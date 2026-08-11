Fautuaina e le Palemia Samoa ia fanau aoga a le NUS e alo’ese mai i fualaau fa’asaina ma fusuaga

Apia - SAMOA

O le vaiaso ua mavae, sa feiloai ai le Afioga i le Palemia o Samoa, le susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt ma fanau aoga, o le pulega ma le aufaigaluega a le Iunivesite Aoao a Samoa (NUS).

I lea fa’atasiga, sa fautuaina ai e le afioga i le palemia, ia fanau aoga, ina ia tu’u le fa’amisa. O lea fuatuaga, na afua mai ona o le tele o fusuaga na tutupu i le a’oga, lea ua a’afia ai ma leoleo ma faia ai ni su’esu’ega.

Sa fa’aleoina e le afioga i le Palemia, ia lona agaga faanoanoa e tusa ai ma faalavelave tutupu mai i totonu o le a’oga i le va o fanau aoga, aua e le o fa’aali mai ai le agaga po o le fa’aaloalo fa’a Samoa, e pei ona tatau ai ia le aoga pito maualuga a le atunu’u.

Na ia fa’amanatu atu foi i fanau a’oga, ia le faavae o le N.U.S. i le 1984, i le na’o le 42 fanau aoga, ae o le taimi nei, ua pe a ma le to’a 4,000 o a’o’oga ai, ma o totonu o lenei aoga, ua tula’i mai ai nisi o le tele o taitai a Samoa, talu ona faavaeina.

E le gata i lea, sa faamanatu atu e le susuga i le La’aulialemalietoa, i fanau aoga, ia le uiga o le igoa o le laumua a le a’oga, o le Papaigalagala, o le ma’a lea sa fa’ato’ilalo ai e se tasi o toa a Samoa, ia se aitu ma maua ai le afi, ma suia ai le olaga o tagata Samoa.

Na saunoa le afioga i le palemia, o le aoga, o se fa’ailga ma se punavai o mea lelei uma, e fesoasoani i le atina’eina o le atunu’u ma ona tagata. Ma o le mafua’aga lea na filifilia ai e taitai o Samoa sa faavaeina ia lenei iunivesite, ia le igoa mo le laumua a le NUS.

Sa u’una’ia e le afioga i le palemia, ia fanau a’oga ina ia tu’uto i a latou a’oa’oga ma alo’ese mai i tulaga leaga, e pei o misa, fualaau faasaina ma ‘ava malolosi ma ia faamamafaina i fanau aoga, ina ia fa’aali uiga fa’aaloalo, fa’atagata matua ma uiga lelei.

Na ia toe faamanatu atu foi i fanau aoga, ia le nofo tatalo o matua, aiga, nu’u ma itumalo mo so latou lumana’i lelei, ma o lo’o iai nisi o fanau aoga, o lo’o totogia e itumalo a latou a’oga.

Sa ia faaleoina le agaga fa’afetai ma le faamalo, i taitai o le Iunivesite faapea faiaoga, mo la latou tautua matavela ma ia u’unaia fanau aoga ina ia avea i latou o ni faataitaiga lelei mo fanau aoga o le lumanai.

Sa lapata’i atu e le afioga i le palemia, i fanau aoga, ia le a’afiaga o le igoa o le a’oga, ona o faafitauli o lo’o tutupu mai, aemaise ai lava le tilotilo mai o a’oga i atunu’u i fafo, i a’oga a Samoa. Ma ia faamamafaina foi le leai o se avanoa, e tatau ona iai, i totonu o se iunivesite, mo nei ituaiga uiga fa’atupu faalavelave.

Na talosagaina e le afioga i le palemia ia fanau aoga, ina ia o latou maua le lotogatasi ma le fa’aaloalo o le tasi, i le isi. Ma ia toe faamanatu atu ia i latou, e tasi i latou, i totonu o le N.U.S.

Sa talosagaina foi e le afioga i le palemia ia le agaga onosa’i, i faiaoga ma le aufaigaluega a le iunivesite, aemaise ai i latou ua sasi, e pei o se tasi o le aufaigaluega a le a’oga, lea ua a’afia i su’esu’ega i tulaga o fuala’au faasaina, lea sa maua i totonu o le aoga.

I le fa’asoa mai a le sui Pule ma le Peresetene o le aoga, ia Dr. Patila Malua Amosa, e tofutofusia ia fanau aoga, ma kalena, i le amataga o tausaag aoga. O lea kalena, o lo’o ma’oti mai ai tulafono e tusa ai ma uiga e ao ona fa’aalia e fanau aoga, faapea ai ma tulaga o la’ei.

Ua fa’amanino mai i totonu o lea kalena, le le fa’atagaina o fusuaga ma amioga e soli ai tulafono mo fanau aoga, ma faasalaga mo so’o se tasi e solia nei tulafono.

Na maua foi le avanoa, a se tasi o taitai o le Ofisa a Leoleo, e talanoa atu ai i fanau aoga ma faamalamalamaina tulafono ma le manaomia i fanau aoga uma, ona tausisi i nei tulafono.