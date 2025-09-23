Faamoemoe Palemia Samoa ia faataunu’u Fonotaga ‘Atoa O Samoa’ i se taimi lata mai

SAMOA

I le la ulua’i feiloaiga fa’aleta’ita’i i le vaiaso ua tuanai, i le mae’a ai o le fa’atautoga a le Afioga i le Palemia fou a Samoa, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, ma le Afioga i le Kovana o Amerika Samoa, le susuga ia Pulaalii Tuiteleleapaga Iuli Nikolao Pula, sa faapea ona fa’aleoina ai e le afioga Laaulialemalietoa, ia sona naunautaiga, ina ia vave faataunuu ia le fonotaga ale ‘Atoa o Samoa’, i vaitaimi lata mai.

O le afioga i le Kovana sa faapea ona ta’ita’iina atu le aumalaga a Amerika Samoa, mo le Faatautoga o le Faigamalo fou a Samoa, lea sa faataunu’uina i le aso Lua (i Samoa), i le vaiaso ua tuanai.

O le aumalaga mai Amerika Samoa, na aofia ai le afioga i le Kovana Sili ma le faletua, faapea le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia E. Fruean, atoa ai ma le afioga i le Fofoga Fetalai, le susuga ia Savali Talavou Ale, faapea o la faletua.

O se ulua’i taimi lenei, ua auai atu ai taitai o le faigamalo a Amerika Samoa i se fa’atautoga o le Palemene a Samoa ma o le ulua’i taimi foi lenei ua feiloai ai le Kovana ma le Peresetene o le Senate, ma se palemia o Samoa i totonu o le Potu o le Kapeneta.

Ua aloaia ai le maualuga ma le taua o le mafutaga i le va o Samoa e lua, ma se faamoemoega i le fa’atinoina o mataupu ma eria o le a soalaupuleina i le fonotaga faaletausaga i le va o Samoa e lua (Atoa o Samoa).

E pei ona sa saunoa La’auli, e tele ni mataupu taua sa soalaupuleina i fonotaga a Atoa o Samoa ua tuanai, o lo’o ia mana’o e tuliloaina, e pei o tulaga i fa’ato’aga ma fefaatauaiga. Ua iai se talitonuga i le Palemia fou a Samoa, o lo’o tumau pea ona aoga le maketi a Amerika Samoa, aua oloa fa’afa’atoaga ma talo, a Samoa.

Sa ia fa’amanino foi le tulaga i le pa povi, lea sa tu’ua’ia ai o ia, na ia ofoina atu ia Amerika Samoa. Ma sa ta’ua e La’auli e faapea, o le mafuaaga na foa’iina atu ai e Samoa ia povi e 5, mamoe e 5 ma le silia ma le 500 faisuaga, ina ia amataina ai se poloketi i Amerika Samoa.

Tauala mai i fonotaga a Samoa e lua, sa faapea ona maua ai e Samoa ia se fanua e tasi le eka, i Tafuna, i le 2012. Ae peitai, e o’o mai i le taimi nei, e leai se mea ua faia i le fanua, ae sa nofo totogi le Ofisa a le Konesula a Samoa i Fagatogo, ma lea ua si’i mai i Ottoville.

Na fa’aalia e La’auli sona talitonuga, ua tatau ona fa’aaoga le fanua lea, e le gata mo le ofisa a le Konesula, ae faapea foi ni fale e mafai ona fa’amautu iai tagata Samoa o le a faimalaga atu, e galulue i Amerika Samoa.

Sa ta’ua e La’auli ia nisi o tagata faigaluega a le Startkist e malaga mai Samoa, ma fa’amautu i o latou aiga i totonu o Amerika Samoa, ae o lo’o tula’i mai ai ni faafitauli. O le fofo, e pei ona ta’ua e le palemia a Samoa, o le fausia o ni fale nofo totogi tau gofie, i le fanua a le malo.

O le tausaga ua mavae, sa foa’iina mai ai e Samoa ia se fanua i Taumeasina mo le malo o Amerika Samoa, e fau ai ni a latou ofisa.