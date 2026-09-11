Fufusu avepasi ina ua piki e leisi avepasi ia le pasese a leisi avepasi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le aso 27 o Aukuso, 2026, na o’o atu ai se alii avepasi, i le Ofisa a Leoleo, i Fagatogo, e ripotia se la fe’ese’esea’iga ma le alii ave pasi, o Laolao Taiai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu le fe’ese’esea’iga i le va o avepasi, i lea taeao, ona o le pasese ma le taimi o faigamalaga a pasi, e agai atu i Fagatogo.

Sa faamatalaina e le ave pasi na alu i le ofisa a leoleo, sa ia faatonuina seisi ave pasi, e piki mai ni pasese, a’o aga’i mai le pasi a Laolao (le na molia), i le maketi i Fagatogo.

Ma o lo’o iai se talitonuga, na avea lea faatonuga ma tulaga, na le maua ai ni pasese a Laolao (le na molia), ma le fiafia ai le na molia ona e pei ona sa ia (le na molia), ua lusi ai lana kesi.

Sa fa’aauau le faamatalaga a le ave pasi lea na alu i le ofisa a leoleo, sa valaau atu ia le na molia, ia te ia, i luga o le telefoni, ma folafola atu le fasiina o ia (avepasi na alu i le ofisa a leoleo).

Na faamatala e le avepasi na alu i le ofisa a leoleo, sa iai sona talitonuga, o tala ula a le na molia, la sa fai atu, ona e lelei le la mafutaga, ma e masani lava ona fai a la tala malie.

Ae peitai, ina ua taunu’u atu ia Laolao (le na molia), i le maketi i Fagatogo, sa taumafai le alii avepasi lea na alu i le ofisa a leoleo, e fa’ato’ese ma fofo le faafitauli. Ae na kola e le na molia, ia le ua o lona mitiafu ma fetosoa’i solo o ia.

Sa tamomoe atu nisi o avepasi na i le maketi ma taumafai ae fa’afilemu le mataupu. A’o fa’aauau ona ‘e’e atu ia le na molia ma lu’i o ia, e la te fufusu.

Na faapea loa ona agai atu leoleo, e saili mai ia Laolao (le na molia) ma aumai i le ofisa a leoleo, ae se’i lana pasi.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le na molia, sa ia fa’amaonia ia le tupu o se fe’ese’esea’iga i le va o ia ma le avepasi lea na o’o atu i le ofisa a leoleo, ona ua fa’aletonu lana galuega i lea taeao, ina ua piki e seisi pasi, ia ana pasese.

O moliaga na faia faasaga ia Laolao Taiai, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.