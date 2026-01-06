Sainia e le Iunaite Setete se fesoasoania e $1.9 miliona mo a’oa’oga i Samoa

Apia - SAMOA

O le aso 17 o Tesema, 2025, na sainia ai e le Ofisa o le Amepasa a le Iunaite Setete i Samoa ia se maliliega (Memorandum of Understanding) i le va o Malo o le Iunaite Setete ma le Malo o Samoa, mo le fauina o se falea’oga fou, mo le a’oga tulaga muamua a Saina-Toamua.

E $1.9 miliona (tupe Amerika) ua faapea ona foa’iina e le malo o Amerika mo le lagolagoina o a’oga i Samoa.

O lenei maliliega sa faapea ona sainia e le sui o le Ofisa o le Amepasa a Amerika, ia Daniel J. Tarapacki ma le susuga ia Aeau Christopher Hazelman, le Faatonu o le ofisa o le Minisita o A’oga ma Aganu’u, a Samoa.

Ua fa’amautuina i saini a nei ta’ita’i, e le gata o le amataga o se falea’oga fou, ae o se fa’amautuina o le galulue faatasi a malo e lua, e avea a’oa’oga ma ma’a tulimanu o atina’e o le lumanai.

O le aoga tulaga muamua a Saina-Toamua, lea o lo’o i totonu o Apia, e silia ma le 600 fanau aoga o lo’o a’o’oga ai. Ae e tusa ai ma se saunoaga a le Faatonu o A’oga, le susuga ia Aeau Christopher Hazelman, ua leva ona feagai lenei aoga ma fa’afitauli ona o le tulaga faaletonu ua iai falea’oga, ua a’afia ai le saogalemu ma siosiomaga a’oa’o mo fanau aoga.

Talu mai Me 2024, sa galulue so’otau’au ia le Amepasa a le Iunaite Setete i Samoa ma le Minisita o A’oga ma Aganu’u, faapea ma taitai o le a’oga, i le fofoina o nei fa’afitauli. Sa taula’i a latou taumafaiga, i le faamautuina o le saogalemu, soifua maloloina faapea avanoa fa’aleaoaoga mo fanau aoga, e faamamafa ai le tu’uto o malo e lua, aua le lelei o le lumana’i o Samoa.

I lalo o le polokalama a le Iunaite Setete, o le OHDACA (Overseas Humnitarian, Disaster and Civic Aid), ua tu’uto ai le Malo Tele i le fa’atupeina o se falea’oga fou. E 16 potu a’oga, o se faletusi, o se potu mo komipiuta, o se potu mo su’esu’ega fa’asaienisi, o le ofisa a le pulea’oga, o le potu mo faiaoga, faapea ma fale le ta’ua mo fanau aoga ma faiaoga.

O se vaega o lenei poloketi, o le a aofia ai le talepeina o le falea’oga o iai nei, i se auala e saogalemu mo tagata ma le siosiomaga. I le fa’amae’aina o lenei galuega, o le a avea lenei aoga ma inivesi tumau i totonu o a’oga ma le tausiga o fanau aoga a Samoa, e tautuaina le itumalo o Faleata, e aofia ai fanau o le lumanai.