POU TIUTE A LEOLEO
IUNAITE SETETE O AMERIKA
O le aso Lulu, Iulai 29, 2026, sa lauina ai le fa’asalaga o se tina Samoa, i La’ie, ‘Oahu, lea na molia, i lona sauaina o sana tama fai, e 11 tausaga, ma i’u ina malu ai.
Ae e le’i lauina le faaiuga a le faamasinoga, sa tagi lotulotu le tina ia Sina Pili ma fa’ato’ese i lona aiga, ma si ona alo tamaitai lea ua maliu, o Azaellyah Pili-Ah You.
O le tausaga e 2023, na maua atu ai ia Azaellyah, ua matapogia i le latou fale i La’ie, ae o ona manu’a, na amata mai i lona ulu, se’ia o’o mai i lalo, i ona tamatama’i vae.
I se ripoti a leoleo, sa ta’ua ai e faapea, na vaetamaina e Sina (le ua ta’usalaina), ia ni tamaiti se to’alima, ae o le taimi lea o lo’o faiaoga ai i se kolisi, i galuega e mataituina ai le soifua maloloina ma le saogalemu, o fanau.
Ma na ta’ua foi, le fa’amalosia e Sina (le ua ta’usalaina) o Azaeliyah (le ua maliu), e tamo’e i fafo, e ui ina ona (Sina) silafia, o lo’o maua ia Azaeliyah (le ua maliu), i le Koviti, flu ma le Numonia.
Na fa’aalia foi i ripoti a leoleo, ia le sasaina e Sina (le ua ta’usalaina), o Azaeliyah (le ua molia), mo le 30 minute. Peitai, ina ua tagi lotulotu ia le tina ua ta’usalaina, i luma o le faamasinoga, sa ia faaleoina lona alofa i lana tama ua maliu, faapea lana fanau uma ma ia faapea mai, o se fanau sili ona lelei.
Sa faaleoina e le loia a le malo, ia Tiffany Kaeo e faapea, o lo’o lagonaina e le nu’u atoa ma aiga, ia le agaga faanoanoa, ona o lenei fa’alavelave.
Ina ia fa’amama avega i isi fanau a le tina ua ta’usalaina, lea ua i lalo o le va’ava’aiga a le malo, talu mai le maliu o Azaeliyah, ua malie ai le malo, e faia sa latou maliliega ma le tina ua ta’usalaina.
Peitai, i le fa’ai’uga a le Faamasino, ia Rowena Somerville, sa ia faasalaina ai Sina Pili, i le falepuipui, mo le 10 tausaga, ae to’esea mai ai aso ia sa lokaina ai o ia, ae ua le tu’uina atu se faasalaga nofo va’ava’aia.
Na saunoa le tamaitai Faamasino, o se taimi muamua lea ua ia fa’asalaina ai se tina, sa sauaina sona alo.
I fafo mai o le potu faamasino, na tula’i mai ai se vevesi, i le va o le aiga moni a Azaeliyah (le ua maliu), ma lona aiga vaetama, ona sa leai se itu na fa’amalieina i le faaiuga a le faamasinoga.
Ua talitonu le aiga a Sina Pili (tina ua ta’usalaina), ua umi tele le faasalaga mo le 10 tausaga, ae finau mai le aiga o Azaeliyah (le ua maliu), ua mama tele le faasalaga.
Na saunoa se tasi o tausaga a Sina, o Mounia Tachibana, e fai lava sina ma’ale’ale o lenei mataupu, ona o se aiga, sa na’o na tia’i mai lava o le latou teineititi, i se tagata, e le masani i le teineititi, ae sosola.
Ae sa finau mai se tasi o aiga toto a Azaeliyah (le ua maliu), o Carol Jean Acevedo, o lo’o silafia e tagata uma ia le le talafeagai o lenei faaiuga a le faamasinoga. Ua foliga mai, o lo’o ta’u atu i tagata, e mafai ona fasi le fanau mama’i se’ia o’o ina maliliu.
Na fa’aalia foi e le loia a Sina (tina ua ta’usalaina), sa tatau ona nofova’ava’aia ia le faaiuga a le faamasinoga. Peitai, e leai se faamoemoega a le latou itu, e apili le faaiuga a le faamasinoga.
Ua faatonuina foi Sina (tina ua ta’usalaina), ina ia totogia se tinoitupe e silia ma le $1,000.
[Hawaii News Now]
TA’USALA SE ALII NA AVEA MA LEOLEO I MOLIAGA O LE FAAMALOSI TAMAITAI
Ua ta’usalaina e le faamasinoga, ia La’auli Magic Talataina, o se alii na avea ma leoleo Satini, i faitauga e 7 o moliga, na aofia ai le faamalosi teine ma le faia o amioga mataga, i se tamaitai leoleo.
O le aso 4 o Setema, o le a tu’uina mai ai le fa’asalaga a le Fa’amasinoga.
E tusa ai ma le faamatalaga o lenei mataupu, na alu ia le ua ta’usalaina mo lana leoleoga masani, ma ave ia le tamaitai leoleo na a’afia, ae peitai, sa ta’ua i molimau a le faamasinoga, sa taumafai lava ia le tamaitai leoleo na a’afia, e alo’ese mai i le o faatasi ima le ua ta’usalaina.
O le ua ta’usalaina, sa avea ma ta’ita’i a le tamaitai leoleo na a’afia, ma sa fa’ailoa atu i le faamasinoga, ia le popole o le tamaitai leoleo na a’afia, ina ua ave e le ua ta’usalaina, o ia, i se nofoaga mamao ma tu’ufua, lea sa tupu ai le faalavelave.
I le faaiuga a le alii Faamasino, sa ia ta’ua ai le tatau ona tu’uina atu le faatagana, e aunoa ma se faamalosia. Afai e tu’uina mai le faatagana, ona o le fefe, taufa’amata’u ma fa’amalosia, e le o se fa’atagana sa’oloto.
Sa finau le itu tete’e, o ia ma le tamaitai na a’afia, sa faia se la faiga uo ma na malie o ia (tamaitai na a’afia), i tulaga uma na tutupu.
[TALAMUA MEDIA]
MALIU SE ALO O AMERIKA SAMOA I SE FAALAVELAVE TAU TAAVALE I UTAH
O se fa’alavelave na tupu ia Iulai 20, 2026, i Taylorsville, Utah, ina ua so’a ai e se ‘semi-truck’ ia se taavale laititi, i luga o le alatele (freeway) ma maliu ai se tamaitai Samoa, e 28 tasaga.
E tusa ai ma le faamatalaga o lenei faalavelave, a’o agai atu le taavale a Lovine Aiulu Saili (le ua maliu), i luga o le alatele, sa fa’afuase’i ona matala mai le tapuni o le afi. Sa faapea ona fa’atu ai e Lovine ia lana taavale, i le ogatotonu o le auala (between 2 lanes).
Ae peitai, o se ‘semi-truck’ na mulimuli mai i tua o le taavale a Lovine, sa le mafai ona taofi ma so’aina mai ai le taavale a le ua maliu.