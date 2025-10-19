Soalaupuleina e tagata o le nu’u ma le malo o Samoa ia le fa’asoaina o tupe maua mai i le Manawanui

PASEfIKA

O le aso Lulu, Oketopa 15, 2025 na feiloai ai tagata o le afioaga o Safata, ma ta’ita’i o le malo o Samoa, e soalaupuleina le auala e tufatufaina ai le $10 miliona (tupe Samoa) lea sa maua mai i le malo o Niu Sila, ona o le fa’alavelave lea na pa’ulia ai le HMNZS Manawanui, i gatai o Safata.

E tusa ai ma se ripoti a le Samoa Observer, o le a gafa ma le malo o Samoa ma le fa’atulagaina o vaega patino mo le fa’asoasoaina o le tupe, e aofia ai ma le valaauliaina o tagata e maua tupe, iloiloina o le a’afiaga o tagata i le faalavelave na tupu, ma le tufatufaina o le tupe e tusa ma ala o le tulafono.

Sa fa’ato’ese le sui o Niu Sila i totonu o Samoa, ia Sialei Van Toor, e tusa ai ma le faalavelave na tula’i mai, ma ia aloaia ai le mafutaga umi i le va o atunu’u e lua.

O le a ave le faamuamua o fuafuaga o lenei vaegatupe, i le toe fa’aleleia ma le toe atina’eina o le siosiomaga. Faapea ma nisi polokalama mo le fa’amamaina o le gataifale.

O lo’o iai foi se fuafuaga mo le faia o ni aoaoga, e fa’aleleia atili ai le puipuiga o eria faasaina ma lagolagoina poloketi laity mo le atina’eina o le tamaoaiga. E leai se faaiuga ua faia i le va’a na goto, pe o le a fa’aaogaina mo ni mata’aga fa’aturisi, pe o le a ave’esea.

I le vaiaso ua tuanai, sa fa’alauiloa ai e le Minisita o Tupe, le faletua ia Mulipola Anarosa Ale-Molioo, le amataina ona tufatufaina ole tupe, pe a mae’a ona pasia ia le paketi tutotonu o le 2025-2026.

Na fa’ailoa atu foi e Mulipola i sui o vaega fa’asalalau, ua mae’a ona folafola mai Niu Sila mo seisi tupe faaopoopo, e $14 miliona (tupe Samoa), ma o le a fa’aaogaina lea tupe mo le toe fa’alelei o ‘amu o le a’au, faapea ma le faaleleia o nisi tulaga o le siosiomaga, sa fa’aleagaina ina ua tupu mai le faalavelave, lea na magoto ai le Manawanui.