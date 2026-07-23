Vaega e 31

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 31.

E taunu’u atu i lalo ia le teine o Selema ma le alii o Nero, o le tamaitai pese o Repeka ma lana failautusi, o Susana, ua leai ni fafine ia sa o atu e fai le latou solo tete’e.

Se’ia vagana ia nai tagata o lo’o fia va’ai i le tamaitai pese o Repeka, sa leai lava nisi na toe fa’alavelave, i le fa’afeaoina atu o ia.

Na fa’atopetope le savali a le alii o Nero sa ta’ita’ia ia le latou vaega, soso’o atu ai ma le teine o Selema, ona soso’o atu ai lea o Repeka ma Susana, ae leoleo mai i tua e le alii o Tone.

Na leai lava se itu na toe liliu iai Nero, ae faga sa’o lava i totonu o le potu fono lea e tatau ona momoli iai Repeka.

E taunu’u atu le aumalga, ua fa’atumulia le potu, i sui o vaega fa’asalalau. O leisi itu o le potu, ua fau ai se ‘stage’ ma na iai ni nofoa se lua, ma se laulau, faatasi ma laau fa’aleotele leo (microphones).

Ua savali atu Repeka ma saofai i le tasi o nofoa. E le’i umi ae saofa’i atu se tamaloa e igoa ia Lualua, o ia lea e ana le koneseti lea o le a fa’afiafia ai Repeka. Ma o ia foi lea e totogia le fa’afiafiaga a Repeka.

Ae o le taimi lea, ua faatafatafa atu ai Nero, Selema ma Tone, i leisi itu o le potu, e le mamao tele mai ia Repeka ma matamata mai i le fa’atalanoaga a Repeka ma sui o vaega fa’asalalau.

Na muamua lava tula’i se alii e faigaluega i se nusipepa ma ia fesiligia ia Repeka, i ona lagona e tusa ai ma fa’aupuga o ana pese lea fa’ato’a salalau,, ma lona so’otaga i le soifuaga, i le taimi nei.

Sa tali mai Repeka, i le taimi na ia tu’ufa’atasia ai lana ‘album’ lea, e le’i iai sona mafaufauga, i tulaga o le soifuaga.

O le fesili lona lua, sa sau mai i se fafine, e uiga i solofanua. Ma na soisoi tagata uma sa i totonu o le potu, ina ua fesiligia e le fafine ia Repeka, pe fiafia i le manu lea o le solofanua. Ae tali Repeka, e na te le iloa ni tagata, e le fiafia i solofanua.

A’o faagasolo pea ia talatalanoaga a Repeka ma sui o vaega fa’asalalau, sa tula’i se tasi alii ma ia fesili atu e faapea, “O lo’o salalau ni tala e faapea, o lo’o lamatia lou soifua ma sa iai se tagata na taumafai e ave faapagota oe? E moni ia ripoti?”

[E FAIA PEA]