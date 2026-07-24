TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
FAASOA LE MALO I FAAFITAULI TAU I LE SOIFUA MALOLOINA O FEAGAI MA TAGATA FAIGALUEGA FA’AVAITAIMI
O le a maua mai se finagalo a le Malo, e tusa ai ma fa’afitauli ogaoga o le soifua maloloina, o lo’o feagai ma tagata faigaluega fa’avaitaimi a Samoa, o lo’o galulue i Niu Sila, ina ua fesiligia ai e se tasi o fomai Samoa, ia le Afioga i le Palemia Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, i sa latou feiloaiga ma tagata Samoa i Hawkes Bay, i Niu Sila, i le amataga o le vaiaso.
I le folasaga a le Tausima’i Pasi, ia Olive Tanielu, sa ia ta’ua ai, le iai o nisi o alii ma tamaitai faigaluega, i le va o le 25 ma le 30 tausaga, o lo’o feagai nei ma ni gasegase, e pei o le kanesa ma gasegase o le fatu.
Ma o nei gasegase, e fa’ato’a iloa, ina ua o’o atu i Niu Sila ma a o’o ina mae’a a latou konakarate, e le kavaina e inisiua ia a latou talavai, ma ua toe fo’i atu i Samoa ma lo latou malamalama, e le mafai ona togafitia o latou gasegase i Samoa.
Na fesiligia ai e le tamaitai Tausima’i, ia le afioga i le Palemia, i se auala e mafai ona fesoasoani ai le malo, i nei tagata faigaluega, a’o iai i Niu Sila.
O se tasi o manatu sa fa’aleoina e le tamaitai tausima’, e fofoina ai lenei faafitauli, o le talosagaina. Samoa ia Niu Sila, ina ia fa’atagaina le tumau ai pea o nei tagata faigaluega ua gasegase, i Niu Sila mo le faia o a latou talavai. Po o le faia o se maliliega, e faia ai lea tulaga.
Sa fa’ailoa atu e le Palemia i le tamaitai tausima’i, o le a ia iloiloina lea mataupu, ma ua iai sona talitonuga, o le taua lea o le faia o ni su’esu’ega, i le soifua maloloina o se alii po o se tamaitai faigaluega, ae na te le’i tu’ua Samoa, e malaga atu e faigaluega i Niu Sila.
I le taimi nei, i totonu o le paketi fa’aletausaga a Samoa, e $12 miliona (tupe Niu Sila), ua mae’a ona fa’aagaga mo le tausiga o le soifua maloloina, o gasegase i atunu’u i fafo, e aofia ai Niu Sila. Ma sa ta’ua e le Afioga i le Palemia, e tatau ona iai se maliliega, mo ni mataupu faapenei.
Ma sa ia fa’amanino foi e faapea, o lo’o iai nit agata faigaluega Samoa ua iai a’afiaga i le tino, ona o faalavelave tau taavale ma o lo’o fa’aauau pea feutagaiga, ma le malo o Niu Sila, mo le faataunu’uina o a latou talavai ma peneiti, mo i latou ia na manunu’a, a’o galulue i totonu o Niu Sila.
TAGI JAI OPETAIA E FAASAGA I LE IBF INA UA TOE AVE’ESEA LONA FUSI
Ua faia nei se tagi a le alii fusu lauiloa, o Jai Opetaia, e faasaga i le Faalapotopotoga Fusu Faavaomalo (IB), ona ua iai sona talitonuga, ua o latou ave’esea fa’aletulafono ia lona fusi, ina ua mae’a ona Saini ma le Dana White’s Zuffa Boxing.
O lo’o ua finau Opetaia, sa taupulepule ia le IBF ma isi faalapotopotoga tetele ma tagata maualuluga, i totonu o le fa’agatama o le fusuaga, e fa’asala o ia, ona ua ‘au atu i le faalapotopotoga a le Zuffa Boxing.