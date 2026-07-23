TALA O LE LOTOIFALE
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
FESILIGIA E SE FAIPULE IA LE FAATONU O LE MALAEVAALELE I SITEPU O LE VAALELE MA PEPA FAATUMU
Na fa’aalia e le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, i le Faatonusili o Uafu ma Malaevaalele, le susuga ia Barney Sene, ia sona atugaluga, e tusa ai ma le le fa’aaogaina o se auala u’amea (AviRamp), mo tagata faimalaga a le Hawaiian Ea, faapea ai ma le le tufatufaina o pepa faatumu mo le Ofisa o Femalagaiga, i luga o le vaalele, ae e le’i tulaueleele. Ae fa’ato’a tufatufaina, pe a taunu’u i luma o le aufaigaluega o Femalagaiga.
Sa faamanino atu e le Afioga Fagaima, i le Faatonusili, i sana imeli ia Iulai 14, 2026, sa ia maitauina, i lana faigamalaga i le aso Gafua, Iulai 13, ia le le fa’aaogaina o le auala u’amea (AviRamp), ae ua toe fo’i le ofisa vaalele, i le fa’aaogaina o sitepu maualuluga.
Na ta’ua e le Afioga Fagaima, le toe oso mai i lona mafaufau, o se fa’alavelave na tupu ia Iuni 10, lea na pa’u ai se tagata matua, i le fasitepu, ae na fa’afetaia ona e le i ogaoga manu’a o lea faalavelave.
O seisi mataupu sa faapea ona fesiligia ai e le alii Faipule ia le Faatonusili, o le tulaga I pepa faatumu mo le ofisa o femalagaiga, i taimi e taunu’u ai le faigamalaga. Sa ta’ua e le Afioga Fagaima e faapea, sa masani ona tufatufaina e le HAL ia pepa faatumu, ae e le’i tulau’ele’ele le faigamalaga, ae peitai, o lea ua tufatufaina, i le taimi e taunu’u ai le faigamalaga. Ma e avea ma fa’afaigata i le mamalu o le pasese. O seisi foi tulaga, na taga’i iai ia le alii Faipule, o le tonu ma sa’o o le faatumuina o pepa, pe afai o lo’o taumafai le pasese, e faatumu vave.
O le aso Gafua na se’i mavae atu, Iulai 20, 2026, na tali atu ai le Faatonusili, i le imeli a le Afioga Fagaima, e tusa ai ma mataupu, e pei ona ta’ua i luga.
I le tulaga i le fasitepu o lo’o fa’aaogaina e le vaalele, sa ta’ua e Sene ia le taofia o le toe fa’aaogaina o le auala u’amea (AviRamp), e le ofisa vaalele a le HAL, ia Iuni, ona o lo’o latou taumafai ina ia aofia le fa’aaogaina o le ‘ramp’ i le fa’agasologa o le ulufale ma le ulufafo o le pasese.
O le auala u’amea (AviRamp) lea sa fa’aaogaina muamua, o se auala na faatauina e le latou ofisa, e pei ona sa ta’ua e Barney. Ae peitai, e le mafai ona fa’amalosia e le latou ofisa, ia le fa’aaogaina o lea auala, se’ia vagana ua pasia mai e le ofisa vaalele a le HAL.
I le tulaga i pepa faatumu a le Ofisa o Femalagaiga ma Tiute – sa fa’aalia e le alii Faatonusili, e mafua lea faafitauli, ona o le le lava o pepa faatumu, e saunia e le ofisa a le malo, mo faigamalaga a le HAL. O lea, ua galulue faatasi ai ia le latou ofisa (DPA) ma le ofisa o femalagaiga ma tiute, ina ia fa’aaogaina masini, e faatumu ai fa’amaumauga mot agata faimalaga. O lo’o iai se talitonuga, o le a amata ona fa’aaogaina lea tulaga, ia Setema, e sui a’i pepa ia o lo’o tufatufaina.
Sa fa’ao’oina atu foi e le Afioga Fagaima, ia se kopi o lana imeli, ia Rosalind Polu, lea o lo’o fa’auluulu iai le ofisa a le Hawaiian Air, aua sona manatu fa’aalia e tusa ai ma nei mataupu taua, aua le puipuiga o le saogalemu o tagata o le atunu’u, o lo’o femalagai.
FESOASOANI VASEGA PSYCHOLOGY A LE ASCC I AIGA FAGAIMA NA MU O LATOU FALE
E to’afa ni aiga sa a’afia, i se fa’alavelave i le masina ua tuanai, ina ua fa’atafunaina o latou fale, i se afi. Ma o lea ua tali alofa atu ai le vasega atu ai ni vaega se lua, o le vasega PSY 150 (Introduction to Psychology), mai i le Kolisi Tu’ufa’atasi a Amerika Samoa (ASCC), e ala i se foa’i, tau meataumafa, o lavalava, ma nisi o foa’i taua.
I lalo o le taitaiga a le latou faiaoga, le faletua ia Tala Ropeti-Leo, e to’a 28 fanau a’oga, i totonu o le vasega PSY 150, ua vaevaeina i ni vaega se lua ma o le aso Tofi, Iulai 9, 2026, na fa’ao’oina atu ai a latou foa’i i aiga e fa mai Fagaima.
I se fa’asoa mai a le tamaitai faiaoga ia Ropeti-Leo, sa galulue lava ia le latou vasega, i totonu o a latou lava vaega, i le tu’ufa’atasia o nei foa’i. O nisi o le vasega, sa o latou su’iina ni taga ‘aluga ma gaosia ia ni aluga. O isi vaega o le vasega, sa aoina se seleni, e mafai ona fa’atauina ai mea o lo’o mana’omia e nei aiga.
Sa ta’ua e le tamaitai faiaoga, ia le tele o lavalava, se’evae, palanikeke, ‘ie moega, meataumafa faapea ma oloa mo pepe ma isi lava o tulaga na mafai ona tu’ufa’atasia e le vasega, mo le latou fesoasoani.
I le tau’aaoaina atu o lenei foa’i ia Iulai 9, sa avea ai ia Vise Feagaiga ma Fuarosa Molesi, ma sui o le latou vasega, e fa’aleoina le latou fesoasoani ma lo latou agaga alofa, i aiga na a’afia, i le faalavelave. O le susuga ia Faaitaita Faaifoaso, sa avea ma sui o aiga na fa, e talia ma fa’aleoina sa latou foi agaga fa’afetai, i nai fanau aoga, mo la latou foa’i.