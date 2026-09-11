Amata Iloiloga ‘Aufa’atasi a le Maota o le Fono, i tala o le tupe a le malo

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O le taeao o le aso Lua na se’i mavae atu, Setema 8, 2026, na amatalia ai iloiloga a le Maota Fono, i le Tala o le Tupe Fuafuaina mo le tausaga tupe 2027, a le Malo. Sa faataunu’uina lenei iloiloga i le maota tuai a le Senate. O susuga ia Tauaisafune Niualama Taifane – Faatonusili o le Ofisa o Tupe Faasoasoaina, ma Carri-Lee Magalei-Tulafono – sui Tausitupe a le Malo, sa ulua’i molimau.

A’o fa’agasolo ia lea iloiloga, o le taimi foi lea o lo’o faataunu’uina ai ni iloiloga a komiti a le Senate, ona o atugaluga a afioga Senatoa, e tusa ai ma nisi o tupe ua fa’aaluina e le malo.

E pei o le iloiloga, i le $10 miliona lea o lo’o vavao ai nei ia le atunu’u, lea o lo’o ta’ua e le Senate, ua inivesi e le Kovana ma le faigamalo, e aunoa ma le fa’ailoa atu i le Maota Fono. O se tulaga, ua taofi le Maota Fono, ua solia ai le tulafono.

E to’atolu ia molimau na auai atu, mo lea iloiloga, na aofia ai ia Brett Butler, le Faufautua Sinia a le Kovana; James John Faumuina – Faatonu o le ofisa a le ARPA ma Louise L. Kuaea,

ILOILOGA ‘AUFAATASI A LE MAOTA FONO MO LE PAKETI – SETEMA 8, 2026

I le tatalaina o le Iloiloga ‘Aufatasi, i le aso Lua, sa fesiligia ai e le Taitaifono o le Komiti o Tupe Fa’asoasoa ma Paketi, a le Senate, le afioga Utu Sila Poasa – lea o lo’o va’ava’alua ma le Afioga i le Faipule ia Vailoata Eteuati Amituanai, i le ta’ita’iga o lenei iloiloga, ia Tauaisafune, po o ai na fesoasoani i le tu’ufa’atasia o le fuafuaga mo tupe fa’aalu o le Tausaga Tupe 2027.

Sa fa’aalia e Tauaisafune, sa o latou galulue faatasi ma le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula ma le susuga ia Brett Butler, i lenei mataupu.

Na soso’o ai ma le fesili a le Afioga i le Senatoa ia Magalei Logovii, po o ai sa tu’ufa’atasia ia le ripoti mo tupe aoina fuafuaina, ma pe sa aofia ai ma le aufaigaluega a Tauaisafune. Sa faamanino e le faatonu o le ofisa a le paketi e faapea, sa o latou galulue faatasi ma le Kovana ma Butler, e tu’ufa’atasia ia se taualuga taumateina, e faavae i le aofaiga o tupe aoina fuafuaina.

Sa fesiligia e le Afioga i le Fofoga Fetalai, le Tofa ia Savali Talavou Ale, ia le sui Tausitupe, po o le a tonu le matafaioi a Butler, i totonu o le tapenapenaina o fuianumera o tupe aoina. Ma ia faamanatu atu i taitai o le malo, o le aofaiga o tupe aoina – o se faavae lea mo so’o se paketi – e patino lava i le Tausitupe.

Na faamalamalama e Magalei-Tulafono, e lua tofiga o lo’o umia e Butler, o le Faufautua Sinia a le Kovana ma le Faufautua Sinia i le Ofisa o Tupe. Ma sa valaaulia muamua o ia, e aofia i totonu o le faalapotopotoga lea e tu’ufa’atasia ia le Tala o le Tupe mo le Tausaga Tupe 2027, peitai, sa ia tete’e, ona sa iai sona talitonuga, e o’o mai i le taimi e faia ai iloiloga a le Maota Fono, i le paketi, ua le toe iai o ia i le tofi o le sui Tausitupe. Na iai sona talitonuga, e o’o mai i lenei taimi, ua pasia ia Butler, e avea ma Tausitupe ma mafai ona auai mai i iloiloga.

Na saunoa Magalei-Togiola, ina ua ia tete’e le valaaulia, sa leai ni fonotaga na auai ai, se’ia o’o lava ina mae’a ona tu’ufa’atasia ia le Paketi mo le tausaga tupe 2027. Na ta’ua foi e Magalei-Togiola, sa iai se fuafuaga e la te fono ma Butler, ina ia talanoaina ia tupe aoina taumate – peitai, e le’i faia se la fono.

Na fa’ailoa atu e Tauaisafune i sui faitulafono, e tusa ai ma le ripoti a lana aufaigaluega, o le aofaiga o tupe sa aoina, i le kuata lona tolu, o le tausaga tupe 2026, e $123,110,717.

Sa fia manino le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, i le aofaiga atoa sa aoina i le faaiuga o le tausaga tupe 2026, sa tali mai Taifane, e $140.2 miliona – e ui ina fa’ato’a tapunia ia le tausaga tupe 2026, ia Setema 30, 2026.

Sa saunoa Fagaima, e le tutusa ia lea fuainumera ma le ripoti i le tala o le tupe, lata mai nei, lea sa fa’ao’oina atu i sui faitulafono. Lea sa ta’ua ai le fuainumera i le faaiuga o le tausaga tupe 2026, e $122 miliona.

E le gata i lea, sa ta’ua foi e Fagaima, le iai o se taumatega mai i le Ofisa o Tupe, e $137 miliona, lea ua tolu ai nei fuainumera ‘ese’ese mo le tausaga tupe e tasi.

