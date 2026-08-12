Pasia e le Senate ia le pili a le Faigamalo mo femalagaiga – Tuuina atu i le Maota o Sui mo sa latou iloiloga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na pasia i le faaiuga o le vaiaso ua mavae, ia le pili a le Faigamalo, mo le taofia o le Vaega Faapitoa i tulafono tau femalagaiga, i se palota 14-0, ma ua fa’ao’oina atu nei ia le pili, i le Maota o Sui mo le latou iloiloga.

Ua finagalo le Faigamalo, ina ia taofia ia le Vaega Faapitoa i totonu o le tulafono tau femalagaiga, lea ua fa’aaogaina ma auala, e ulufale mai ai le to’atele o tagata mai atunu’u i fafo, ae se’i toe iloiloga tulaga o le tulafono.

Sa faamalamalama auiliili e le Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, i le iloiloga a le Senate, i le vaiaso ua mavae, i le tausaga atoa lea o le a taofia ai lea vaega faapitoa, i tulafono tau femalagaiga, o le a na’o tagata faigaluega mai fafo, e ‘sponsor’ e le malo lotoifale ma le malo feterale, o le a faatagaina ona ulufale mai.

Ae mo isi pisinisi tua po o kamupani tuto’atasi, o le a fa’atalitali se’ia mae’a le 12 masina.

I lea saunoaga a le loia sili, ua mafai ona fa’amautuina ai le agaga a le faigamalo, i le fa’alauteleina o lenei Vaega Faapitoa, i se tulaga, sa le tatau ona o’o iai, aemaise lava i kamupani tua.

Na fa’aalia e le Loia Sili, e to’a 3,489 tagata faigaluega ua fa’aulufale mai i totonu o Amerika Samoa, i lalo o lea Vaega faapitoa. E to’a 3,092 o lo’o faigaluega i pisinisi po o kamupani tua, ae na’o le 397 o lo’o faigaluega i le malo.

O le a le ave’esea ia nei tagata mai i le teritori, a’o taofia lenei vaega o le tulafono, peitai, o le a taofia ai le toe ulufale mai o nisi, e ala i le fa’aaogaina o lea Vaega Faapitoa, a’o feagai ai le faigamalo ma le iloiloga o tulafono tau femalagaiga ma auala e mafai ona faamalosia ai.

Afai ae pasia e le Maota o Sui ia lenei tulafono, o le a faapea ona tu’uina atu i le kovana mo le sainia ma avea ai loa ma tulafono.