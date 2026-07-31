Faamamalu Aukuso 1-7, 2026 ia le vaiaso e fa’ataua ai le fafagaina o pepe i le suasusu o le tina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Gafua na se’i mavae atu, Iulai 27, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ia se Fa’aaliga Fa’alauaitele, e poloa’iina ai le avea o le vaiaso o Aukuso 1-7, 2026, e avea ma vaiaso faapitoa, e faamamalu ai le Faatauaina, o le “Fa’atumau o le Fafagaina o Pepe, i le Suasusu o Tina, mo se Amataga Mautu mo lona olaga”.

Sa fautuaina ai e le Afioga i le Kovana, ia le “galulue o le Matagaluega ma le Polokalama o le WIC, atoa ma pa’aga, ina ia fa’alaua’itele lenei fe’au taua.”

I fa’aupuga o lenei fa’aaliga fa’alauaitele, o lo’o ta’ua ai e faapea, “O le fafagaina o pepe i le suasusu o tina, o lo’o tumau pea ma auala natura, ina ia mautu mo pepe i Amerika Samoa ma le lalolagi atoa, se fa’avae, mo se olaga maloloina ma le manuia a’o tuputupu a’e.”

E le gata i lea, ua ta’ua foi, le avea o le suasusu o tina, ma puipui mo pepe “mai nisi o faafitauli o le soifua maloloina, e aofia ai le tino mamafa, inifeti o le mama ma taliga, sela, inifeti o le tino, manava tata, kanesa o fanau laiti, mafua’aga o maliu fa’afuase’i o pepe, ma a’afiaga o le fai’ai a le pepe.”

Ua fa’ailoa mai i totonu o le fa’aaliga fa’alaua’itele, ia le galulue faatasi o le Matagaluega o le Soifua Maloloina a Amerika ma le Teritori, atoa ai ma faalapotopotoga a Tagata Initia, ‘i le una’ia ma lagolagoina le fafagaina o pepe, i le suasusu o tina.”

“O le taumafa sili lea mo fanau pepe, e ala i le Polokalama Fa’aopoopo, e Faapitoa mo Taumafa, le polokalama e Fitoitonu mo Tina, Pepe, ma le Fanau mo Amerika Samoa (ASWIC), faapea foi nisi o polokalama fesoasoani, mo taumafa,” e pei ona fa’ama’oti mai i totonu o le fa’aaliga fa’alaua’itele, a le Kovana.

Na fa’aalia mai ai e le Afioga i le Kovana, e faapea, “O le Matagaluega Tautua ma Alagamanuia mo Tagata Lautele (DHSS), n ate fa’afoeina le Polokalama Fa’aopoopo, e Faapitoa mo Taumafa (ASWIC). Ma e aofia ai le u’una’ia o le fafagaina o pepe i le suasusu o tina ma fa’amalosi’au atu i e o lo’o tautuaina e le WIC, ina ia ‘ausia sini talafeagai mo le fafagaina o pepe, i le suasusu o tina, e ala i suiga i paketi o meataumafa, faatasi ai ma le lagolagosua, ma faia fa’ata’ita’iga lelei i le fa’aaogaina o su’esu’ega o mau-fa’avae e ta’ua, ‘O le Sapasapaia o le Fafagaina o Pepe i le Suasusu o Tina (WIC Breafeeding Support)”

O lo’o ua ta’ua foi i totonu o le fa’aaliga fa’alaua’itele, ia le fa’amaonia mai i fa’amaumauga a le WIC, i le va o le tausaga e 2020 ma le 2025, “o pepe o lo’o auai i le WIC, e amata a latou olaga, i le suasusu a le tina”, ma sa tele se fesoasoani a faufautua o le Polokalama a le ASWIC (Breastfeeing Peer Counselors), i le u’una’ia o tina, e fa’asusuina a latou pepe, ia i latou, ma le fa’amanatu pea lava pea, o le aoga o tupe ma galuega o lo’o faia, ina ia sapasapaia ai tina, ina ia umi ona fa’asusu pea pepe ia te ia.

O le manulauti o lenei vaiaso taua, e pei ona sa fa’alauiloa mai i le fa’aaliga fa’alauaitele, o le “Faatumau le Fafagaina o Pepe i le Suasusu o Tina mo se Amataga Mautu mo Lona Olaga: Ia Fa’amalosia Tulaga Lelei ma Aoga!”

Ua faapea ona vala’auina e le Afioga i le Kovana, ia “ta’ita’i uma o le malo ma pisinisi, atoa ma i latou uma o galulue i faiva faapitoa, i le tausiga o le soifua maloloina, ina ia fa’amanatu lenei vaiaso e ala i sauniga ma tapenaga talafeagai, e aloa’ia ai ma le agaga fa’afetai taumafaiga a tina uma, tama, aiga, o e o lo’o tausia le soifua maloloina, atoa ma e uma o lo’o lagolagoina lenei tautua, ma fa’amalosi ma fesoasoani ina ia manuia lenei faamoemoe mo tina.”