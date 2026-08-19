POU TIUTE A LEOLEO

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TU’UA’IA SE TAMALOA I LE AVE O LE TAAVALE A SE FAFINE SA LA NONOFO MUAMUA, E AUNOA MA SE FAANOI

Ia Iulai 25, 2026, na ave faapagota ai se tamaloa, ina ua masalomia i le gaoia, po o le ave o le taavale a se fafine, sa la faaipoipo, ae ua o la tete’a, e aunoa ma se faanoi.

Na fa’aaoga e le na molia, ia le pikiapu, e alu ai i le pisinisi a le fafine, ma toe taumafai e tatala faamalosi ia se potu na loka, e ui ina sa faatonu le na molia, e le fafine, e alu ‘ese.

O le alii lava lea e tasi, o Dang Huu Lanh, sa loka ma molia, i le gaoia o tupe mai i le pisinisi a lona to’alua muamua.

O lea foi ua toe molia, i moliaga, e aofia ai:

Faitauga 1: Taumafai e nana molimau pe faia se molimau pepelo, i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua ma fale (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le alu o Dang (le na molia), i le fanua o iai le pisinisi a lona to’alua tete’a, ma faatonu se tagata faigaluga, e tu’u atu ia te ia, ia le ki o le pikiapu.

Sa musu le tagata faigaluega, e tu’u iai le ki, ae na atili ai ona leotele ia le na molia. Ae o le taimi lea, sa iai se tagata fa’atau i totonu o le faleoloa, ma na i’u ina tu’u iai e le tagata faigaluega ia le ki o le taavale, i le na molia.

Ina ua alu ‘ese atu le na molia ma le taavale, sa fa’afeso’ota’i loa e le tagata faigaluega, ia le fafine e ana le pisinisi ma fa’ailoa iai le tulaga na tupu. Ma valaau ai e le e ana le pisinisi, ia le ofisa a leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo i le pisinisi i Pavaiai, sa faamatalaina iai, ia le lanu o le taavale ma le ituaiga taavale.

Sa fa’ailoa atu foi e le tina, e ana le pisinisi ma le taavale, lea ua sola ai le tamaloa ua la tete’a, sa iai o ia (tina), i totonu o se potu, na loka, ae pe a ma le 12:12 o lea aoauli, na tatu’i atu ai e se tagata ia le faitotoa.

Sa le’i amana’ia mai e ia, ona sa manatu, o le galuega lea e fai i le fanua tuaoi. Ae peitai, sa ia toe faalogoina foi le pa’o atu o le faitoto’a, i le potu lea e loka.

Ona tago lea o le tina e ana le pisinisi, ma siaki ia ana masini pu’eata ma ia va’aia ai le tamaloa lea ua o la tete’a (le na molia), o taumafai e alu atu i totonu o le potu. Ma na ia lagona mai le valaau atu a le na molia, e mana’o e sau i fafo le tina e ana le pisinisi, e la te talanoa.

Peitai, sa faatonuina e le tina e ana le pisinisi, ia le na molia, e alu ‘ese ma le fale, ae peitai, sa musu le alii. Ina ua lagona mai e le na molia, ia le valaau a le tina e ana le pisinisi, ia le valaauina o leoleo, sa ia sola ‘ese loa, i le taavale a le tina.

Na faapea loa ona toe agai atu leoleo, e saili ia le taavale lea na sola ai le na molia. Ma na maua atu i tafatafa o le faleoloa a le KS Mart. Sa taumafai leoleo e fa’atu le taavale, ae fa’aafe, e le na molia, ia le taavale, i totonu o le pakaga a le KS Mart ma o lea na taumafai ai loa leoleo, e poloka ia auala e mafai ona toe ulufafo mai ai le na molia.

O iina na ave faapagota ai e leoleo, ia le na molia, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna. Ona sa faafaigata ona malamalama ia le na molia, i le gagana Igilisi, sa fa’aaogaina ai e leoleo, ia se masini faaliliu tala.

