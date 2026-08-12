POU TIUTE A LEOLEO

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VALAAU E SE TAMA MATUA IA LEOLEO I SE TASI O ALO ONA O LE FAAMISA A’O FA’ASUA’AVA

I le aso 21 o Iulai, 2026, na vala’au atu ai se tama matua, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia ai sona alo (granddaughter), o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga, i Fatu ma Futi.

Na ave faapagotaina ia Shany Naseri, e 20 tausaga, ma molia i moliaga e lua:

Faitauga 1: Tagofia o le ‘ava malosi i lalo o tausaga faatulafonoina – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e i leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lenei faalavelave na tupu i le 10:37 i le po, ma ina ua taunu’u leoleo i le fale o le aiga sa tupu ai le faalavelave, na o latou faalogoina ia se tagata ‘e’e mai i le nofoaga o iai le fale.

Sa ta’ita’i e tagata o le aiga, ia leoleo, ina ua o latou taunu’u, i tua o le fale, sa iai se tina matua o lo’o taumafai e taofiofi ma fa’afilemu le tamaitai o Shany (le na molia).

Na ta’ua i le ripoti ia le faatonuina o le na molia, ina ia aua ne’i toe fo’i i le fale.

E le gata i lea, sa ta’ua ia le lafoina o ni faamatalaga taufa’amata’u e le na molia, i le tama matua, e pei o le “ke fasia a oe e oki.”

Ma na ia lafoina foi ni faaupuga tau fa’amata’u, i leoleo, e pei ona ta’ua i totonu o le ripoti a le malo. O lana faamatalaga sa fai atu i leoleo, o le “kofo iai le leoleo ae pa’i mai, ou ke sogia i le sapelu”.

Ina ua taumafai leoleo e ave faapagota ia le na molia, sa tete’e mai le tamaitai, ma i’u ina tau lona tualima i le muaulu, o se tasi o leoleo.

Ina ua mafai ona lokaina e leoleo ia lima o le na molia, sa faapea loa ona ta’ita’i atu o ia i le taavale a leoleo ma momoli atu ai loa o ia i le ofisa a leoleo i Fagatogo.

Sa ta’ua i le ripoti a leoleo ia le malosi o le manogi fa’asua’ava o le tamaitai na molia. Ma ina ua o latou taunu’u i le ofisa a leoleo, sa fa’afaigata ona faatino tiute a leoleo, ona o le fa’aauau pea ona fa’amisa le na molia.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma molimau, sa faamatala e se tasi o molimau na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ia le le gata ina ‘e’e ma leotele, o le na molia, i tagata o le latou aiga, ae faapea foi ona palauvale ma faia ni faamatalaga taufa’amata’u, e pei o le susunuina o le fale a le aiga.

E $500 le tinoitupe sa fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

MAUA TAITAIA E LE FAATAU OLOA LE GAOI A SI ALI’I

O le aso 20 o Iulai, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e le pule o se pisinisi, i le Industrial Park i Tafuna, ia le ofisa a leoleo i Fagatogo, ona o se alii na maua atu e le pule o gaoia lona faleoloa.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le alii sa molia i lenei faalavelave, o Matthew Antonio ma ina ua logoina leoleo, o lo’o iai lava Matthew (le na molia), i totonu o le ofisa o le pisinisi na gaoia. O iina na agai atu iai ia leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia le matala o le faitoto’a ma ina ua ulufale atu leoleo, sa taumafai le na molia, e lafi mai i leoleo.

Peitai, sa maua o ia e leoleo ma ave faapagotaina ai o ia. Na maua e leoleo, i totonu o le taga o lona ofu ia ni siliva, e $10 le aofaiga. Ma sa mafai ona fa’amautuina le gaoia e le na molia, o ia siliva mai i totonu o le laulau o le ofisa.

Sa fa’ailoa atu foi e Matthew (le na molia), i leoleo, e to’alua i la’ua sa la o latou. Peitai na fiu leoleo e saili le tagata lona lua, ae leai seisi na maua.

Na fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, le iai o nisi vaega ma oloa o le pisinisi, sa fa’aleagaina.

Sa ripotia e leoleo ia le faaleagaina o ni masini pu’e ata se lua, i totonu o le pisinisi. O le tasi masini pu’e ata, na ave’ese faamalosi mai i le nofoaga na tu’u ai, ae o leisi, sa liliu faasaga i le pa sima.

O le masini pu’e ata lona tolu, lea sa i totonu o le umukuka, sa masani ona faasaga i le auala e ulufale atu ai, peitai, ua faasaga i lalo i le tanoa fufulu ipu.

Na maua foi i masini pu’eata, ia le auala na oso atu ai le na molia, i le fa’amalama, o le ofisa.

I le fa’atalanoaga e leoleo, o le na molia, sa faamatala ai e le na molia, ia lona alu i le Paka Liona e tafao, ae o se taimi mulimuli ane, na a’e ai sona manatu, e alu e gaoi le pisinisi a le Le Afi Energy.

Sa faamaonia e le na molia, ia lona ulufale atu i le lotoa a le kamupani, e ala i lona tolotolo mai i lalo o se pa, i le itu i matu i sisifo. Ona oso lea i totonu o le faamalama, o le ofisa.

Ina ua ia o’o i totonu, sa alu loa amata su’esu’e totonu o laulau ma pusa toso, pe maua ai se tupe po o nisi mea aoga.

O moliaga na molia ai Matthew Antonio, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fanua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 le vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.