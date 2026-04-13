Alo atu Amerika Samoa i le faamanatuina o lona 126 Tausaga o le Fu’a

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le manulauti o le Sisiga Fu’a a Amerika Samoa mo lenei tausaga 2026, o le “O Fanau o le Sila Talimatagi a Samoa”, e pei ona sa fa’alauiloa mai e le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, i sana Poloa’iga Fa’alaua’itele, na sainia ia Aperila 1, 2026.

I lea poloa’iga fa’alaua’itele, na fa’aalia ai e faapea, “talu ai ia Aperila 17, 1900, ma Iulai 14, 1904, na tasi ai le tofa i le mamalu o Tupu ma Tamali’i, ma Faleupolu o Tutuila ma Manu’a, a’o suli na suia aloa’ia le mamalu o le atunu’u, ma sui aloa’ia o le Malo o le Iunaite Setete o Amerika, e fau faatasi ma sui mamalu o lea Malo, sa o latou osia ai se feagaiga e tu’uina aloa’ia atu ai Motu o Tutuila, Manu’a ma Aunu’u, i lalo o le pule’aga fa’amalo a le Malo o le Iunaite Setete o Amerika, atoa ai ma aia fa’alemalo, e a’afia ai faigamalo, ma fa’asuafaina ma ta’ua ai o Tutuila ma Manu’a.”

Ma o lea maliliega, “o ana fa’amaoniga o le sisiina a’e lea o le Fu’a o le Iunaite Setete i Tutuila ma Manu’a.” Ma talu ai, sa tausi fa’amaoni e le mamalu o Tutuila ma Manu’a, faapea ma le Iunaite Setete, ia autu ma fatu’aiga o ia feagaiga sa osia.

E le gata i lea, “ina ia fa’ataua le tofa ma le silasila mamao a o tatou tua’a i le fa’avae mautu sa latou tapenaina, o le manulauti o le Aso o le Fu’a, ‘O Fanau o le Sila Talimatagi a Samoa”.

O lea ua folafola aloa’ia mai ai e le Afioga i le Kovana, tauala mai i lenei Poloa’iga Fa’alaua’itele, ia le faamanatuina o le Sisigafu’a a Tutuila ma Manu’a, i le aso Faraile, Aperila 17, 2026.

O le polokalama mo lenei vaiaso, e pei ona sa tu’uina mai i luga o upega tafa’ilagi, i le itulau a le Malo o Amerika Samoa, sa tatalaina aloaia ananafi i se Sauniga Lotu na faataunu’uina i le Maota o Tupulaga Metotisi, i Tafuna.

O le 6:00 i le afiafi ananei, o le a faataunuuina ai Fa’afiafiaga (Arts Council) i le Malae o le Talu, i Fagatogo.

O le aso a taeao (Aso Lua), ua faatulagaina ai le Tu’uga Fautasi, pe afai e talafeagai ai ma tala o le tau.

I se fa’aaliga mai i le Afioga i le Malu o le Fale ia Faiivae Alexander Iuli Godinet, le Failautusi o le Ofisa o Mataupu tau Samoa, i le mae’a ai o se fonotaga ma kapeteni o auva’a faapea i latou, o le a mataituina le tu’uga fautasi, o le a tasi le tu’uga o le a faataunu’uina, pe a talafeagai ai ma tala o le tau.

“Ae afai o le a le tulaga lelei le tala o le tau, ona vavaeina loa lea o fautasi, ma faia ai loa ni tu’uga e lua. E fitu fautasi o le a tausinio i le tu’uga muamua, ma le ono mo le tausinioga lona lua. A mae’a tu’uga uma e lua, ona aumai lea o va’a e ta’i fa mai i tu’uga e lua, mo le sailiga siamupini,” o le faamalamalama mai lea a Faiivae.

Ae peitai, na toe fa’amautu mai e Faiivae, le toe faia o seisi fono, i le aso (aso Gafua, Aperila 13, 2026), ona iloa tonu ai lea pe mafai ona tasi, pe mafai ona vavae. A alu alu, ae tulaga vavae le tu’uga, ona fuafua ai lea, a le o le aso Lua e faia ai nei tu’uga e lua, ona malolo lea i le aso Lulu. Ae fai i le aso Tofi ia le sailiga siamupini, e muamua ia va’a e lima ona saili siamupini ai lea o va’a.

O fa’atulagaga o fautasi, e pei ona faamaonia mai i luga o le KVZK-TV, pe afai ae tasi le tu’uga:

1 Fagasa

2 Pago Pago

3 Nu’uuli I

4 Nu’uuli II

5 Vatia

6 Leone

7 Fagatogo

8 Nu’uuli III

9 Aua

10 Pava’ia’i

11 Ili’ili

12 Manu’atele

13 Alao

Ae afai e lua tu’uga, o le fa’atulagaga lea ua iai:

HEAT #1

1 Vatia

2 Alao

3 Manu’atele

4 Aua

5 Pago Pago

6 Nu’uuli III

7 Fagatogo

HEAT #2

1 Ili’ili

2 Leone

3 Nu’uuli II

4 Pava’ia’i

5 Fagasa

6 Nu’uuli I

O le 6:00 i le afiafi o le aso Lua ma le aso Lulu, o le a fa’aauau ai Fa’afiafiaga a le Arts Council, i le Malae o le Talu, i Fagatogo.

O le aoauli o le aso Tofi, ua fa’amoemoe e fai ai se fa’atasiga a taitai o malo.

Ona sisiina ai lea o le Fu’a i le aso Faraile, Aperila 17, 2026, i le 5:30 i le taeao, i le Malae o le Talu, i Fagatogo. Ona fa’ataunu’uina lea o le Savali Fa’aaloalo ma fa’afiafiaga i le Malae o Lupelele, i Tafuna, i le 7:30 i le taeao.