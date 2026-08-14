E FAI O LENEI AE O LENA
“E TAUIA LE ALOFA I LE LEAGA?”
Sa alu se savalivaliga a se tamaloa mau’oa i le vaomatua, ae fa’ate’ia o ia, i le tagi leotele mai a se manu fe’ai, o le vaomatua.
Ina ua latalata atu le tamaloa mau’oa i le nofoaga o sau ai le leo o le manu fe’ai, sa ia iloa atu, ua ta’ai mai i se fuefue ma ua fiu le manu e tafiti ma tau se’i lona vae, ae ua atili ai ona mau.
“Faamolemole, pe mafai ona e fesoasoani mai,” o le tagi mai lea a le manu fe’ai, i le tamaloa mau’oa. “Afai e te fesoasoani mai, o le a ou le faagaloina lou alofa.”
Ua momomo le loto o le alii mau’oa, i le tagi mai a le manu fe’ai, ma ia savali atu loa ma lana naifi, i le sele ese ai le fuefue sa mau ai le manu fe’ai.
Na fafa leisi faafetai, i luga o leisi faafetai, ina ua fa’asaoina le manu fe’ai.
Ae e le’i umi lava ae ona liliu atu i le tamaloa mau’oa ma faapea atu ai, “Ua oso lo’u fia ‘ai! O le a ‘ou aia oe!”
Na matua’i fa’ate’ia ia le alii mau’oa, i le vave ona galo o le folafolaga a le manu fe’ai, o le a ia le faagaloina le alofa a le mau’oa, ia te ia.
“Oi sole, sa ou fesoasoani atu ia te oe, ae o lea ua e mana’o e ‘ai a’u?” o le fesili atu lea a le alii mau’oa, i le manu fe’ai.
Ae tali mai le manu fe’ai, “Ioe, e i’u lava galuega lelei, i faaiuga leaga!”
Ona faapea atu lea o le alii mau’oa, “Ia ta o e fesili i seisi pe sa’o lau tala.”
Ua savavali atu le to’alua lea i le auala, ae fetaui ai ma le manuki. Ona faamatala lea e le alii mau’oa i le manuki, ia le mea sa tupu, ma ia fesili atu i le manuki, “E moni, e i’u lava galuega lelei, i se faaiuga leaga?”
Sa tali mai le manuki ma le faanoanoa tele, “A’o o’u laititi, sa alofa lo’u matai ia te a’u ma fafaga faalelei a’u. Ae o lea ua ou matua, ua ia le toe ano mai ia te a’u. Ou te ‘au i le manatu a le manu fe’ai,”
Ua sauni le manu fe’ai e ‘ai le tamaloa mau’oa ae ua toe faapea atu le mau’oa, “Faatali, se’i ta toe fesili tasi lava, i seisi.”
Ua ioe mai iai le manu fe’ai ma toe fa’aauau le la savaliga, ma tau atu i se povi. Ona toe faamatala foi lea o le tala, i le mea sa tupu, ma toe fesili atu foi le fesili lava lea e tasi, i le povi, “E moni, e i’u leaga se galuega lelei?”
Ae tali mai le povi, “A’o mafai ona maua e le faifa’atoaga se susu mai ia te a’u, sa ia alofa ma tausi faapelepele ia te a’u. Peitai, o lea ua ou matua, ua le toe maua ai se suasusu. Ua fa’atau atu a’u e le faifa’atoaga. O le a so lua manatu?”
Ua va’ai atu le mau’oa, e i’u inau ma faafuase’i lona ola, i manu ia e fesilisili ia. Ona ia faapea atu lea i le manu fe’ai, e toe tasi lava le tagata lea ou te mana’o, e ta te fesiligia, ona fai loa lea o le faaiuga.
Ua tata’i atu nei e le alii mau’oa, ia le manu fe’ai, i se faifeau. Ma ua toe faamatala le tala atoa, i le faifeau. Ma le fesili lava e tasi, pe i’u leaga ia le faia o ni galuega lelei.
“Faasino mai le nofoaga na amata ai le lua mataupu,” o le tali mai lea a le faifeau, i le alii mau’oa ma le manu fe’ai.
Na toe solomuli i tua ia le to’alua ma agai atu i le vaega o le togavao lea na maua atu ai e le mau’oa ia le manu fe’ai, ma faasino i le faifeau.
“Sa faapefea ona mau le manu fe’ai, i le vao? Se’i faasino faalelei mai!” o le faapea atu lea a le faifeau i le mau’oa ma le manu fe’ai.
Na faapea ona tago atu ia le mau’oa ma toe saisai mau ia le manu fe’ai, i le fuefue lea sa mau ai.
Ona faapea atu lea o le faifeau i le mau’oa, “Ia ua lava lena. O le faamasinoga tonu lena. Na fai mai le manu fe’ai, e le i’u lelei ia ni galuega alofa, o lona uiga, e le agava’a o ia i se fesoasoani. Tu’u ai pea la’ia o ia iina.”
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]