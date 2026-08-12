VAEGA 37

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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Ua savali atu ia Tomasi i le potu malolo ma saofa’i i luga o le nofoa, ma se’i ifo i fafo ia lana komipiuta feavea’i ma punou loa.

Ae ua toe savali i fafo ia le teine o Selema, ma toe oso i lana taavale ma agai atu loa i le fale a Mikaele.

Ina ua o’o atu ia Selema i le fale a Mikaele, ma savali atu i le faitoto’a, sa ia le fa’alogoina ia le ou masani a le ta’ifau a Mikaele. Ua tatala e Selema ma ia faalogoina le pa u o le leai o se pa’o po o se leo, i totonu o le fale.

‘Popo! Popo!” o le tauvala’au lea a Selema i le ta’ifau ma fa’amapu. Ae e leai se ou na faalogo iai Selema po o le tamo’e mai o se ta’ifau.

Ua savali atu Selema ma kolosi le potu malolo, ma agai sa’o atu i le faitoto’a e ulufafo atu ai i le lotoa i tua o le fale.

Ma e tilotilo atu ia Selema, o lo’o taotooto mai le ta’ifau o Popo, i lalo o se la’au i tua o le fale.

Ua tatala loa e Selema ia le faitoto’a ma vala’au atu, “Popo sau!” Ua tamo’e fiafia mai ia le ta’ifau ma ta’ita’i atu e Selema i le tulimanu o le umukuka o iai lana ipu mea’ai ma le vai ma fafaga ma fa’ainu le ta’ifau.

Ina ua mae’a, ona tago atu loa lea o Selema i lana telefoni, ma vala’au ia le alii o Mikaele.

“Hello?” o le tali mai lea a Mikaele.

“Mikaele, na e toe sau i le fale ananei?” o le fesili atu lea a Selema.

“E leai, e a? E iai se mea ua tupu?” o le tali mai a Mikaele.

“O lea na ou sau i le fale, o lo’o matala le faitoto’a pito i tua, ae o lo’o I fafo ia Popo,” o le faapea atu lea a Selema.

Ma faatonu atu loa e Selema o Mikaele, “Vave sau loa i le fale e siaki po o iai se mea ua ave’esea mai i le fale. A lea la ‘ou alu e ave ia Popo i le fale o o’u matua.”

[E FAIA PEA]