Sa fa’ailoa atu e le sui Tausitupe i sui faitulafono, e fa’ato’a maua se aofaiga maumaututu, pe a mae’a ona tu’ufa’atasia tupe aoina o le masina o Iulai ma Aukuso, ona fa’ato’a maua mai lea o se fuainumera taumateina, i le faaiuga o le vaiaso.

Na fesiligia e Fagaima, ia tupe e ao ona totogi atu e le malo, ona i le tausaga tupe 2025, na nofo aitalafu ai le malo, i le $35 miliona (tupe lotoifale).

Sa tali mai Magalei-Tulafono, i le lua vaiaso talu ai, o le aofaiga o tupe e ao ona totogi atu e le malo, e pe a ma le $31 miliona, o se fuainumera, e aofia ai le aofaiga o le tupe mo le ASGERF. Sa faamanino foi e le sui Tausitupe, mo le tausaga tupe 2026, o le aofaiga o tupe e ao ona totogi atu e le malo, e i le va o le $10 ma le $11 miliona.

Na saunoa foi le Faatonu o le Ofisa o Paketi, o le paketi mo le tausaga tupe 2027, e aofia ai le aitalafu a le malo, e $18 miliona, i le pone a le ASEDA ma isi aitalafu.

Sa faamanino e Fagaima, o le ‘debt service fund’, ua mae’a ona totogi, sa fa’aaogaina ai tupe o lafoga lotoifale, ua mae’a ona fa’aagaga mo lea lava aitalafu. Ma o lea, e tatau ona to’ese mai le $18 miliona, mai i le aofaiga o Tupe Lotoifale, pe a taumate le aofaiga o le tupe, o lo’o avanoa mo fa’agaioiga o le malo.

Ma na saunoa Fagaima, o lona uiga, o le aofaiga moni lava o tupe o iai, e fa’agaioi ai le malo, e tatau ona i le va o le $120 ma le $125 miliona.

Na ia saunoa foi, o se fa’afitauli ua leva tele lenei faafitauli – e tupu i tausaga uma, o le le fetaui o tupe e taumateina o le a maua, ma tupe e aoina. Ona laititi lea o le tupe e faagaioi ai le malo, nai lo le tupe sa taumateina, i totonu o le tala o le tupe.

Sa toe faamanatu atu e Fagaima i taitai o le malo – o le tupe tonu lava o lo’o aoina – e le o le tupe o lo’o taumateina o le a aoina – e fa’aaoga e totogi ai auaunaga a le malo, totogi o tagata faigaluega ma le faagaioiga o le malo, i aso taitasi. A maualuga tele ia tupe taumateina, ona fefeu lea o le mataupu.

Ma sa ia toe faapea atu, o lenei tulaga, e tupu lava i tausaga uma ma e tula’i mai ai se masalosaloga i le fa’amaoni o fuainumera o lo’o taumateina, ma pe o o gatasi ia taumatega a le faigmalo ma mea o lo’o tutupu i le lalolagi.

Na fesiligia e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia Tauaisafune, pe mafai ona ausia ia le $137 miliona, lea o lo’o taumate mo tupe aoina lotoifale, ae tali Tauaisafune, e le o mautinoa.

Ona toe fesili lea o Tuaolo, po o le a se fuafuaga a le malo, pe afai ae le ausia lea fuainumera. Sa tali Tauaisafune, o lona uiga, o le a manaomia ona toe fa’aulu seisi talosaga mo se tupe faaopoopo.

Sa fia malamalama Savali, pe o sau le $13.7 miliona lea o lo’o tusia i lalo o le ulutala, o ‘Transfers’ mai i tupe maua o initeresi a le ARPA. Sa taumafai ona faamanino mai e Tauaisafune, o le aofaiga lea o lo’o sau mai i lafoga o le militeri ma tupe a le DOI, peitai, sa fa’ailoa atu iai e sui faitulafono, o tupe ia ua mae’a ona aofia i totonu o isi vaega o le paketi.

Na fautuaina e Magalei ia le ‘a’ami o Brett Butler, i luma o le Fono, ona e foliga mai o ia lea sa tu’ufa’atasia ia le paketi ma taumatega o tupe aoina.

Sa fesiligia e le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, ia le mafua’aga e le o totogia ai tupe ua mae’a ona tipi mai i siaki a tagata faigaluega o le malo, i le Teugatupe o le Ritaea, e pei ona ta’ua i totonu o le paketi.

Na tali Magalei-Tulafono, e fa’ato’a mafai ona totogi lea tupe, pe a maua se tinoitupe (cash), ma e 8% ua mae’a ona totogi e le malo, ia Iuni.

Sa toe fesili Togiola, pe aisea ua le totogia ai le 14% e pei ona faatulafonoina. Na tali le sui Tausitupe, o le faaiuga lea, sa faia e Butler. Na saunoa mai Togiola, e na te le’i iloa, e mafai e se tagata to’atasi ona suia le tulafono. Ma e manino mai i molimau a taitai o le malo sa auai atu i le iloiloga, e la te le o malamalama i le paketi.

Na ‘auai finagalo o le Afioga Senatoa Gaoteote Palaie Tofau ma le Afioga i le Faipule Faimealelei Anthony Allen, ina ia mafai ona ‘a’ami ia Butler, e tali manino i a latou fesili.

Peitai, sa le ‘auai ia le manatu o Tuaono, i lea tulaga, ona sa ia ta’ua, e le mafai ona molimau se tasi, e le o se Faatonu, e uiga i le paketi. Ma na ia faamamafaina, o le tiute lea e pa’u i luga o le Faatonu o le Paketi ma le sui Tausitupe.