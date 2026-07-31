TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

RIPOTI LATA MAI E TUSA AI MA LE FAALAVELAVE VAALELE I LE MALAEVAALELE I FITIUTA

I se ripoti mai lata mai, mai i le Matagaluega o Uafu ma Malae Vaalele a Amerika Samoa (PAAS), e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu i le aso Lua, Iulai 28, 2026, ina ua tulau’ele’ele le vaalele a le Samoa Ea, i le malaevaalele, i Fitiuta, Manu’a, ua fa’aalia ai le fa’amae’aina o le su’esu’ega muamua a le Komiti Faafoe o le Saogalemu o Malae Vaalele Faavaomalo (NTSB).

Ma ua toe tu’uina atu nei le vaalele, lea sa taofia e le NTSB, a’o fa’atinoina a latou su’esu’ega. Ae o nei, o lo’o faamoemoe e fa’amae’aina ai su’esu’ega a le PAAS. Na galulue fa’atasi ia le PAAS ma le ofisa vaalele a le Samoa Ea, i le sailiga ma le ave’esea o le va’alele.

Ua toe tatalaina foi ia le malae vaalele i Manu’a, mo femalagaiga ma o le aso ananafi, na toe fo’i ai femalagaiga i lona tulaga masani.

E pei ona sa fa’aalia i se taimi ua mavae, ona o le leai o se vaalele togipau, i le aso ananafi, o lea na saili ai se vaalele, mo le fa’aauauina o su’esu’ega a le PAAS. Sa faimalaga atu ia le Faatonu o PAAS, le susuga ia Barney Sene ma vaega su’esu’e a le malae vaalele, i Fitiuta, mo le faia o sa latou su’esu’ega ma le taumafaiga ina ia toe faaleleia se vaega, ua faaleagaina.

SIITIA TAU O SUAU’U ONA O A’AFIAGA I LE TAUA

Ua fa’aauau pea ona siitia tau o le soifuaga, i totonu o Amerika Samoa, e pei ona fa’amaonia mai i le siitaga ua iai nei, e 2.3%, lea e aofia ai masina o le kuata lona lua, mai ia Aperila 2026 se’ia o’o mai ia Iuni 2026.

O le vaega o lo’o maitauina le maualuga o lona siitaga, o tulaga o suau’u mo taavale ma masini mo femalagaiga.

I le kuata lona lua o le 2026, sa molimauina ia le siitia o isi oloa (e ese mai meaai) ma auaunaga, o a’oa’oga ma feso’otaiga, ma le tausiga o le soifua maloloina. Peitai, e lua ni vaega na va’aia le pa’u, o ‘ava malolosi ma meaai.

O taumafa sa va’aia le siitia o a latou tau, na aofia ai apa’au pipi, ‘noodles’, lauti, povi masima, ua mamoe ma ga’o. Ae o taumafai na pa’u a latou tau, na aofia ai fuamoa, aniani, ‘bacon’, povi ma fasi pua’a.

O taumafa, na tumau a latou tau, na aofia ai falaoamata, falaoa, vaiauli, pizza ma tuna.

Sa va’aia foi le si’itia o tau, i ‘ava malolosi, e pei o pia. Ae na tumau pea tau o uaina ma isi ‘ava malolosi.

Ae o lo’o tumau pea le maualuga o le siitaga, i femalagaiga, ona o le tau o suauu ma le kesi. Ua ripotia mai le si’itia o le kiso, i le $7.24 i le kalone. O le tau o le kesi ua pe a ma le $5.50 i le kalone. Ma ua avea lea ma tulaga, ua si’itia ai le siakiina o taavale ma pasese o vaalele. Se’ia vagana ai tau o pa’u, pasese mo pasi ma ta’avale la’u pasese, o lo’o tumau pea.

I se fa’atusatusaga o oloa ma auaunaga i le va o Tutuila ma Manu’a, na filifilia ai e le ofisa o le malo, o lo’o mataituina ia tau o oloa, ia ni faleoloa se 11, i Ta’u, Ofu ma Olosega ma ni oloa se 28, e faia ai a latou su’esu’ega.

I le faaiuga o lea su’esu’ega, sa fa’amautuina ai le limiti o le tele o oloa, po o le leai foi, i Manu’a, talu ai le taugata o va’a ma va’alele, faapea ai ma le tapunia o nisi o faleoloa, ona o le tu’ua e faatauoloa o a latou pisinisi, e faimalaga mai i Tutuila nei ma atunu’u i fafo, aua fuafuaga faaleaiga po o tafaoga.

TULAFONO TAUFA’AOFI E TAOFIA AI ‘VAEGA FAAPITOA’ MO LE 12 MASINA

Ona o le tele o se popolega, i le toatele o tagata mai atunu’u i fafo, ua lolofi mai i totonu o le teritori, ma fa’afaigaluegaina ai, o lea ua fa’auluina ai e le Faigamalo, ia se pili taufa’aofi, e taofia ai ia se vaega faapitoa, i totonu o tulafono tau Femalagaiga, lea e fa’atagaina ai kamupani, ona aumaia ni a latou tagata faigaluega, mai atunu’u i fafo.

Ua fa’aalia e le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, o le a fa’aaogaina lea taimi, e latou te sailiili ai, pe o mafai ona tausia tagatanu’u mai fafo, ua iai nei, i totonu o le teritori. O le a faapea ona fa’atinoina lea sailiiliga, e le Loia Sili ma le Komiti Faafoe a le Ofisa o Femalagaiga.

I tulafono tau Femalagaiga, o iai nei, e iai limiti o tagata mai atunu’u i fafo, e mafai ona fa’ataga, e ulufale mai ma nonofo ma faigaluega, i totonu o le teritori, i tausaga ta’itasi.

Ae i se iloiloga a le Senate, sa fa’ataunu’uina ia Ianuari, sa fa’aleoina ai e le tamaitai Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde ia lona fautuaina o le alii Kovana, mo le faia o se malologa le tumau, i le vaega faapitoa o le tulafono, a’o latou iloiloga ia le itu e ave iai le faamuamua a le malo, ma le faamautuina o aiaiga, e tatau ona tu’uina i pisinisi, o lo’o manana’o e aumai tagata faigaluega mai atunu’u i fafo.

Sa faapea ona toe molimau ia le Loia Sili, i se iloiloga a le Maota o Sui, ia Mati, i le tatau, ia Amerika Samoa ona fa’aalia, e mafai ona o latou pulea la latou lava femalagaiga, a leai, o le a tula’i mai le malo feterale.

Na saunoa foi Tauiliili-Langkilde, i le u’una'iga i lalo o le peresetene a le Iunaite Setete, o iai nei, ina ia taofiofi femalagaiga, o le a iai se taimi, o le a taula’i mai ai le malo feterale, i le teritori, e tusa ai ma le pulea o ona tuaoi.

Sa fautuaina ai e le tamaitai Loia Sili, ia le taofia o le vaega faapitoa o tulafono tau femalagaiga, mo le 12 masina (tasi tausaga), a’o faia sa latou su’esu’ega, e toe Iloilo ai tulafono tau femalagaiga, e saili se auala e fofoina ai le faafitauli, i le toatele o tagata mai atunu’u i fafo, lea ua tumu ai le teritori.