Fa’afefe e se tamaloa ia lona toalua ma lona tina fai ona o se lauga a se faifeau

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iulai 13, 2026, na valaau atu ai se fafine i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripoti iai lana tama fai, o lo’o save’uina le filemu, i totonu o le latou aiga, ma fa’amata’uina i la’ua ma le to’alua a le na molia.

Sa molia ia le tamaloa, i le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 na fa’atulagaina e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia, ma le na molia, aua le puipuiga o fanau iti na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei fa’alavelave, i le taeao ma fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, ia le tata’eina e le na molia, o se faamalama i le fale a le aiga, i se ma’a.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fetaui ai ma se tamaloa, ma ina ua fesiligia e leoleo, ia le tamaloa, e faasino atu le fale o lo’o tupu ai le faalavelave, na tali mai le tamaloa, o ia lea o lo’o saili e leoleo.

O lea na fa’atonu ai e leoleo ia le tamaloa, e latou te o uma, i le fale. Ma o iina na maua atu ai e leoleo, ia nai tina loto mafatia, e to’alua, o lo’o tutu mai i fafo o le fale.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo, ia le to’alua a le na molia, sa ta’ua e le fafine e faapea, o le aso na te’a atu, ina ua fo’i atu le latou aiga mai i sauniga lotu, sa ita ai le na molia, ona sa iai sona talitonuga, na fa’atatau le lauga a le faifeau, ia te ia (le na molia).

Sa taumafai le tina fai a le na molia, e talatalanoa atu ia te ia (le na molia), e tusa ai ma le mataupu, ae peitai, na atili ai ona to’atama’i ia le na molia.

O le taeao na soso’o ai, ina ua toe fo’i atu le ulugalii mai i le faia o le la tagalavalava, sa toe tupu foi seisi a fe’ese’esea’iga, i le va o le na molia ma lona tina fai. Sa faamatala e le to’alua o le na molia, ia le otegiaina o ia e lona to’alua (le na molia), i totonu o le umukuka, a’o iai le la fanau – teine 12 tausaga ma ni alii se to’alua, e 13 ma le 8 tausaga.

O lona popole tele, i le saogalemu o ia ma le fanau, na taumafai ai le to’alua a le na molia, e fa’ato’ato’a le mataupu. Peitai, sa atili ai ona fa’ateteleina ia le ita o le na molia ma amata ona leotele, palauvale, ma fa’alala le titinaina o le tina. Sa fa’ailoa atu foi e le to’alua a le na molia, ia lona talitonu i fa’amata’u a lona to’alua (le na molia), ona e le o se taimi muamua lea ua sauaina ai tagata o le latou aiga, e le na molia.

Ina ua lagona mai e le tina fai, ia le sauniga a le na molia, lea o loo’o fai i lona to’alua, sa ia (tina fai), valaau loa i le 911 mo se fesoasoani. Ae o le taimi lea, ua u’u ai e le na molia, ia se ma’a ma togi ai le faamalama o le fale, ma savale ‘ese ma le fanua.

I seisi faatalanoaga, na fa’amaonia ai e le tina fai a le na molia, ia le faamatalaga a le to’alua a le na molia. Sa ta’ua e le tina fai, ia lona taumafai e talanoa atu i le na molia, ona o le lauga a le faifeau, ae peitai, sa fa’aalia le le fiafia o le na molia, ma savali ese atu.

Sa ta’ua foi e le tina fai a le na molia, ia lona va’aia o faia e le na molia, ia ni uiga saua, i lona toalua, i luma o le la fanau.

O lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le u’una’ia e le tina fai o le na molia, ia leoleo, ina ia lokaina ia le na molia, ona ua le lava i le faapisa so’o o le na molia, i totonu o le latou aiga, i aso uma.

Na faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia le na molia, ma momoli atu o ia i le ofisa a leoleo.