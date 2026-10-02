E FAI O LENEI AE O LENA

“E SILI LE LOTO ALOFA I LO FOLIGA”

O le alii o Mikaele, e fiafia tele e alu e tafao i le togavao. E na’o le 11 tausaga o lona matua, ae o se alii e sogasoga tele. O le togavao, e i tua tonu lava o le nu’u lea e nofo ai Mikaele ma lona aiga.

O se tasi aoauli, a’o alu se savalivaliga a Mikaele i le togavao, sa ia lagonaina ai se ga se mai o se mea, mai i tua o ni la’au tetele lava.

Na fa’afuase’i ona oso ifo i le mafaufau a Mikaele, ia se talanoaga a nisi o tagata o le nu’u, e uiga i se Sau’ai, e nofo i totonu o le togavao.

Sa le fefe le alii o Mikaele, ae ua tolotolo atu, e fia va’ai i le Sau’ai. Na oso Mikaele ma lafi i tua o se tasi o la’au ma autilotilo mai ai.

Na ia va’aia se Sau’ai lapo’a ma le maualuga, o lo’o saofa’i i tafatafa o le vaitafe lea e tafe i totonu o le togavao. Sa va’ai atu Mikaele i foliga o le Sau’ai, e le foliga ita. Ae o lo’o alu lona malosi atoa, i le taumafai e toe fau faalelei le auala laupapa lea e sopoia ia le vaitafe, ina ia mafai ona fa’aaoga e manu o le togavao.

Sa te’i le alii o Mikaele, ona e leai lava ni foliga saua o le Sau’ai, e pei ona faamatala e le toatele o tagata.

O lea, na ia savalivali lemu atu ai, ma piki i luga se tasi o ogala’au ma toso atu aga’i i le Sau’ai, ma fesoasoani loa i le Sau’ai, i lana galuega o lo’o tau fai.

Na fai sina umi o galulue faatasi ia Mikaele ma le Sau’ai. Ma ina ua mae’a le la galuega, sa o la tutu ma va’ai atu, i le fetamoea’i solo o manu o le togavao, mai i lea itu, i leisi itu o le vaitafe.

Ina ua toe tilotilo atu ia le alii o Mikaele, i le Sau’ai, sa ia va’aia le ‘ata o le Sau’ai.

Ae e le’i alu ‘ese atu ia Mikaele, sa faapea atu iai le Sau’ai, “Faafetai mo lou talitonuina o a’u, ae ua e le faamasinoina a’u i o’u foliga.”

Na ‘ata ia Mikaele ma ia faapea atu, “O le loto alofa, ua sili lea nai lo foliga.”

Mai lava i lea aso, ua le toe fefefe tagata o le nu’u i le Sau’ai, ina ua o latou iloa, le loto alofa o le Sau’ai ma lona agaga fia fesoasoani i so’o se tagata, po o meaola.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]