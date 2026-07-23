Molia se tamaitai sa nofo ma sui le fuainumera o lana Siaki

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iulai 10, 2026, na fa’afeso’ota’i ai e se fa’atauoloa mai i se faleoloa, i Nu’uuli, ia le ofisa a leoleo, ma ripotia ai se tamaitai ua masalomia, i lona suia o le fuainumera o le aofaiga o lona totogi (siaki), lea sa tala i seisi faleoloa.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa amataina su’esu’egana leoleo i le aso 10 o Iulai, ina ua o’o atu lenei ripoti i le ofisa a leoleo, lea sa tu’ua’ia ai le tamaitai o Talitiga Crawley (le na molia), i lona talaina o ni siaki se lua, i se aofaiga e sili atu, nai lo le aofaiga na tusia e lona pule.

I su’esu’ega a leoleo, sa faamautuina ai le siaki muamua, lea sa tusia mo se tinoitupe e $111.77, ae na toe suia i le $711.77. O le siaki lona lua, sa tusia mo le na’o le $46.50, ae na toe suia ma tala, i le aofaiga e $746.50.

Sa tu’uina atu e le pule o le faleoloa, i leoleo, ia kopi o siaki faapea fa’amaumauga mai i le faletupe, e fa’amaonia ai le tasi o siaki lea ua toe fo’i atu, ae ua mae’a ona suia ma ua toe se’i ai e le faletupe seisi tupe fa’aopoopo.

E le gata i lea, sa fa’amaonia e le pule o le faleoloa, ia le talaina e le na molia, o lana siaki (po o lona totogi), lea ua silia ma le $700, ae fa’aaoga e faatau ai meataumafa ma sikaleti, ae ona taga le tupe na totoe.

Ua fa’amautu e leoleo, i a latou su’esu’ega, ia le tagaina e le na molia, o se tinoitupe, pe a ma le $600, mai i lana siaki muamua, ae $700, mai lana siaki lona lua.

E le gata i lea, e tusa ai ma su’esu’ega sa faia, na fa’atusatusa ai ia siaki e lua, ia na sui a la fuainumera, ma fa’amautu ai le suia o le numera 1, ($111.77), i le fuainumera 7, i le siaki muamua. Ae i le siaki lona lua ($46.50), ua tusi le numera 7, i luma o le 46, ma sui ai le aofaiga o le siaki, i le $746.50.

I le faatalatalanoaga a leoleo ma le na molia, sa fa’amaonia ai e Talitiga (le na molia) ia lona suia o le aofaiga o ana siaki, ona sa ia manaomia se tupe e fesoasoani i le saofa’i a lona tuagane, sa fai i Samoa.

Na ta’ua e le na molia, ia lona lafoina o le ta’i $500 mai siaki nei lua, i le faalavelave a le latou aiga, ae ona fa’aaogaina le tupe na totoe.

O moliaga na faia faasaga ia Talitiga Crawley, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: Gaoi – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3 & 4: Suia o le aofaiga o siaki – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $30,000 na fa’atulagaina, e mafai ona totogi, e toe tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.