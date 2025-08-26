Molia se alii i le tau’aiga o taavale i ma’a ma le tu’i o se fafine

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o le aso 9 o Iulai, 2025 sa faapea ona o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasoani, ona o se alii o lo’o ‘e’e solo ma palauvale i luga o le alatele, i Sogi.

Sa ta’ua e le alii na valaau atu i le ofisa a leoleo, sa le gata i le fetamoea’i solo o Wei Casimire (le na molia) i luga o le alatele, ma ‘e’e ma fa’aumu, sa ia tata’eina foi le fa’amalama o le taavale a se aiga, i se ma’a ma ona tu’i ina se fafine.

O nei mea uma sa tutupu i luga o le fanua a le fafine na tu’i e Wei (le na molia), lea e i leisi itu auala o lona fale.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faapea ona talatalanoa ma le alii na valaau atu i le ofisa a leoleo faapea ma nisi e to’atolu, mai i le aiga na a’afia. Ma sa faasino atu foi, e le alii na valaau i leoleo, ia le tagata sa faatupu vevesi, o Wei Casimire, lea na i leisi itu o le alatele.

Sa agai atu leoleo i le fale a Wei ma ina ua savali mai le alii mai totonu o le fale, sa molimauina le toto o lona gutu ma le manu’a o lona mata tauagavale.

Na ave faapagotaina e leoleo ia le na molia, ma aveina atu o ia i le Ofisa a Leoleo ma sa faatonuina foi e leoleo ia le vaega a le EMS ina ia faatalitali mai le taunu’u atu o le na molia.

Sa fa’atalanoaina muamua e leoleo ia le alii na valaau i le ofisa a leoleo, mo se fesoasoani ma sa ia faamatalaina e faapea, a’o iai o ia i lona fale, sa ia lagonaina se tagata o fetamoea’i i luga o le alatele, a’o ‘e’e ma palauvale. Ma ua savali mai i fafo, le alii na valaau i leoleo, sa ia va’aia le na molia, o fa’aumu ma na faapea ona ia (le na valaau i leoleo), faatonuina Wei, e tu’u le pisa, ona o lo’o faalavelave i tuaoi.

Ae peitai, sa le’i fa’aitiitia ai le fa’aumu ma le palauvale a le na molia. O le mafua’aga lea na toe savali ai le na valaau i leoleo, i totonu o le fale, ma ia valaauina ai loa leoleo

E fetaui lava le mae’a ona talanoa o le na valaau i leoleo, ma le ofisa a leoleo, ae ona faalogoina se pa’o ma le toatele o tagata, i fafo. Ma ina ua ia toe savali atu i fafo, sa ia va’aia se taavale ua ta’e le faamalama.

Ma sa ia molimauina foi le savali atu o le na molia, ma tu’i le tina na a’afia, i le ulu ma pa’u ai lalo le tina. Ona oso atu lea o le to’alua a lana tama teine ma fasi ia Wei (le na molia). Ae oso mai le uso fa’aletulafono(brother in law) a Wei (le na molia) ma toso atu o ia (Wei) i totonu o le fale.

O lea lava afiafi, na faatalanoaina ai e leoleo ia le tina na a’afia ma sa ia faamatalaina, ia lona le malamalama i le mafuaaga o gaioiga a le na molia. Sa ta’ua e le tina na a’afia, a’o latou iai i totonu o le fale, o lo’o taumafai e fai se latou malologa, ae ona faalogoina se tasi o ‘e’e ma palauvale i fafo. Ma na toe nonofo ifo ai i luga le latou aiga (o ia, o lona to’alua ma le la tama teine), ma o mai i fafo o le fale, e vaai po o le a le mea o tupu.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, le latou fesiligia o le na molia, po o manaomia se fesoasoani, ae palauvale atu le alii ia i latou. Ona oso lea o le na molia ma u’u mai ni ma’a se lua ma togi le ma’a muamua, lea na tau i le latou taavale sa tu i luma o le latou fale. Ona toe togi lea e le na molia, ia le ma’a lona lua, ae na misi ma le taavale.

Na ta’ua e le tina na a’afia, ia lona ‘e’e atu ia Wei (le na molia) e tu’u loa, ae peitai, sa savali atu le na molia ia te ia. Sa oso mai lona to’alua e taumafai e pupuni o ia, ae lele atu ma le tu’i a Wei (le na molia) ae na ‘alo lona to’alua ma pa’u atu ai, ae tau le tu’i a le na molia, i le ulu o le tina na a’afia, ma pa’u ai i lalo.

Sa te’ena e le tina na a’afia ia le auaunaga a le vaega o le EMS.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia seisi molimau faapea le to’alua a le tama teine a le tina na a’afia ma sa faapea ona o la faamaonia ia le faamatalaga a le na valaau i leoleo faapea ma le faamatalaga a le tina na a’afia.

Ina ua taunu’u leoleo ma Wei (le na molia) i le ofisa a leoleo ma togafitia e le vaega a le EMS, sa fautuaina loa le aveina o ia (le na molia) i le falemai, mo nisi su’esu’ega. Sa faapea ona fa’amaonia e le fomai a le LBJ, le tatau ona taofia o le na molia, ona o le tuga o manu’a i lona gutu.

O moliaga na faia faasaga ia Wei Casimire, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le o’o atu i le tausaga, po o se sala tupe e $1,000 po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000.00 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.