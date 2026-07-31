E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE TAMALOA MA LANA MATA FAITAU TUSI”
Na iai se tamaloa o se nu’u, e le iloa faitau tusi, pe tusitusi. Ma sa masani ona ia va’ai i ni tagata o le nu’u, o feoa’i ma a latou mata faitau tusi.
Ua mafaufau ifo le tamaloa, “Afai e maua sa’u va’aiga, e mafai foi ona ou faitau tusi, e pei o tagata o le nu’u. E tatau ona ou alu e faatau mai sa’u mata faitau tusi.”
Ona o’o lea i leisi aso, ua alu loa le tamaloa, i le taulaga, e faatau sana mata faitau tusi. Ua alu atu i le faleoloa lea e fa’atau ai mata faitau tusi ma fesili i le faatauoloa, mo se mata faitau tusi.
Ona tu’u lea iai e le faatau oloa faapea ma se tusi.
Ua fiu si tamaloa e fa’ata’ita’i ia va’aiga uma sa i totonu o le fale oloa, ae sa le mafai ona ia faitauina se vaega o le tusi.
Ona ia faapea atu lea i le faatauoloa, e le aoga ia va’aiga mo ia. Ae ua tilotilo mai iai le fa’atau oloa ma ‘ata, ona o le la e fa’au i lalo ia le tusi a le tamaloa.
Ua faapea mai le fa’atau oloa, “Atonu e le mafai ona e faitau tusi, ona e te le iloa faitau tusi.”
Ae faapea atu le tamaloa, “Leai, ou te le iloa faitau tusi. Ae na ‘ou mana’o e faatau sa’u mata faitau tusi, ina ia mafai ai ona ou iloa faitau tusi, e pei o isi tagata o le nu’u.”
Ua atili ai ona ‘ata ia le fa’atau oloa ma ia faapea atu, “Si a’u uo, sau, o le a ou tago e a’oa’o atu lau faitau tusi. E le mafai ona aoga ia nei va’aiga ia te oe, se’ia vagana, ua e iloa faitau tusi.”
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]