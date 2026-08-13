Vaega e 38

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 38.

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I le talanoaga a le teine o Selema ma Mikaele, ina ua fo’i atu Selema i le fale, ua ave e le tagata ia le ta’ifau o Popo ma tu’u i fafo, i tua o le fale, sa fa’ailoa atu ai e Selema ia Mikaele, e faapea, na ia (Selema) tu’ua le fale i le taeao lea, o lo’o moe ia le ta’ifau o Popo, i luga o le moega a Mikaele.

E le gata i lea, na siaki e Selema ia le faitoto’a pito i tua o le fale, o la sa loka. Ae o lea ua toe fo’i atu, e fai o le matala o le faitoto’a pito i tua, ae ua i fafo ia le ta’ifau o Popo.

“Na iai ni mea na ave e le tagata?” o le fesili mai lea a Mikaele.

“Ou te le iloa, e sili lou sau e siaki ma va’ai po o iai lava le tagata lea, i totonu o le fale,” o le tali atu lea a Selema ma toe savali aga’i i fafo ma le fale ma ave ia le ta’ifau o Popo.

“O lea o le a ou alu e ave Popo i le fale a o’u matua, e tu’u ai,” o le tala lea a Selema, ma oso i lana ta’avale ma agai ese atu.

Na alu lena aoauli, a’o alu le teine o Selema, e su’e sona ofu manaia mo le pati i le po lea, sa tatau ona toe fo’i atu ai i le faletalimalo, mo le leoleoina faatasi ma Nero, o le tamaitai pese o Repeka, o alu lava lona mafaufau i le mea sa tupu i le fale a Mikaele.

O le mafua’aga lea, na toeititi lava a tuai ai i le faletalimalo, mo le pati. E tamo’e atu ia Selema i totonu o le potu malolo a le faletalimalo, ae feto’ai ma le tagata. Na pau lava le mea na iloa e Selema, ina ua pa’u, o le lima o le tagata lea na la feto’ai, o tu’u atu e fa’atu mai o ia i luga.

Ma le tilotilo mai i luga o Selema, o le tamaloa lea sa fai mai ia Nero, o lo’o taumulimuli ia Repeka. O ia foi lea sa taumulimuli atu ia Selema, a’o i luga o le auala, i lana taavale.

Ua tago mai ia Selema ma po ‘ese le lima o le tamaloa ma fai atu iai, “Alu ese!”

Ae faapea atu le tamaloa, “E manaomia ona o ta talanoa. O lea sa toe maua leisi a’u fa’aaliga e uiga ia Repeka.”

Ae na le fa’alogo Selema ma tamo’e atu i le ‘elevator’. E tau oso atu ma le alii lea, ae ona tago lava o Selema, i le u’una’i lima lua mai i fafo, ae tapuni loa le faitoto’a o le ‘elevator’.

[E FAIA PEA]