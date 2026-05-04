Su’esu’e e leoleo ia tu’ua’iga o le sauaina o se tamaitai e iai mana’oga faapitoa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 4 o Aperila, na o’o atu ai se tagata i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma se tamaitai e 32 tausaga, e iai mana’oga faapitoa, ma ripotia le sauaina o le tamaitai e iai manaoga faapitoa, e se tasi o lona aiga, i se salu lima.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua o’o atu le ripoti i le sauaga o le tamaitai e iai mana’oga faapitoa, na amata loa su’esu’ega a leoleo ma na fa’amautu i a latou su’esu’ega, ia le a’afia o le mafaufau ma le tautala a le tamaitai na a’afia.

I faamatalaga a le aiga, o le tamaitai na a’afia, e pei o se teineititi i lana tautala ma lana amio, e ui ina e 32 tausaga lona matua. Ma e faapena foi ia lona tina, le a’afia foi i mana’oga faapitoa.

Ina ua taumafai leoleo e fa’atalanoa ia le tamaitai na a’afia, sa fa’afaigata ona fa’amalamalama manino ia le fa’alavelave na tupu, se’ia vagana lona faapea mai, “Na fasi a’u.” Ma sa mafai ona malamalama leoleo i le tagata na masalomia i le sauaina o le tamaitai na a’afia.

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, sa alu le tamaitai na a’afia, e taoto i luga o lona moega, ae alu atu lona ‘aunty’ ma se salu fale ma amata ona sasa o ia. Ma na faapea ona manu’a ai lona vae ma sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le tiga o lona tino.

O se tulaga na faapopoleina ai ia malu o le malo, ona sa fa’aalia i a latou su’esuega, le tupu so’o o lenei ituaiga faalavelave, i totonu o le aiga. Ma e ui ina ua te’a manu’a o le tino o le tamaitai na a’afia, mai i nisi sauaga i taimi ua tuanai, ae peitai, sa fa’aalia e tagata o le aiga, ia lo latou atugalu tele ona ua tupu so’o nei sauaga.

I se tasi o fa’amaoniga o le fefe ma le popole o le tamaitai na a’afia, sa ia ‘ai’oi ina ia ave’ese o ia ma le fale sa nofo ai, ma ia ave o ia e nofo ma sona ‘aunty’, e fai sina mamao le nofoaga o iai. Na fa’ailoa atu e le tagata o le aiga, na o’o atu ma le tamaitai na a’afia, i le ofisa a leoleo, ia lona malie e ave le tamaitai na a’afia, e latou te nonofo ma tausi.

Na logoina e leoleo ia le ofisa a le Social Services mo sa latou su’esu’ega i lenei mataupu, ona o lo’o a’afia ai se tagata e iai mana’oga faapitoa.

Sa faapea foi ona malaga atu leoleo i Matafao, e saili le na tu’ua’ia i lenei mataupu. Ae e le’i aveina o ia e leoleo, sa taumafai leoleo e fa’ailoa atu i le tina o le tamaitai na a’afia, ia le tulaga ua o’o iai lona alo. Ae peitai, ona o lona gasegase, ma le le mafai ona talanoa mai le tina, sa le mafai ai ona maua se feso’ota’iga manino ma leoleo.

Ina ua aveina atu e leoleo ia le na tu’ua’ia i lenei faalavelave, i le ofisa a leoleo, sa ia fa’amaonia i leoleo ia le o’o o lona lima i le tamaitai na a’afia, ae sa ia le manatua, pe na fa’afia ona ia sasaina le tamaitai na a’afia.

Ae na malamalama leoleo, o le salu fale na fa’aaoga e sasa ai le tamaitai na a’afia, sa gau i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ma sa le gata ina fa’aaoga ia le ‘au o le salu e sasa ai le tamaitai na a’afia, ae na fa’apea foi ona fa’aaoga le itu e salu ai le fale.

O moliaga na faia fa’asaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu - O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e tolu.

Faitauga 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Sauaina o se tagata matua, e iai mana’oga faapitoa – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e i le va o le $150 ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.