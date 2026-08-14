POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII MAI ‘OFU, MANU’A, NA FA’ALALA SE LA’AU MALOSI I SEISI TAGATA

Ia Iulai, 2026, na loka ai se tamaloa mai ‘Ofu, Manu’a ma aumai i le Ofisa a Leoleo, i Tutuila, mo le su’esu’eina, ma molia ai o ia i moliaga, o le Fa’ao’olima ma le Fa’aaoga faasolitulafono, o se la’au malosi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o le aso 22 o Iulai, 2026, na o’o atu ai se ripoti i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i ‘Ofu, Manu’a, i le va o So’oula Tamasaga (le na molia) ma seisi alii.

O se faamatalaga a ni molimau, na amatalia ai su’esu’ega a leoleo i Ofu/Olosega, e faapea, sa i le uafu e faatali le va’a la’u oloa, o le Talitiga, ae ona va’aia ia le alu atu o So’oula, i lana taavale ma fa’atu sa’o, i seisi alii (le na a’afia i le faalavelave).

Sa ta’ua e le molimau, le toeititi lava a so’a e So’oula (le na molia), ia le na a’afia, i lana taavale. Ona oso lea i fafo o le na molia, mai lana taavale, ma se la’au malosi ma savali atu i le na a’afia, ma fa’alala ia le fana, i le ulu o le alii na a’afia ma fa’amata’u i le fanaina o ia (le na a’afia).

Sa ta’ua e le molimau, ia le toe oso o So’oula (le na molia), i totonu o lana ta’avale, ma alu ‘ese atu.

I le faamatalaga faaopoopo, a se tasi o molimau, sa ta’ua ai le le fiafia o So’oula (le na molia) i le alii na a’afia, ona o se fe’ese’esea’iga na tula’i mai i le va o le atalii a So’oula (le na molia) ma le alii na a’afia, i se taimi ua tuanai.

Ma na ta’ua foi e le molimau, e faapea, na foliga mai sa fa’asua’ava ia le na molia, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Na fa’atalanoa foi e leoleo ia le alii na a’afia ma sa ia ta’ua, le fesiligia o ia e le na molia, e tusa ai ma le faalavelave na tupu, i le va o ia (le na a’afia) ma lona atalii.

Ona sa a’afia ia se la’au malosi, i lenei mataupu, o lea na faimalaga atu ai ni leoleo mai i Tutuila, i ‘Ofu, mo le su’esu’eina atili o lenei faalavelave.

Sa taunu’u leoleo Tutuila, i ‘Ofu, i le taeao o le aso na soso’o ai. Ma agai atu e pu’e mai ia le na molia ma aumai ma le la’au malosi. Ina ua su’esu’eina e leoleo ia lana ta’avale, sa maua ai nisi fana ma pulufana.

Na faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia So’oula Tamasaga ma auina mai o ia i Tutuila, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma So’oula (le na molia), i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, sa faamatala ai e le na molia, ia lona ita i le na a’afia, ona o le la fe’ese’esea’iga ma lona atalii. Ma sa alu atu i le uafu e faatali le va’a la’u oloa, ae ona va’ai ai i le na a’afia.

Sa fa’amaonia e So’oula (le na molia) ia lona tu’uina o le fana, i le ulu, o le na a’afia.

Na fesiligia foi e leoleo, ia le molia, e tusa ai ma fana ia sa maua i totonu o lona fale ma lana taavale, e le o lesitalaina i lona igoa.

Sa ta’ua e So’oula (le na molia), o le tasi fana (.41 caliber revolver), sa maua mai i se faifeau i Manu’a. O le .22 – caliber rifle, sa maua mai i seisi tamaloa, ma le 12-gauge shotgun, sa maua mai i le tama a lona to’alua.

I le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo, sa faamaonia ai, le leai o se laisene a Sooula (le na molia), mo la’au malosi ia sa maua i lona fale ma lana taavale.

O moliaga na faia faasaga ia So’oula Tamasaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’aaoga Faasolitulafono ia se a’upega – O se vaega ‘O’, i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3, 4, & 5: Umia fa’asolitulafono ia se la’au malosi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000, po o faasalaga uma e lua.

E $15,000 se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA NA GAOIA SE TUPE MAI LONA TOALUA MUAMUA E TOTOGI AI SANA TEMU

O le aso 20 o Iulai, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia le alii o Dang Hu’u Lanh, lea na tu’ua’ia, i lona gaoia o se tinoitupe e $2,000 mai i le sefe tupe, sa i totonu o le pisinisi a le Michael’s Spa, i Pava’ia’i.

Na molia ia Dang, i le moliaga o le Gaoi, o se moliaga, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’ailoa atu i leoleo, ia le gaoia o le tupe, i le va o le lua vaiaso, ae peitai, sa musu le pule o le kamupani e ripoti i leoleo, ona e na te le iloa, po o ai na gaoia.

Ae o le taeao o Iulai 19, sa fa’afeso’ota’i ai loa e le pule o le kamupani, ia Dang (le na molia) ma fa’ailoa atu iai le to’esea o se vaega o lana tupe. Na masalomia e le pule o le pisinisi, ia le gaoia e Dang (le na molia), o le tupe, ona sa tupu muamua foi se tulaga faapea.

O le aso na soso’o ai, sa fa’ato’aa tali mai ai le na molia, ma fa’ato’ese mai i le pule o le pisinisi, i lona aveina o le tupe, e aunoa ma se fa’atagana. Ma sa talosagaina foi e le na molia, ia se faamagaloga mai i le pule o le pisinisi, ma se folafolaga, e na te le toe faia se tulaga faapea.

Na fa’ailoa atu e le pule o le pisinisi, i leoleo, o Dang (le na molia), sa faaipoipo, ae ua tete’a, ae e le’i faimalaga mai i Amerika Samoa, mai Vietnam.

Sa fa’aali atu foi e le pule o le pisinisi, i leoleo, ia ata o le la talanoaga ma le na molia, i luga o le telefoni.

Na faapea loa ona agai atu leoleo, i Vaitogi, e saili mai ai le na molia, peitai, sa le’i maua o ia. Ae o se taimi mulimuli ane, na maua ai e leoleo, ia se faamatalaga, e faapea, o lea ua nofo i Petesa, ia le na molia.

Ina ua maua e leoleo ia le na molia, sa aveina atu loa o ia i le ofisa a leoleo, mo sona faatalanoaga. Ma na ia faamaonia, i leoleo, ia lona ave’esea o le $2,000, mai i le sefe tupe, ina ua moe i le kamupani. Ma na ia iloa, le teuina e lona to’alua tete’a, o le ki o le sefe tupe, i luga o se nofoa, i totonu o le potu na momoe ai.

Na faamatala atu foi e le na molia, i leoleo, ia lona tu’uina o se $1,000, i se tasi o ana uo, sa nofo aitalafu ai, ma leisi $400, i seisi uo i Petesa, ae o lo’o totoe ia te ia le $600. Ae na musu le na molia, e ta’u igoa o ana uo, na ia foa’iina iai le tupe.

Sa lokaina ia Dang Hu’u Lahn, e aunoa se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.