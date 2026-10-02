Tolopo e le Senate iloiloga i le pili e totogi ai le aitalafu a le ASGERF

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua tonu nei i afioga i Senatoa o le Maota o le Senate, o le a toe tolopoina ia le iloiloga o se pili taufa’aofi, e suia ai le fa’aupuga o le aitalafu a le malo, i le Teugatupe o le Ritaea a Tagata Faigaluega a le Malo (ASGERF), ua silia ma le $30 miliona, o se nonoga tupe, a’o siomia lenei mataupu i atugaluga, i le auala o le a totogia ai.

O le i’ugafono sa fa’aulufale e le Afioga i le Senate, le Tofa Tuaolo Manaia Fruean, lea foi o lo’o avea ma peresetene o le komiti fa’afoe a le ASGERF, ona o se taumafaiga ina ia fa’amamaina ia le tupe o lo’o nofo aitalafu ai le malo i le ASGERF, e ala lea i le avea ma se nonogatupe e $31 miliona, mai i le ASGERF mo le malo.

I totonu o lenei I’ugafono, o le a gafa ia le ASTCA (Matagaluega o Fesootaiga) ma le totogia o lenei nonogatupe.

Ma ae e le’i pasia ia se maliliega tau nonogatupe, e manaomia ona fa’amautuina e le Tausitupe a le malo ma le Faatonusili o le ASGERF, ia le aofaiga atoa o lo’o nofo aitalafu ai le malo.

I le iloiloga i le amataga o le vaiaso, sa faaleoina ai e le Faatonusili o le ASGERF, ia Vaitautolu Talia Fa’afetai I’aulualo, ia lona lagolago malosi, i lenei iugafono ma ia fa’aleoina ai e faapea, o se laasaga maoa’e, mo le fofoina o lenei aitalafu, ua leva ona fai ma avega mamafa i le Teugatupe, i le tele o tausaga.

Na fa’aalia ai e I’aulualo, ia le agaga fa’afetai, i sui faitulafono, mo le sailiga o se vaifofo o lenei mataupu, ma sona faamoemoega, o le a liu tulafono ia lenei I’ugafono.

Sa fa’aleoina e le loia a le ASGERF, ia Mitzie Jessop-Taase, i luma o afioga Senatoa, ia le fa’atulagaina o le iugafono, e pei o isi iugafono, lea na faatagaina ai se nonogatupe e $20 miliona mai i le teugatupe a le ritaea, mo galuega toe faaleleia i totonu o le teritori.

O lea foi nonogatupe, sa mafai ona totogiina, ona o se fesoasoani mai i le ASTCA.

E ui ina sa ‘autasi finagalo a afioga i Senatoa, e manaomia ona iloiloina ia le aitalafu a le malo, i le teugatupe a le ritaea, peitai, sa fesiligia e le toatele o sui faitulafono, pe o lava ia puipuiga, o lo’o ta’ua i totonu o le iugafono, e fa’amautuina ai le toe totogia, o le tupe.

Sa faaleoina e le Afioga i le Senatoa ia Togiola T.A. Tulafono, ia sona popolega, ona o se vaega o le iugafono, lea o le a fa’atagaina ai le malo, e tauto le faatuatua atoatoa ma tupe a le malo, e totogi ai le ‘principal’ ma le initeresi o le nonogatupe fuafuaina.

Ma na ia fa’aalia foi ia lona lagolagoina o le faamoemoega, mo le puipuiga o le Teugatupe o le Ritaea, ma le faamamaina o le aitalafu a le malo, ae sa ia finau mai, le tatau ona manino ma puipuia ia tulaga mo le totogia o le tupe.

E pei ona sa ta’ua e Togiola, i le tala o le tupe a le ASTCA, i le kuata lona tolu, o lo’o fa’aalia ai se tupe lusi, e silia ma le $200,000 ma ia fesiligia, pe o le a lava ma totoe ia puna’oa, e mafai ona totogi ai le nonogatupe, i le lumanai.

Sa saunoa foi Togiola, e tatau i le I’ugafono ona fa’ama’oti mai ia se alagatupe maumaututu, o le a fa’aaogaina e le ASTCA, e toe totogi ai le nonogatupe. E le gata i lea, sa ia ta’ua e faapea, o le tiute a le fono faitulafono, o le puipuia o le malo, o le puipuia o le ASTCA, ona e a latou ia, e pei lava o le Teugatupe a le Ritaea.

Na fautuaina foi e Togiola, ia le faaopoopoina o se gagana, e faamautu ai le faatinoina, o le tofutofusia o totino i totonu o le vaegatupe o le Ritaea, ma ‘credit’ mo le aofaiga o lo’o nofo aitalafu ai le malo.

Sa taumafai ia Jessop-Ta’ase, e faamanino mai e faapea, o le auiliiliga o le nonogatupe, e aofia ai aiaiga ma fa’atulagaga mo le toe totogiina, o le a feutagai ai le Kovana ma le Komiti Faafoe a le ASGERF, i se taimi o i luma.

Peitai, sa finau Togiola, o vaega uma ia, e tatau ona tu’uina uma i totonu o le pili taufa’aofi, ae le o le ta’atia mo nisi feutagaiga i le lumanai.

Sa faapea foi ona fa’aalia e afioga i Senatoai a Magalei Logovii, Gaoteote Palaie Tofau ma Utu Sila Poasa, ia lo latou lagolagoina o lenei mataupu, i le fa’ama’oti mai o se alagatupe a le ASTCA, e fa’aagaga mo le totogia o le nonogatupe.

Peitai, sa taumafai le afioga i le Peresetene o le Senate, ina ia vave pasia ia le iugafono, ina ia mafai ona fa’ao’o atu i le Maota o Sui mo sa latou iloiloga, ae e le’i malolo ia le Fono Faitulafono, i le faaiuga o le vaiaso fou.

Ae na finau mai pea afioga i Senatoa, ina ia agai i luma ma le fa’aeteete.

I se faamanino a Tuaolo, o lenei iugafono o se pili fuafuaina mo faalavelave faafuasei, ina ia mafai ona puipuia ai le soifua maloloina o le Teugatupe o le Ritaea.

Peitai, sa fautuaina e Togiola ia le toe ta’atia o le pili, ae talosagaina le afioga i le Kovana mo le taloina o se Tauaofiaga Faapitoa, e mafai ona fa’aauau ona iloiloina ai lenei mataupu, ma e aoga foi, e toe teuteu ai ma faamalosia ia tulaga mo le toe totogia o le nonogatupe.