Molimau sui o le DOH i le u’una’ia faamalosi o latou e toe tatala pisinisi na tapunia ona o solitulafono

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fa’atula’i e afioga i Faipule ia ni atugaluga, e tusa ai ma fale’aiga ma pisinisi, ua toe tatalaina, i se iloiloga a le Komiti o le Soifua Maloloina a le Maota o Sui, i le vaiaso ua mavae. Peitai, sa molimau ia Eileen Solaita, lea o lo’o mataituina le vaega a le Ofisa o le Soifua Maloloina, e gafa ma le puipuiga o le siosiomaga, ia le galulue malosi o le latou aufaigaluega e faamalosia ia tulafono mo le saogalemu o taumafa, ae peitai, o se asi o a latou lu’itau, o le fa’alavelave o afioga i sui faitulafono, i la latou galuega.

Sa saunoa sa’o lava ia le tamaitai pule ia Eileen, o so’o se aso lava e latou te tapunia ai ia se pisinisi, ona o le solia o tulafono, e fa’auilavea lava se faipule, po o se Senatoa, po o se faatonusili a le malo, ma faatonu le latou ofisa, e toe tatala ia le pisinisi, i le aso e soso’o ai.

Ma o le tele lava o nei taitai o le malo, o ni ‘sponsors’ o tagata e ana ia nei pisinisi, na tapunia.

E le gata i lea, sa fa’aleoina foi e Solaita, ia le iai o nisi o le latou aufaigaluega, ua ofoina iai tupe, e toe tatala ai pisinisi na tapunia ona o le solia o tulafono.

Sa fa’aaogaina e Solaita, ia le mataupu i le tapunia o le fale’aiga a le Jade, lea na fa’ato’a te’a atu nei, e faamanino atili ai le mataupu. Sa faamanino e Solaita, e le i tapunia ia fale’aiga e lua a Jade, ona o ni solitulafono patino i fale’aiga, ae peitai, ona o le fale sa teuina ai a latou oloa e gaosi ai taumafa, e leai se pemita mai i le ofisa o le soifua maloloina, e le gata i lea, e le’i ausia vaega fa’atulagaina mo le saogalemu o le siosiomaga.

Sa ese le fale na fa’aali i sui o le malo, ese le fale na fa’aaoga e le pisinisi.

Ma na tapunia e le DOH ia fale’aiga uma e lua, ina ia fa’amautuina le la’uina uma o taumafa na gaosi mai i oloa sa teuina i le fale le pasia, i le lapisi. Ua mae’a nei ona toe la’uina sapalai a le fale’aiga, i le fale na pasia e le DOH ma mafai ai loa ona toe tatalaina ia fale’aiga e lua.

Sa fesiligia e le afioga i le Faipule ia Lua’itaua Gene Pan pe na mafai faapefea ona toe tatalaina ia se pisinisi, ua soli so’o le tulafono. Ma sa ia fesiligia foi pe afai, ae gasegase se tasi, pe maliu foi, ona o le tulaga faaletonu o le taulimaina o taumafa.

Sa faaleoina foi e le afioga i le Faipule ia Faimealelei Anthony Allen ia lea tulaga e tasi ma sa ia ta’ua ia le tigaina o le a’afia i se gasegase ona o taumafa e le lelei ona kukaina.

I saunoaga a afioga i Faipule ia Fetu Fetui, le sui Fofoga Fetalai ma Fagaima Larry Sanitoa, i lalo o le tulafono, e faasala loa se pisinisi ona o tulaga o le soifua maloloina, e tatau loa ona fa’ao’o atu lea mataupu i le faamasinoga, ma e na o le faamasinoga e iai le malosiaga, e mafai ona faamasinoina ia mataupu ma faia faasalaga.

Na faaleoina e le afioga i le Faipule ia Trudie Ledoux-Sunia ia se fa’asea mai i se pisinisi, sa faatonuina e tapunia ma totogi se sala e $5,000, ona fa’ato’a mafai ona toe tatalaina. E ui ina sa le faaleoina e le afioga i le Faipule ia le igoa o le pisinisi, ae sa ia ta’ua e faapea, na iai se lagona i le pule o lea pisinisi, e fa’aitu’au le faia o le faaiuga. E le gata i lea, o se fa’asea i ata o pisinisi ia e tapu’e e le DOH ma tu’u i luga o upega tafa’ilagi, sa iai se lagona a le faipisinisi, o nisi pisinisi ua tele ata ua fa’asalalau, ae itiiti ata, pe leai foi ni ata,o isi pisinisi.

Sa faamalamalama e Solaita, e pe a ma le tolu vaiaso – pe umi foi – ona faatalitali se iloiloga i le faamasinoga. O lona uiga, o le umi foi lea o le a tapunia ai se pisinisi. Ma ua toatele ni faipisinisi, ua malilie e totogi le sala ma fa’aleleia tulaga ua faaletonu, ina ia mafai ona toe tatala vave a latou pisinisi.

Ma sa faaleoina foi e Solaita, e faapea, o le fa’atulagaga o sala talu mai le 2023, e $5,000 le faasalaga muamua, a toe faasala, ua $7,000. A fa’atolu ona faasala, ua $10,000. Ae na fa’ato’a amata ona faamalosia ia nei faasalaga i le tausaga ua tuanai (2025) ma ua faia foi ni a’oa’oga mo faipisinisi ma a latou tagata faigaluega.

Na fa’aalia e le toatele o afioga i Faipule, ia lo latou agaga fa’afetai ia Solaita ma lana aufaigaluega, mo la latou galuega aua le puipuiga o le soifua maloloina o le mamalu lautele ma sa o latou ioeina foi le tele o le latou aufaigaluega, ua feagai ma ni faasea mai faipisinisi.

Peitai, sa faamamafaina foi e Faipule, le tatau ona tutusa uma ia le faatinoina o le tulafono ma faasalaga, i faipisinisi uma.

Sa tapaina e le Afioga i le Faipule ia Fiu John Saelua ia se lisi o pisinisi uma ua mae’a ona faasala pe tapunia, mo sui uma o le Maota.