Sa te’ena e le na molia, ia tu’ua’iga e faapea, sa ia ave le taavale, e aunoa ma se faatagana, atoa ai ma tu’ua’iga, e faapea, sa ia taumafai e tatala faamalosi se potu na lokaina. Sa ta’ua e le na molia, sa na o le pau le tulaga na mana’o iai, o le fia talanoa i lona to’alua tete’a, ae sa musu le tina.

Na faamatalaina e le tina na a’afia, o la’ua ma le na molia, sa faaipoipo ma e iai se la fanau. Ona o le la fanau, sa ia (tina) faatagaina ai le na molia, e nofo ai i le fanua a le latou aiga, mo sina taimi.

Ae peitai, i le masina o Iulai, na tu’ua’ia ai le na molia, i le gaoia o se tupe a le tina na a’afia, ma tuli’ese ai loa e le tina na a’afia, ia le na molia, mai i le fanua.

E le gata i lea, sa ta’ua e le tina na a’afia, ua mae’a ona ia faailoa atu i lana aufaigaluega, ua le toe fa’atagaina ia le na molia, i totonu o le pisinisi, pe toe tu’u iai se taavale a le pisinisi, po o ni oloa mai i le pisinisi.

Ae sa masani ona ia (le na molia) fa’aaogaina ia se ta’avale (Nissan Titan), a’o faigaluega i le pisinisi. Ma e mana’omia muamua se faatagana mai i le tina e ana le pisinisi.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

SO’A E SE ALII IA SE FALE’IE NA IAI I TOTONU SE TAMALOA MA SONA ALO 7 TAUSAGA

Ia Iulai 26, 2026, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, i se faalavelave na tupu i Tafeta, ona o se alii, sa fa’asua’ava, ae ona fa’afoea se taavale, ma so’aina ai se fale’ie tele, a’o iai totonu lona ‘uncle’ ma sona atalii e 7 tausaga.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i Tafeta, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou feiloai ma le ‘uncle’ ma sa fa’ailoa iai e le ‘uncle’, i leoleo, ia le fa’afoeina e lona ‘nephew’ o se taavale, i le auala e agai atu i le latou fale, i le saoasaoa, pe a ma le 20 i le 25 maila, i le itula, ma so’a se fale’ie tele i tafatafa o se eria na o la malolo ai ma sana ‘grandson’ e 7 tausaga.

Na faamatala foi e le ‘uncle’ ia lona savali mai i lona ‘nephew’, ina ua tupu le faalavelave, ae peitai, na oso mai i fafo lona ‘nephew’ (le na molia), ma amata ona palauvale mai ia te ia (uncle) ma tau’ai mai o ia, i apa pia, a’o iai ia lana ‘grandson’ laititi.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le ‘uncle’, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua fa’aalia ai ni uiga faapea a lona ‘nephew’ (le na molia) ma e le o se taimi muamua foi lea, ua vala’au ai leoleo, ona o lona ‘nephew’ (le na molia).

Ina ua mae’a le talanoaga a leoleo ma le ‘uncle’, sa faapea loa ona o latou agai atu i le fale sa fa’asino ifo e le ‘uncle’, i leoleo, o le fale lea a le aiga o le ‘nephew’ (le na molia), i le fanua lava e tasi.

Ma a’o agai atu leoleo, i le fale o le na molia, sa sau i fafo le alii ma amata ona ‘e’e mai i le itu o iai lona ‘uncle’. Na ave faapagota e leoleo, ia le na molia, ma tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo.

Ina o faatinoina tiute a leoleo, sa o latou maitauina le malosi o le manogi pia, o le alii na molia ma le mumu o ona mata.

I le aso 27 o Iulai, sa sainia ai e le ‘uncle’ ia se tusi, ma fa’ao’oina atu i le Ofisa a Leoleo, e faamatala auiliili ai tulaga uma na tupu, i le aso sa tupu ai le faalavelave, Lea sa ta’ua ai le tamo’e atu o le na molia, ia te ia (uncle) ma lona ‘grandson’, ina ua mae’a ona tau’ai i la’ua, i ni apa pia. Ae sa pa’u o ia.

Ma sa iai se tagata na molimauina lea tulaga.

Sa fa’aalia foi e le ‘uncle’ i lana tusi, ia lona finagalo, e fa’aulu sana tagi, e faasaga i le na molia.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua.