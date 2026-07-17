Tu’ua’ia se tamaloa i le sauaina o lona afafine ona o meaai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iulai 1, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se alii ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma talosagaina se fesoasoani i le fale o ona matua-ile-tulafono, i Vaitogi, ona o se fa’alavelave o lo’o tupu i le va o lona tama-ile-tulafono ma lona (le na valaau i le ofisa a leoleo) to’alua.

E taunu’u leoleo, ua sola ia le na molia, ae o se taimi mulimuli ane, na molia ai o ia i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e o’o atu i le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua o’o atu le valaau i le ofisa a leoleo, na agai atu loa leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma sa faasino iai, e le alii na valaau mai i le ofisa a leoleo, ia le itu na sola agai iai ia le na molia, ae e le’I taunu’u atu leoleo.

Sa amata loa sailiga a leoleo, mo le na molia, ae peitai, sa le faamanuiaina a latou sailiga.

Na faapea loa ona liliu atu leoleo, i le faatalanoaga o le alii na valaau i le ofisa a leoleo, faapea lona to’alua. Ona sa a’afia i le ripoti, ia se a’upega, o lea na fa’atonuina ai e leoleo ia i latou uma na a’afia e malaga atu i le ofisa a leoleo, ma le la tamaititi e tasi tausaga.

I le faatalanoaga ma le tina na a’afia, sa ia faamatalaina ai lona fesiligia o lona tama (le na molia), e tusa ai ma meaai sa ia (tina) tapenaina mo ona ‘grandparents’, lea sa tatau ona o’o atu i lea afiafi.

Na ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le to’atama’i o lona tama (le na molia) ma amata ona tau’ai o ia (tina), i ipu. Ona tamo’e atu lea o lona to’alua (le alii na valaau i leoleo) ma taumafai e fa’afilemu le mataupu. Ae peitai, na atili ai le to’atamai o le na molia, ma savali I totonu o le umukuka, ma u’u mai se naifi ma taumafai e togi ai lona afaina (tina na a’afia).

I le taumatega a le tina na a’afia, sa pe a ma le tolu futu, le mamao o lona tama (le na molia) mai ia ia.

Ona o se popolega ina ne’i manu’a se tasi, o lea na tamomo’e ai loa le tina na a’afia ma lona to’alua, i luga o le fogafale aluga ma vala’au ai loa e le tina na a’afia, ia lona ‘uncle’ mo se fesoasoani.

Ina ua taunu’u le uncle i le fale na tupu ai le faalavelave, sa ia su’esu’eina ia le na molia, e tusa ai ma le faalavelave na tupu, ae fa’ateteleina ai le mataupu ma i’u ina fufusu ai le uncle ma le na molia.

O le va’ai mai o le na molia, ua taunu’u atu ia taavale a leoleo, na sola ‘ese ai loa o ia.

Sa faamatala e le alii na valaau i leoleo – le to’alua o le tina na a’afia – ia le mea lava e tasi na tupu, e pei ona sa faamatala e lona toalua (tina na a’afia) ma sa ia faamaonia foi lona molimauina o le tau’ai e le na molia, o ipu, i lona to’alua (tina na a’afia), ma le alu o le na molia, i le aumai se naifi mai i le umukuka, ae la te le’i sulufa’i ma lona to’alua, i le fogafale aluga o le latou fale.

Na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, e ui ina e leai ni ona manu’a ae ua avea le faalavelave na tupu ma tulaga ua mata’u mo lona ola, ona o gaioiga a le na molia. Ma na ta’ua foi e le tina na a’afia, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se fe’ese’esea’iga, i lo la va ma le na molia, ma lona popole tele e tusa ai ma uiga fa’aalia a le na molia.

Sa talosagaina e le tina na a’afia, ia le saili ia maua, o le na molia, ona loka lea o ia, ona sa iai sona talitonuga, o lo’o lafi o ia (le na molia) i se nofoaga lata atu i le fale ma e le o saogalemu o ia ma le latou aiga.

E $500 le vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona totogi e toe tatalaina ai i tua ia le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.