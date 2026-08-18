TALA MAI SAMOA

Apia - SAMOA

MOLIA TUILAEPA I LE SOLI O FAATONUGA A LE FAAMASINOGA

O le vaiaso ua tuanai, sa ave faapagotaina ai e leoleo ia le afioga Tuilaepa Sailele Malielegaoi, ma molia, i lona le usita’ia o faatonuga a le faamasinoga.

Na faamaonia e le sui Komesina o Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, ia le aveina atu o Tuilaepa, i le ofisa a leoleo i Apia, ma molia ai o ia ma toe tatalaina ai o ia i tua, i lea afiafi.

O lona faamasinoga, o le a faia ia Aukuso 25, 2026, e tali ai i ona moliaga fou.

Ua tu’ua’ia ia le taitai a le Itu Agai (HRPP), i lona solia o faatonuga sa tu’uina atu ia te ia, e le faamasinoga, ia Aperila 7, 2026, i seisi foi mataupu sa faasaga i le afioga i le Palemia, le susuga i le Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt ma le Afioga ia Aiono Alec Ekeroma.

O le faatonuga a le faamasinoga, sa faasaina ai le na molia, ona toe faia ni faamatalaga e faasagatau ia Laaulialemalietoa ma Aiono.

Peitai, ua talitonu le malo, o nisi o saunoaga lata mai nei, a Tuilaepa, i luga o upega tafa’ilagi, e faasaga ia Laaulialemalietoa, e foliga mai, ua solia ai le faatonuga a le faamasinoga.

FAATAUTO SUI PERESETENA A LE LTC, E AVEA MA SE FAAMASINO LE TUMAU I LE FAAMASINOGA MAUALUGA

O le vaiaso ua mavae, sa faatautoina ai le susuga ia Siliga Lauano Diana Roma, le sui Peresetene o Faamasinoga o Suafa ma Fanua, e avea ma se tasi o faamasino le tumau, i totonu o le Faamasinoga Maualuga, ona o le to’alaiti o faamasino, o iai nei.

Na fa’atautoina ia le faamasino fou, i l uma o le Susuga i le Ao o le Malo, le Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II ma sui o le faamasinoga.

O le a faapea ona galulue faatasi le faamasino fou ma faamasino o le Faamasinoga Maualuga, e aofia ai lona alii, le afioga i le faamasino ia Fepuleai Ameperosa Roma.

O Aperila 2026, sa fa’atautoina ai Siliga, e avea ma ulua’i sui Peresetene tamaitai, i totonu o faamasinoga o Fanua ma Suafa.

LOKA SE ALII NA AVEA MA LEOLEO I LE AVETA’AVALE LE FA’AUTAUTA NA MALIU AI SE TAGATA

O le vaiaso ua mavae, na lau ai le faasalaga o le susuga ia Mautofu Aiono po o Tony Aiono, i le 10 tausaga i le falepuipui, ona o se faalavelave tau taavale, na maliu ai le tuagane o lona tina, e 67 tausaga le matua.

Na afua mai moliaga sa faia faasaga ia Mautofu/Tony, ona o se faalavelave na tupu i Fasitoouta, ia Fepuari 25, 2026, a’o avea Mautofu/Tony ma leoleo, sa ia faafoeina ai se taavale e leai se laisene, a’o nofo le ua maliu, i tua o le taavale.

Ua ta’ua i faamatalaga o le ripoti, ia le agai atu o Mautofu/Tony, ma lona uncle lea ua maliu, i se auala galue, ae peitai, e leai se keli o le taavale ma o le mimilo o le taavale, i le faaiuga o le auala sima, na pa’u ese mai ai le ua maliu, mai tua o le taavale.

Sa maliu ia le tama matua, ona o manu’a tuga i lona ulu ma lona tino.

Na ta’ua i ripoti a leoleo, ia le leai o se laisene avetaavale a le ua faasalaina ma e le’i lesitalaina ia le taavale, atoa ai ma le le saogalemu o le taavale, mo femalagaiga i luga o le alatele.

E ui ina sa finau atu loia a le ua faasalaina, o lenei faalavelave, ua mafua ona o se sasi, peitai, sa saunoa le afioga i le faamasino ia Leiataualesa Daryl Clarke, e faapea, i le avea ai o le ua faasalaina ma leoleo ma le umi na avea ai o ia ma leoleo, sa tatau lava ona ia le faafoeina le taavale, ae e le o iai sona laisene avetaavale.