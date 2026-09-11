Vaega e 46

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 46.

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Ina ua se’i ifo i luga e le teine o Selema ia lana fana, sa saofa’i ifo I lalo ia le toeaina lauulu sinasina lea sa i totonu o le umukuka a ona matua, ua le toe iai se tala.

Ae o le taimi lea i le teine o Lula, ua savali atu ma tu’u lona lima i le tau’au o le toeaina lauulu sinasina, e foliga mai o lo’o fa’amau i lalo i le nofoa, ina ia ‘aua ne’i toe tu i luga.

‘E tasi lava le minute lea e tu’u atu ia te oe, e faamanino mai ai le uiga o lou sau i le fale a o’u matua,” o le faapea atu lea a Selema ma lona leo lemu.

“A tu’u i lalo ia lau fana, ona ta talanoa faalelei lea,” o le tali mai a le toeaina.

Ua ‘ata leotele ia Lula ma faapea atu i le toeaina, “Sole, e te le fefe i le oti?”

“O le a le mea ua e taumulimuli ai ia Selema? E leai sou aiga e tausi? E leai sau galuega?” o le toe fesili atu lea a Lula, i le toeaina lea e mau ai lana u’u.

“Sa iai la’u galuega, ae amata ona pologa lou mafaufau, i a’u miti. O le mea lea na tu’u ai la’u galuega, ae ou taumulimuli ia Repeka (le tamaitai pese),” o le tali lea a le toeaina lauulu sinasina.

“Ia lelei, o lega ua amaka ona makala mai le kakou makaupu,” o le tala lea a Lula. “O lona uiga ua faapologa oe e au miti?”

“Ua mae’a ona ou faamatalaina uma nei mea, i leoleo ma le faamasino ma le fomai o le mafaufau,” o le toe faapea mai lea o le toeaina.

Ua toso atu nei e Lula ia se nofoa ma saofa’i tonu lava i tafatafa o le toeaina lauulu sinasina ma faapea atu iai, “Ia tago loa e ta’u mai ia te a’u.”

Ua tilotilo atu le toeaina ia Lula, ona soso’o ai lea ma Melema, lea lava e tu ma ta’i atu lana fana.

“Na amata i le tolu tausaga ua mavae, sa ou taia ai i le ‘emo o se uila ma to’ulu uma ai lo’u lauulu. Ina ua toe tupu mai, ua lanu sinasina. Ae ua mafai ona ou iloa manatu ma mafaufauga a tagata, ma mea o le a tutupu ia latou.”

[E FAIA PEA]