POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE PISAPISA O I TOTONU O LE NU’U

Na molia ia le susuga ia Solefai Sitagata, i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, ona o se fa’alavelave na tula’i mai ia Iulai 25, 2026, ina ua fealualua’i le alii o Solefai i totonu o le nu’u ma palauvale leotele, ma pisapisa o ai.

O lenei moliaga, o se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe na faatulagaina, e mafai ai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua ai le valaau atu o se tamaitai, i le ofisa a leoleo, i Fagatogo, mo se fesoasoani, ina ua fa’avevesi e Solefai (le na molia), ia le filemu i totonu o le nu’u.

E taunu’u atu leoleo, ua toe fo’i ia le na molia, i totonu o lona potu.

Sa faamatala e le tamaitai na valaau i leoleo, na alu ia le na molia, e faigaluega, ia Iulai 24, ae na fa’ato’a toe fo’i atu i lle aso na soso’o ai (Iulai 25).

O le toe fo’i atu o le na molia, sa amata ai lana sauniga, o le palauvale leotele, a’o saofai i luga o lona moega. Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le molimau, na o’o lava ina savali i fafo ia le na molia, a’o fa’aauau ona palauvale leotele.

O le leotele o le siufofoga a le na molia, na amata ona agai mai ai i fafo ia a latou tuaoi, e va’ai po o le a le faalavelave o tupu.

O se taimi mulimuli ane, sa toe fo’i atu ai ia le na molia, i le fale, ae ua lavetoto le itu tauagavale o ona foliga.

Ina ua maua e leoleo ia le na molia, sa fa’ailoa atu iai e Solefai (le na molia), na fasi o ia e ni tamaiti. Sa aveina atu ia le na molia i le ofisa a leoleo, mo le togafitiga o ona manu’a, ona toe tu’u lea o ia, e alu i lona aiga.

Ma sa ta’ua i fa’amaumauga a le malo, o le tamaitai na valaau i leoleo, o le tausoga a le na molia. Ma o lo’o nofo ia le na molia, i le latou fale, a’o faigaluega i le StarKist.

FEFE SE TINA E TOE FO’I I LONA AIGA INA UA MAE’A GAIOIGA FAALELOTU ONA UA FAAMATA’U E LONA TOALUA

Ia Iulai 26, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i se tina, ua le fia fo’i i lona aiga, ona ua fa’afefe o ia e lona to’alua, i le fasi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le faamatalaina e le tina, i leoleo, ia le la tu’ua o le latou aiga, i lea taeao, ma sona alo tamaitai, e auai atu i ni gaioiga fa’alelotu. Ae peitai, na vala’au atu lona to’alua ma faatonu o ia, e toe fo’i atu i le fale.

Na ta’ua e le tina, i leoleo, ia le fa’afefeina o ia e lona to’alua, i le fasi, pe a le fo’i atu i le fale.

Ma na ta’ua e le tina, e faapea, e le o se mea fou lea tulaga, o le fa’ao’olima o lona to’alua ia te ia. O nisi taimi, e pei ona ta’ua e le tina, e fasi ai lava o ia i luma o lana fanau.

Na vala’au atu ia le tina i le ofisa o leoleo, ae ua taunu’u i le fale, peitai, sa ia vala’au muamua i leoleo, ae e le’i alu i totonu o le fale, ona o lona fefe i lona to’alua. Ma e ulufale atu le tina i totonu o le fale, o lo’o saofa’i mai lona to’alua (le na molia), i luga o le moega.

Sa faamatala e le tina, i leoleo, ina ua ia saofa’i atu i luga o le moega, sa ‘a’apa mai lona to’alua (le na molia), ma futi atu lona ulu ma amata ona sele i se naifi, ma palauvale leotele atu ia te ia, faapea ma le faamata’u ia te ia (tina).

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le alo tamaitai a le ulugalii, i luma o le tina ma sa faamatalaina e le teineititi ia le ita o lona tama, i le aso luma mai, ma faatonu o ia (teineititi), e alu atu e tausi o ia (le na molia), ona o la e ma’i.

Ae o le aso lea na tupu ai le faalavelave, sa telefoni atu lona tama (le na molia), i lona tina, e aua ne’i toe fo’i atu i le latou aiga ma faatonu le tina, e toe fo’i i lona aiga, i Nu’uuli.

Sa faamatala foi e le teineititi, i leoleo, ia le tupu so’o o lenei tulaga, i le sauaina o lona tina, pe a le fiafia ia lona tama.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo, ia le tina na a’afia ma lona alo tamaitai, sa o latou agai atu loa ma ave faapagota ia le na molia, ma momoli atu o ia i le ofisa a leoleo.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.