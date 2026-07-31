TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

AMEPASA FOU A LE MALO O AMERIKA MO SAMOA

O lo’o ua nofo faatalitali nei ia le malo o Samoa, mo le asiasiga a le Amepasa fou, a le Iunaite Setete mo Samoa, le susuga ia Jared Novelly.

I lea asiasiga, o le a fa’apea ona fa’ao’oina aloaia atu ai e Novelly, i le Ao o le Malo o Samoa, le Afioga Tuimaleali’ifano Va’aleto’a Sualauvi II, ia tusi fa’amaonia o lona tofiga fou.

O le a faapea foi ona ia feiloai ma le Afioga i le Palemia ma ta’ita’i o le Kapeneta, mo le soalaupuleina o mataupu taua, faavaomalo. O le a ia maua ai foi se avanoa e mafai ona fa’amautuina ai le galulue so’otau’au, i le va o le Iunaite Setete ma Samoa.

FA’ATONUGA FAAMASINOGA POLOKA AI ALII NA MOLIA I LE SOLITULAFONO

Ua iai nei se fa’atonuga fa’afa’amasinoga, na sainia e le Afioga i le Faamasino ia Leutele Mata Tuatagaloa, e poloka ai le tu’ua e Fred Oliver Papalii ma James Atua, ia le atunu’u o Samoa. O lo’o molia ia Papalii ma Atua, i moliaga o le feavea’i fa’anana o tupe.

O aiaiga o le toe tatalaina i tua o Papalii mai i le falepuipui, e aofia ai lona faamautu i Siumu ma ia o’o atu i le ofisa a leoleo i Poutasi, e saini lona suafa, i aso Lulu ma aso Faraile, ae e le’i ta ina le 12 i le aoauli.

Mo le alii o Atua, ua faatonuina e fa’amautu i Faleasiu ma ia o’o atu i le ofisa a leoleo i Afega, i aso Lulu ma aso Faraile, e saini lona suafa, ae e le’i taina le 12 i le aoauli.

Ua mae’a foi ona fa’atonuina nei alii, e fa’ao’o atu a la tusi folau, i le malo, faapea ma le faasaina o i la’ua, ona faia se feso’ota’iga ma molimau a leoleo, ma ia tausia tulafono.

Ae e le’i tu’uina mai le fa’atonuga a le alii faamasino, sa ia fesiligia le le auai o Paulo Paramore, le loia a leoleo, i le iloiloga o le aso Faraile ua tuanai. Na saunoa le alii faamasino, sa iai ni mataupu na tu’uina atu ia Paramore, e toe fo’i atu, e faamanino i luma o le faamasinoga.

Peitai, sa fa’ailoa atu e Lesa i le faamasinoga, o lo’o auai atu Paramore i se fonotaga mo loia uma a le malo. Peitai, sa saunoa le alii Faamasino, o se tasi lea o a’oa’oga mo so’o se loia, o le auai atu i faamasinoga, ma sa ia fesiligiaina po o ai e ana le faatonuga lea ua sui tulaga atu ai Lesa, ia Paramore.

FA’ATAUTO VUI CLARENCE NELSON E AVEA MA FA’AULUULU O LE OFISA O SULUFA’IGA

O le taeao o aso Gafua, na fa’atautoina ai le Afioga ia Vui Clarence Nelson, lea sa avea ma faamasino sinia i le Faamasinoga, e avea ma pule lona tolu fou, o le Ofisa o Sulufaiga. I lana faatautoga, sa ia folafola ai i luma o le Fofoga Fetalai, Palemia, Kapeneta ma aiga, o le a ia tautua ma le faamaoni, le fefe ma le alofa.

Sa fa’aleoina e Vui lona agaga faa’fetai i le Kapeneta mo le fa’atuatuaina o ia, faapea le Ao o le Malo mo le taliaina o ia i lenei tofiga, e mafai ai ona fa’aauauina lana auaunaga ia Samoa.

Na faapea foi ona ia aloa’ia i latou na o latou galulue faatasi i le Ofisa o Faamasinoga, o aiga ma uo.

Sa ia fa’amaualalo atu i le Kapeneta ma le Fofoga Fetalai, ina ua le mafai ona auai mai i le taimi sa faatulagaina muamua ai lenei faatautoga.

Ua sui tulaga nei Vui ia Luamanuvao Katalaina Sapolu Lussick lea ua galue i le ofisa a le ACP, a le Iuni a Europa.