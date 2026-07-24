E FAI O LENEI AE O LENA

‘O LE FEA O NEI MEA O OE?”

I aso a la ua leva, na iai se tamaloa ma sona afafine. O le tamaloa, o se alii lauiloa i totonu o le nu’u, i le lelei o lana kuka.

Ae o lona afafine, o se tagata e muimui lava ia i taimi uma. Fai mai a ia, e faigata lona olaga, ma ua na leiloa po o le a le mea o le a fai. Ma sa ia faapea atu foi i lona tama, ua lelava fetaia’i ma puapuaga, i taimi uma o lona olaga.

E foliga mai, i le va’ai, a le tamaitai, e uma atu lea fa’afitauli, ae tupu mai seisi fa’afitauli.

Ona tago lea o le tamaloa, i le taitai lona afafine i totonu o le umukuka.

Ma ia fa’atumu ni ulo se tolu, i ni vai, ma tu’u i luga o le afi.

Ina ua amata ona pupuna ia vai i totonu o ulo nei e tolu, ona tago lea o le tamaloa, ua tu’u ni pateta i totonu le tasi ulo, ae tu’u ni fuamoa, i totonu o leisi uloa ma ni fatu kofe, i totonu o le ulo lona tolu.

Ona fa’atonu lea e le tamaloa, ia lona afafine, e faatali mo se 20 minute. Ae sa muimui foi le teine, fai mai ua umi tele lena 20 minute.

Ina ua atoa le 20, sa tago loa le tamaloa, i le si’i mai i lalo ia ulo nei e tolu, mai i le afi. Ma tago le tamaloa, i le asu mai pateta ma tu’u i totonu o se ipu, faapea i fuamoa ma ia asuina mai ia fatu kofe, ma tu’u i totonu o se ipu ti.

Ona liliu atu lea o le tamaloa i si ona afafine ma fesili atu iai, po o le a le mea lea ua ia vaai iai.

Sa lue le ulu o le teineititi, e pei ua leaga le ulu o lona tama, ma ia fai atu ma le ata. “O Pateta, fuamoa ma le kofe.”

Ona fa’atonu lea e le tamaloa ia lona afafine, e toe tilotilo fa’alelei ma tago tago i le pateta. Sa faapena ona faia e le teine, ma ia iloa ai, ua fai sina malu o le pateta.

Ona toe fa’atonu lea e le tamaloa, ia lona afafine, e tago e tata’e se fuamoa. Sa faapena ona faia e le teine ma ia va’aia ai le malo o le fuamoa saka.

Na mulimuli ona faatonu e le tamaloa ia lona afafine, e tago e inu lana ipu kofe. Sa ata le tamaitai, i le manaia o lana tofo i lana ipu kofe.

“Tama, o le a le uiga o nei mea?” o le fesili atu lea o le teine, i lona tama.

Sa faapea atu loa le tamaloa i lona afafine, sa feagai uma ia pateta, fuamoa ma fatu kofe ma se faigata – o le vai vevela. Ae peitai, sa ‘ese’ese le tali mai o le pateta, le fuamoa ma fatu kofe, i le vai vevela.

Na faamanino atu e le tamaloa i lona afafine, e faapea, “Ae e le’i tu’uina ia le pateta i totonu o le vai vevela, sa malo. Ae peitai, i totonu o le vai vevela, na faapea ona vaivai ai. O le fuamoa, ae e le’i tu’uina i totonu o le vai vevela, sa galemulemu ma faigofie ona ta’e. Ae peitai, ina ua tu’u i totonu o le vai vevela, sa avea ma se mea malo.

O fatu kofe, ina ua mae’a ona fa’apuna, sa liu vai ma na maua mai ai se vai inu manaia i le taumafa.

Ona liliu atu lea o le tamaloa i lona afafine ma fesili atu iai, “O le fea o nei mea, o oe? A tu’itu’i mai faigata ma faafitauli i lou olaga, o le a faapefea ona e tali atu iai? O oe o se pateta, po o se fuamoa, po o se fatu kofe?”

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]