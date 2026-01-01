Tu’ua’i e se tamaitai sana uo tama i le nofo ma tu’i lona gutu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga faaleitumalo, o le aso 8 o Tesema, 2025, na o’o atu ai se mataupu i se tamaitai, na valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasoani, i le aso 5 o Tesema, ma ona tu’ua’ia ai lana uo tama, ua na ia (uo tama) tu’iina lona gutu (tamaitai na a’afia).

Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tamaitai na a’afia. Mulimuli ane, na taumafai leoleo, e saili le na molia, le susuga ia Paulo Jr. Fa’afetai, ae peitai, e le’i maua o ia.

Na fa’afeao atu loa e leoleo ia le tamaitai na a’afia i le EMS mo le togafitia o le manu’a o le tamaitai, lea na a’afia ai lona ua ma lona auvae.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa ta’ua ai e le tamaitai le alu o se latou toleniga ma ona tausoga i le 7:00 i le afiafi, ae e toe fo’i atu lana toleniga, o lo’o moe le na molia (lana uo tama) i totonu o lona potu. Na fa’ailoa atu e le tamaitai na a’afia, i leoleo, o lana uo tama (le na molia), ua fa’asa ma lo latou fale, ona o lona le faamaoni i lo la va.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia lona faatonuina o le na molia, e alu ‘ese ma lona potu ma lona fale. Ae tali atu le na molia, e leai se aia tatau a le tamaitai na a’afia, e tuli ai o ia (le na molia). Ona tu lea i luga o le na molia, ma savali i fafo ma le potu, ae togi mai le faitoto’a.

O le fai atu o le tamaitai na a’afia, e aua le togiina le faitoto’a ina ne’i malepe ae leai sana (le na molia) tupe e totogi ai, na ita ai loa le na molia, ma toe fo’i atu i totonu o le potu ma amata ona sauaina le tamaitai na a’afia.

I le mae’a ai o lana sauniga na fai i le tamaitai na a’afia, sa savali ‘ese ai loa le na molia ma faapea atu i le tamaitai na a’afia, e alu e oti.

Ina ua toe momoli atu e leoleo ia le tamaitai na a’afia i lona fale i Futiga, na faatonuina o ia, e fa’afeso’ota’i atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i atu le na molia.

O le aso lava lea na toe valaau atu ai le tamaitai i le ofisa a leoleo i Leone ma fa’ailoa atu i leoleo, ia le iai o le na molia, i se fale’aiga i lana fale faigaluega. Sa faapea loa ona agai atu iai leoleo ma ave faapagotaina le na molia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo, sa ia fa’amaonia le o’o o lona lima i le tamaitai na a’afia, ona sa ta o ia (le na molia) e le tamaitai na a’afia, i se ili eletise.

O moliaga na faia e fa’asaga ia Paulo Jr. Faafetai, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga I lona tulaga e tolu) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Solivale o fanua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.