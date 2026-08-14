TALA MAI I LE MAOTA FONO

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ILOILOGA A LE SENATE I TUPE SA FA’AAOGAINA E LE ASTCA I LE FAAMANATUINA O IULAI 4

Ua fa’atulagaina nei e le Komiti mo le Faagaioiga o le Malo, a le Maota o le Senate, e iloiloina ai le tala o le tupe, sa fa’aaluaina, e le ASTCA, i gaioiga mo le faamanatuina o le 250 tausaga, o le tutoatasi a Amerika, ia Iulai 4, ona o ni atugaluga ua o’o atu, mai i tagata o le atunu’u faapea sui faitulafono.

I tauaofiaga masani a le Senate, i le aso Lua, sa tapaina ai e le Taitaifono o le Komiti a le Senate, le afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, ia se ripoti auiliili, mai i o Faatonusili a le ASTCA, ia Folasaitu Sorepa Fata Thomas, i tupe uma sa fa’aaluina mo le faamanatuina o le aso 4 o Iulai.

Sa saunoa Togiola, o lo’o fia malamalama le komiti, pe na mamafa i tupe aoina lotoifale, po o tupe feterale, ia po o tupe fa’ameaalofa atu, ia le fa’aaoga a le ASTCA, aua lea faamoemoe.

Na fa’aalia e le afioga i le Senatoa, ia le toatele o le mamalu o le atunu’u, ua fesiligia le fa’aaogaina o tupe lotoifale mo fuafuaga faapenei, ae o lo’o feagai ia le malo ma faigata tau tupe. O se tasi o faataitaiga na faaleo e Togiola, o le aitalafu tele lea o lo’o nofo aitalafu ai le malo, i le Teugatupe o le Ritaea a Tagata Faigaluega o le malo, lea ua leva ona fautuaina e sui faitulafono, ia le faigamalo, ina ia ave iai le faamuamua.

O le aso 31 o Aukuso, lea ua fa’atulagaina ai se iloiloga ma le Faatonusili a le ASTCA, pe a mae’a mai ia le malologa mo le lua vaiaso, a le maota fono.

Sa talosagaina foi e Togiola, ia seisi ripoti mai i le sui Tausitupe a le malo, e patino i inivesi ma tulaga o initeresi, a le malo, ua mafai ona maua mai i tupe a le ARPA. Sa saunoa le afioga i le Senatoa, i le tele o ni faamatalaga ua o’o atu ia te ia, mai i le mamalu lautele, i le inivesi o tupe a le malo, i ni kamupani ma’oti, ae peitai, e leai se tulaga o ta’ua i totonu o pili mo le fa’aagaga o tupe fa’aopoopo, o faamanino mai ai le teugatupe.

O le iloiloga ma le sui Tausitupe, ua fa’atulagaina i le taimi nei, mo Setema 1, 2026.

Sa faaleoina e le afioga i le Peresetene o le Senate, le tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia le agaga fa’afetai, ia Togiola, mo le fa’atula’i mai o lenei mataupu, ona ua salalau ia fa’asea, e tusa ai ma tupe fa’aalu a le ASTCA. Na ia faamamafaina foi le avea o iloiloga a le Senate, ma auala taua, e fa’ao’o atu ai i le mamalu lautele, ia tulaga o lo’o tutupu i totonu o le malo.

Na ta’ua e Tuaolo, ia le toatele o tagata o le atunu’u – e aofia ai ma i latou o lo’o aumau i atunu’u i fafo – ua fa’aalia le agaga fa’afetai i le faaiuga a le Senate, e fa’asalalau tauaofiaga a le maota maualuga, aemaise o iloiloga.

I totonu o le Maota o Sui, sa fuafuaina e le Komiti o Feso’ota’iga, ia se iloiloga ma le Faatonusili a le ASTCA, i le aso Lulu na se’i mavae atu, e tusa ai ma lea lava mataupu e tasi, Peitai, sa fa’aalia e le afioga i le Taitaifono o le komiti, le susuga i le Faipule ia Luaitaua Gene Pan, ia le toe tolopoina o lea iloiloga, ona o lo’o i atunu’u i fafo ia le Faatonusili.

O lea ua toe tolopoina ai le iloiloga, se’ia toe taliu mai le Faatonusili.

Na finauina e le afioga i le sui Fofoga Fetalai, ia Fetu Fetui Jr., ia le tatau ona fa’aauau pea le iloiloga, ma ua agava’a ia le sui Faatonusili a le ASTCA, e auai mai, e tali fesili a le latou komiti.

Peitai, sa ‘au le manatu a le afioga i le Fofoga Fetalai, Savali Talavou Ale, i le ta’ita’I komiti, ina ia fa’atali le iloiloga, se’ia toe taliu mai le Faatonusili, ina ia tonu ma sa’o ripoti, o le a tu’uina mai i le Maota.

TOE TE’ENA E LE MAOTA O SUI IA LE FILIFILIGA O BUTLER E AVEA MA TOTINO O LE ASEDA

Ua toe te’ena e afioga i Faipule, o le Maota o Sui, ia le suafa o Brett Butler, e avea ma totino o le Komiti Faafoe o le Puleaga mo le Atina’eina o le Tamaoaiga, a Amerika Samoa (ASEDA).

O le lona lua ai lea o palota a le Maota o Sui, i le tofiga a Butler, ua le pasia.

O le masina o Iulai, o le tausaga ua mavae, sa mua’i palotaina ai e le Maota o Sui, ia le suafa o Butler, peitai, sa na’o le to’a 10 na palota i le ioe, ae to’afitu, le leai. Ae e manaomia ni ioe se 11, e pasia ai le tofiga.

Sa fa’atula’i e le afioga i le Faipule ia Luaitaua Gene Pan, ia se lafo mo le toe faataunu’uina o se palota, lea na faia i le aso Lua na se’i mavae atu, peitai, e to’a 10 sa palota i le Leai, ae na’o le to’avalu na palota Ioe.

O le susuga ia Butler, o se tagata ua loa ona galue, e le gata i totonu o le malo, ae faapea pisinisi tua, i totonu o ofisa e mataituina tulaga o tupe.

Ua silia ma le 30 tausaga, o umia e Butler, ia tofiga fa’aleta’ita’i. Ma sa avea o ia ma ulua’i Pulesili a le StarKist, na tofia mai i totonu o le teritori. E iva tausaga sa galue ai o ia i totonu o lea tofiga, ae e le’i se’e atu e avea ma taitai i ofisa a le Bumble Bee Foods.

I lona toe taliu mai i Amerika Samoa, sa avea ai Butler ma Faufautua Sinia mo tupe, i totonu o le ofisa a le kovana, ae e le’i filifilia o ia, e avea ma sui Tausitupe a le malo, ia Setema 2025.

Ua mae’a ona pasia e le Maota o le Senate ia Brett Butler, mo le avea ma totino o le Komiti Faafoe a le ASEDA.