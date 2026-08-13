Sosola ni pagota se to’alua ina ua pe le uila

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E toalua ni pagota, ua toe molia, ina ua sosola mai i le falepuipui, i le taimi sa pe ai le uila, ma toe fo’i atu, i se taimi mulimuli ane, e tusa ai ma se ripoti a leoleo.

O Tobias Honowai, po o Titifalaula Siaumau, o se tasi lea o pagota na sola a’o pe le uila, ma ua toe molia ai nei o ia, i le moliaga o le Sola ‘ese mai i le falepuipui – O se vaega ‘O’, i solitulaofono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

O le pagota lona lua, o Anderson Taala, e leai se faamatalaga auiliili, e tusa ai ma lona moliaga fou.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na nofouta ia leoleo, i lenei faalavelave, i le te’a laititi o le 12, i le t ulua o po ma ao, ia Iulai 20, 2026, a’o faia leoleoga masani a sui malu o le malo, i le Paka i le Tafuna Industrial.

Pe a ma le 12:30 i lea vaveao, na va’aia ai e leoleo ia se faapotopotoga a leoleo ma leoleo o le falepuipui, i fafo o le falepuipui. Ma sa o latou fa’ailoa mai i leoleo ia o lo’o faia leoleoga, i lea vaega o le paka, ia le sosola ‘ese o ni pagota se to’alua, mai i le falepuipui, i le aso ua tuanai, ae o lea ua toe fo’i atu.

Ma na o la ui atu i le pa pito i luma o le falepuipui, ina ua o la toe fo’i atu.

E tusa ai ma le ripoti, e le’i vave ripotia e leoleo o le falepuipui, ia le sola’aga a nei pagota e to’alua, ona o se faatonuga mai i le taitai leoleo o le falepuipui, ina ia faatali se’i o’o i le aso e soso’o ai.

Na faapea loa ona fa’ailoa atu e leoleo auala, ia le ofisa a leoleo i Tafuna ma agai atu loa i le falepuipui, mo le amataina o a latou su’esu’ega.

Sa mua’i fa’atalanoaina e leoleo auala, ia le aufaigaluega o le falepuipui ma iloiloina faamaumauga a le latou ofisa.

Na ta’ua e leoleo auala, i la latou ripoti, le le’i nofo malamalama o le pule ma le sui pule o le falepuipui, e tusa ai ma le sola’aga a Honowai ma Ta’ala, se’ia o’o i le taimi na o la toe fo’i atu ai, i le 11:55 ma le 11:45 i le po.

Na fa’aalia foi i su’esu’ega a leoleo o le auala, ia le tulaga faaletonu, o fa’amaumauga ma ripoti a le ofisa o le falepuipui, ma sa na’o le tasi le faitauga mautu, na faitau, i le amataga o le sifi.

Ina ua toe fo’i atu ia Honowai ma Ta’ala (pagota na sosola), sa toe faia loa seisi faitauga o pagota, e fa’amautuina le le toe iai o nisi pagota ua sosola. Ma sa fa’amautuina i lea faitauga, e na’o le to’alua pagota, na sosola.

E tusa ai ma faamatalaga a leoleo o le falepuipui, ina ua fa’atalanoaina e leoleo o le auala, o le faitauga muamua na faia i le 6:09 i le po. Ma sa tutusa fuainumera o le faitauga i lea taimi, ma le fuainumera a le sifi ua mae’a atu.

Ae o le 7:33 i lea afiafi, na pe muamua ai le eletise, ma toe ola atu, pe a ma le lua minute mulimuli ane. Ona toe pe lea pe a ma le 8:17 i le po, se’ia o’o i le 9:56.

O le toe ola atu o le Eletise, sa toe faitau ai e leoleo o le falepuipui, ia pagota, ae e na’o le tasi le fale na faitau.

Sa fa’ailoa atu foi i leoleo, na faia le su’esu’ega, sa iai se pagota na fealualua’i i luma o le faitoto’a lea e pito i luma o le pa, i lena afiafi. Ma na fesiligia ai o ia e leoleo o le falepuipui ae sa tali mai le pagota, o la e fai sana faamalosi tino.

Ina ua toe ola atu le Eletise, i le 9:56 i lea po, na o atu ai leoleo o le falepuipui, i fafo o le pa, e su’esu’eina po o tulaga lelei mea uma. O iina na maua ai e leoleo o le falepuipui, ia se vaega o le pa uaea, lea e i luga o le pa sima, i le pito i tua o le lotoa, ua fa’aleagaina.

Sa faapea ona ripoti a lea faafitauli, i le supavaisa o le falepuipui ma sa fa’ailoa mai e le supavaisa, o le a logo ia taitai o le falepuipui. Ae o se taimi mulimuli ane, a’o iai leoleo o le falepuipui, i totonu o le potu e fai ai asiasiga a pagota, sa o latou va’aia ai se pagota, o savali atu i le faitoto’a o le pa pito i luma, tatala ma fa’aulufale mai ai ia le alii pagota o Tobias Honowai.

Sa le taofia vave e leoleo o le falepuipui, ia Tobias ma le pagota lea na alu atu i le tatala ia le pa, se’ia faamautu lelei lona igoa, ona logo loa lea o le ‘watch commander’. O se taimi mulimuli ane, e pei ona faamautu i su’esu’ega, na toe tatala ai foi le faitoto’a pito i luma o le pa, mo le fa’aulufale atu o le alii pagota o Anderson Taala.

Na faamaonia e le pagota lea sa tatalaina le faitoto’a mo Honowai ma Ta’ala, i leoleo, ia lona faia o lea tulaga.