Molia se tina ma sona alo ona o se fe’ese’esea’iga ma tuaoi i fanua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 16 o Iuni, 2026, na o’o atu ai se valaau i le ofisa a leoleo i Tafuna mai i se tuaoi, e ripotia ia le fa’atupu vevesi o le tina ia Luisa Ah Young ma lona alo, o Tauivi Gaisoa, i le fanua a le tuaoi, i Mapusaga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ua fai sina leva ona tupu lenei fe’ese’esea’iga i le va o nei tuaoi, ma sa o’o atu ai foi leoleo, i se taimi ua tuanai. Ua o’o foi lenei mataupu, i luma o le faamasinoga.

I se ripoti a leoleo, sa ta’ua ai le amataina o le fe’ese’esea’i o aiga, ina ua fauina se sai pua’a a se tasi o aiga, i luga o le fanua.

Ae o le fa’alavelave na tula’i mai i le aso 16 o Iulai, sa ta’ua ai le taunu’u atu o le Sa’o o le aiga, ma lona tuafafine, ma faa’tonuina ia le aiga sa nonofo i le fanua, e ta i lalo ia se niu, e mafai ona fa’amautu ai ia le tuaoi, i le va o aiga e lua.

Ma na fa’ailoa atu foi i leoleo, ua mae’a ona talanoa le Sa’o ma le tuaoi, ma faatonuina i latou, e alo’ese mai i le sopoia o le tuaoi, ua mae’a ona fa’atulaga.

Ae peitai, sa tula’i mai le fe’ese’esea’iga, a’o tu’u i lalo le niu.

E tusa ai ma se faamatalaga a se molimau, na alu atu se tina mai le tuaoi ma amata ona ‘e’e i le Sa’o ma lona tuafafine. Ona alu atu foi lea o Gaisoa (le na molia) ma amata ona fa’amisa i le Sa’o ma isi o le aiga, ma faatonu i latou, e ave’ese le latou sai pua’a.

Sa ta’ua foi i totonu o le ripoti a leoleo, ia le fa’amata’uina e Gaisoa (le na molia) o le ave masini na alu atu e tu’u i lalo ia le niu. Na faatonuina e Gaisoa le ave masini, e tape le masini, a leai, o le a fasi o ia, pe tupu foi o seisi tulaga ia te ia (ave masini).

Na fa’ateteleina ia le finauga a Gaisoa (le na molia), ma i’u ai lava ina togi e Gaisoa (le na molia), ia le masini, i se ma’a. O le ma’a lona lua na togi e Gaisoa (le na molia), i le masini, na ta’e ai faamalama o le masini, a’o iai i totonu ia le ave masini.

Sa faamatala e le ‘ave masini, i leoleo, le fa’ate’ia o ia, ina ua tau le ma’a, i le fa’amalama o le masini, ma ia tilotilo mai, o lo’o tu Gaisoa (le na molia), i autafa o le masini ma ‘e’e atu ia te ia, e taofi lana galuega.

O le ma’a lona lua, na togi e Gaisoa (le na molia), e pei ona faamatala e le ave masini, i leoleo, na ta’e ai le fa’amalama o le masini. E ui i lona (‘ave masini) fefe, ae peitai, sa fa’aauau pea ona faatino e le ‘ave masini ia lana galuega, e pei ona sa faatonuina ai o ia.

Sa pu’eina e se tasi o le aiga, na molimauina ia le faalavelave, ia mea uma sa tutupu, i lana telefoni.

Ma e tusa ai ma le ripoti a leoleo, na amata ona pu’eina ia le fa’alavelave, i le taimi na amata ona tau’upu ai ia itu e lua ma sa latalata atu foi le tamaitai lea sa pu’eina ia le ata vitio, ina ua amata ona fa’amata’u e Gaisoa (le na molia), ia le ave masini, ma le taimi na tau’ai ai e le ua molia, ia le masini, ma ta’e ai le faamalama o le masini.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia se tasi o tuaoi, e tusa ai ma le fa’alavelave na upu, sa faamatala e le tina o Luisa (le na molia) , ia le o’o o lenei mataupu, i le faamasinoga, ae peitai, ua le fiafia tele lona alo i le latou tuaoi.

Ina ua fesiligia e leoleo ia Luisa (le na molia), po o fea o iai lona alo (Gaisoa), sa tali mai le tina, e na te le iloa.

I le faamatalaga a le sa’o a le aiga, i leoleo, ua mae’a ona ia talanoa i aiga e lua, ae e le’i tula’i mai lenei faalavelave, e tusa ai ma tuaoi o fanua ma sa iai sona talitonuga, na malilie uma itu e lua, i le faaiuga.

Ae o le aso lea na tupu ai le faalavelave, sa valaau atu ai se tasi ia te ia, e tusa ai ma seisi fa’alavelave ua toe tupu mai, i tulaga o tuaoi. O le mafua’aga lea na ia o’o atu ai i lea aso. Ma sa ia ta’ua le fa’aauau pea ona le fiafia se tasi o tina, i lana faaiuga sa faia, ma o le autu lea o le finau ale tina.

Na ta’ua e le sa’o o le aiga, ia lona toe faamanatu atu i le tina, o lana faaiuga sa faia, e tusa ai ma tuaoi i fanua, ae peitai, sa fa’aauau pea ona fa’aalia le le malie o le tina.

Ina ua fa’atonuina e le sa’o o le aiga, ia le ‘ave masini, e amata lana galuega, i le ave’esea o ni niu se lua, sa punitia ai le tuaoi, sa ta’ua e le sa’o o le aiga, o iina na amata ai loa ona tau’ai e le na molia, ia le masini.

O se taimi mulimuli ane, na maua ai e leoleo ia Gaisoa (le na molia)

O lenei fanua na tupu ai le faalavelave, o se fanua a le aiga potopoto.

O le faitau aofa’i, o vaega o le masini na fa’aleagaina, e pe a ma le $1,734.

Na molia uma Luisa Ah Young ma Tauivi Gaisoa i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

O isi moliaga na faia faasaga ia Tauivi Gaisoa, na aofia ai:

Faitauga 2 & 3 – Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e lua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia Luisa Ah Young ma Tauivi Gaisoa, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e tatalaina ai i la’ua mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo a la faamasinoga.