TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TOE TAOTO IUGAFONO A LE MAOTA O SUI E TOE FA’ATULAGA AI TULAFONO A LE ASTCA

Ua toe ta’atia, mo sina taimi pu’upu’u, e le Senate, ia se I’ugafono, o le a toe fa’atulagaina ai tulafono a le Matagaluega o Fesootaiga (ASTCA), e pei ona pasia e le Maota o Sui, i lona faitauga lona tolu, i le taeao o le aso Lulu.

Sa talosagaina e le Afioga Magalei Logovi’i, ia le toe ta’oto o lenei mataupu, mo se taimi o le lumana’i, ona sa ia fa’afofoga o talanoaina lenei pili i luga o le leitio ma i sona talitonuga, e tusa ai ma le vaega na ia fa’afofoga ai, sa ta’ua ai e faapea, o so’o se tupe fa’aalu a le ASCA, e le o aofia i totonu o le paketi ua mae’a ona pasia, e mana’omia ona pasia mai e le Fono ae e le’i fa’aaogaina pe fa’aalu.

O le finau a le afioga i le senatoa, o lea malosiaga, e le tatau ona pa’u i luga o le Fono Faitulafono. I sona talitonuga, o le tiute emo le pasiaina o nisi o tupe fa’aalu fa’aopoopo, e tatau ona tumau pea i le Komiti Faafoe a le ASTCA, aua o le komiti faafoe sa filifilia e le Kovana ma pasia mai e le Fono.

[O vaega e pei ona ta’ua e Magalei, e le o i totonu o le pili a le Maota o Sui, lea ua i luma o le Senate. Ma e le’i aofia foi lea vaega i iloiloga a le Maota o Sui, pe sa aofia foi i nisi ripoti a le Samoa News, e tusa ai ma lenei pili.]

Sa u’una’ia e le Afioga i le Senatoai a Gaoteote Palaie Tofau, ia le faataunu’u loa o le faitauga lona tolu, ma palotaina loa lenei I’ugafono. Peitai, sa fa’aauau pea ona talosaga Magalei, mo le toe iloiloina atili o le iugafono ma fofoina nisi o popolega o iai, e tusa ai ma le fa’atautaiga ma le mataituina o tulaga tau tupe.

O lea na ioe ai Gaoteote, ina ia toe taoto le iugafono, mo le taimi nei, ma faapea ona lagolagoina e le Senate.

SU E SE FAALAPOTOPOTOGA O LE SIOSIOMAGA A AMERIKA SAMOA IA LE MALO O AMERIKA ONA O FUAFUAGA MO LE MAINAINA O OGASAMI LOLOTO

O se faalapotopotoga tau i siosiomaga, a Amerika Samoa, ua la’asia nei ala o le tulafono, e ala i sa latou tagi, e faasaga i le malo a le Iunaite Setete, ona o sana fuafuaga, mo le eliina (maina) o ogasami loloto, o lo’o tulata i le teritori.

O le igoa o lenei faalapotopotoga, o le ‘Faasao Amerika Samoa’ ma ua so’otau’au ma le Faalapotopotoga mo Faasao a Hawaii, i le failaina o sa latou tagi, ia Aukuso, e lu’itau ai le iloiloga a le malo tele, o a’afiaga e ono tula’i mai, i I’a, figota ma ‘amu o le sami, ona o se fuafuaga, mo le mainaina o minerale i totonu o ogasami loloto.

E silia ma le 31 miliona eka o ogasami loloto, e faata’amilo ia Amerika Samoa, lea ua taumafai le malo tele o Amerika, e lisi atu i nisi kamupani. fO le aso 19 o Novema, lea ua faatulaga e faia ai lea tulaga.

Ae e tusa ai ma le tagi, ua i luma o le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le le’i tatalaina e Amerika, o ona ogasami, e maina e nisi. O lenei fuafuaga, o le a o’o atu i le 20 tausaga ma se talitonuga, mo le fa’aopoopoina o nisi tausaga, pe afai ae amata ona la’uina ia le minerale.

I se faatalanoaga a le vaega fa’asalalau, o le Pacific Waves, ma Seumalu Elora Raymond, le so’oupu a le ‘Faasao Amerika Samoa’, o lenei tagi, ua faapea ona lu’itau ai le faaiuga a le ‘National Marine Fisheries Service’, lea o lo’o taofi, e le a’afia ia i’a, figota, ma ‘amu ma meaola uma i totonu o ogasami, i lenei fuafuaga.