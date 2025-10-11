Pasia e le Senate i’ugafono mo le SSIC e Iloilo ma su’esu’e lafoga fa’ae’e

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaiaso nei sa pasia ai e le Maota o le Senate, i lona faitauga fa’ai’u, ia se I’ugafono a le Senate, e talosagaina ai le Komiti Su’esu’e Filifilia a le Senate (SSIC) ina ia latou iloiloina ma su’esu’eina tulaga ‘ese’ese i lafoga aoina mo pisinisi ma tagata ta’ito’atasi, i le tausaga tupe 2025.

I lea I’ugafono, ua tatalaina atu ai le malosiaga i le SSIC e latou te su’esu’e, pe faapefea ona taulimaina e le Ofisa o Tupe ia faamaumauga o lafoga fa’ae’e, auala e fai ai a latou ripoti ma le mulimulita’i i tulafono. E aofia ai lona tali mai i fesili a le fono faitulafono, galulue faatasi ma le Ofisa o Tupe a le fono faitulafono ma lona tiute autu i le mataituina ma le taofia o vaega o fualaau faasaina ma a’upega, o lo’o o’o mai i le teritori, tauala mai i le Ofisa o Tiute.

Ua iai se faamoemoega o le a maua mai se faaiuga o su’esu’ega a le SSIC ma mafai ona ripotia atu i le Senate, pe a toe tauaofia ia Ianuari 3, 2026. O lea ripoti, e mafai ona aofia ai ma ni i’ugafono taufa’aofi aua ni auala e mafai ona fofoina, faamalosia po o le suia o tulafono ma auala e mataituina ai le va’ava’aia ma le taulimaina o tupe aoina lautele faapea tuaoi o le teritori.

E tusa ai ma le I’ugafono, o le Tulafono 3 o Tulafono a le SSIC i le Tauaofiaga lona 39 a le Fono Faitulafono, ua faatulafonoina ai le SSIC e latou te su’esu’eina so’o se mataupu e feso’ota’i ma le faatinoga o tiute a le Malo o Amerika Samoa, e aofia ai so’o se mataupu e a’afia ai le mamalu lautele, e a’afia ai le saogalemu o le mamalu lautele, soifua maloloina lautele ma soligatulafono lautele.

O se taimi lata mai, sa fa’aalia ai e le Senate le iai o se tulaga le mautonu i ripoti a le Ofisa o Tupe, i lafoga aoina mo pisinisi faapea ma tagata ta’ito’atasi, e aofia ai le teleo se ‘ese’esega i le va o le kuata muamua ma le kuata lona lua, o le alu i luga o fuainumera o le kuata lona tolu, ma le toe pa’u i lalo i le kuata lona fa.

I se talosaga aloaia na tauala atu i le Ofisa a le Peresetene o le Senate, na talosagaina ai se lisi uma o tagata ma pisinisi o lo’o nofo aitalafu (lafoga e le’i mae’a ona totogia) i le malo, na aofia ai ma aofaiga o lo’o nofo aitalafu pe e le’i aoina, sa tali mai ai le sui Teutupe a le malo, le susuga ia Brett Butler, i le aso 22 o Setema, 2025, ua na’o aofiaga atoa o lafoga fa’ae’e e le’i mae’a ona totogi.

Na fa’ailoa mai e le sui Teutupe i le Senate, i lalo o se fautuaga mai i le Loia Sili, ua le mafai ai e ia ona tatalaina mai suafa o tagata o lo’o nofo aitalafu, ona e le i mafai ona fa’amaonia e le Ofisa o Tupe pe tonu ma sa’o ia paleni o lo’o totoe, a lea tagata ma lea kamupani.

Ae peitai, i le iloiloga a le Senate, sa faaleoina ai e Butler ia se tasi o lo’o nofo aitalafu i le malo, i le aofaiga e $713,216.17 ona o sana vaalele na aumai i totonu o le teritori. Ae o se aofaiga o lafoga o lo’o nofo aitalafu ai tagata e to’a 42 ma pisinisi, e pe a ma le $80,781, ona o a latou taavale sa aumai mai atunu’u i fafo.