POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE FA’AMALOLO NISI LEOLEO A’O FA’AAUAU SU’ESU’EGA I FUALAAU FA’ASAINA

E to’alua nisi leoleo ua fa’amalolo, a’o fa’aauau suesu’ega a leoleo i tu’uaiga, i lo latou a’afia i le fa’atauga o fualaau faasaina, i totonu o Samoa.

Sa fa’amaonia e le Afioga i le Palemia, ia Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, ia le iai masalomia o se so’otaga, i le va o numera telefoni a nei leoleo, ma i latou na maua i osofa’iga fa’afuase’i a leoleo, lea na loka ai ni tagata, e lata i le to’a 200, e faatalitali a latou faamasinoga.

O lo’o fa’ailoa mai ai, le iai o se feso’ota’iga i le va o leoleo ma i latou ua molia, o le saunoaga lea a Laauli.

Na ia fa’amaonia foi, ia lona fa’atalitali mo se ripoti, e tusa ai ma le ulua’i su’esu’ega, lea e a’afia ai le alii leoleo ia Nanai Vani Vai ma Luani, lea o lo’o tu’ua’ia i lona tatalaina i tua o ni fa’amatalaga e tusa ai ma se osofa’iga a leoleo.

ASIASI ATU SUI FAILAUTUSI A AMERIKA I SAMOA

O le va o Fepuari 22 ma Mati 02, 2026, e faataunu’uina ai se asiasiga a le sui Failautusi a le Iunaite Setete, o Christopher Ladau, i motu e tolu o le Pasefika, e aofia ai Fiti, Tonga ma Samoa.

Ae e le’i amata lana asiasiga, sa ta’ita’ia e Landau ia le fonotele o lo’o fa’ataunu’uina i Hawaii, mo taitai o malo ma fa’auluuluga o pisinisi, i totonu o le Pasefika.

O se tasi o faamoemoega autu o lea fonotaga, o le u’una’ia ai le inivesi o le Iunaite Setete, i totonu o le Pasefika.

I le mae’a ai o lea fonotele, o le a asiasi atu ai loa Landau i Tonga, Samoa ma Fiti aua sana feiloaiga ma taitai a malo ta’itasi, mo le fa’amautuina o faiga fa’apa’aga, i le va o le Iunaite Setete ma motu o le Pasefika faapea ma teritori.

O le taimi mulimuli na asia ai e se sui Failautusi a le malo tele, ia Samoa, o le vaitaimi sa avea ai Wendy Sherman ma failautusi, ia Aukuso 2022.

FA’ASAINA PIO SIOA MAI I FEILOAIGA A LE MALO MA VAEGA FA’ASALALAU

Ua fa’amalolo nei e le malo o Samoa, ia le susuga ia Pio Sioa, le pule o le Newsline, mai le toe auai i ni feiloaiga a taitai o le malo ma sui o vaega fa’asalalau, ona o se fa’afitauli na tula’i mai i le aso Lulu, na se’i mavae atu.

I se tusi na tusia i le aso 25 o Fepuari, i le peresetene o le Sosaiete a Tusitala a Samoa (JAWS), ia Lagi Kerisoma, na fa’ailoa atu ai e le sui Failautusi ia Fiso Jennifer Key, ia le mana’oga a le malo, e fa’ailoa aloaia atu ia so latou atugaluga e tusa ai ma uiga fa’aalia a Pio, i le fonotaga lea sa auai ai le Afioga i le Palemia, Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, o le Minisita i le va i fafo, mai i Ausetalia, ia Penny Wong faapea ma sui o vaega fa’asalalau.

Sa ta’ua foi i totonu o le tusi ia le le tulaga lelei o uiga na fa’aalia e Pio, o ona la’ei i lena aso, faapea ai ma le le talafeagai o lana amio sa fa’aali ma se tagata ua loa ona galue i totonu o vaega fa’asalalau.

Na fa’aalia foi e Fiso, le le fa’aalia e Pio o se fa’aaloalo i ta’ita’i uma e lua. Ma o le mafua’aga lea na talosagaina ai leoleo, e ta’ita’i i fafo ia Pio.

Sa fa’ao’oina atu foi kopi o lenei tusi i le Palemia ma le Pulesili o le ofisa a le Palemia ma le Kapeneta.

E le’i iai se tali na maua mai ia Pio po o le peresetene o le JAWS, i le taimi na lolomia ai lenei tala, e le Talamua Online.