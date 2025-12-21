MOLIA SE TAMALOA I LE SAUAINA O SE TASI O LE FANAU

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 11 o Novema, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia ia se fa’alavelave o lo’o tupu i se aiga.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, ona o le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga i le aso 12 o Novema, 2025, o lo’o ta’ua ai le valaau atu o le tina i le Ofisa a Leoleo i le po o Novema 11, 2025 ma na agai atu ai loa leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tina na a’afia.

Sa faamatalaina e le tina, i leoleo, le faia o se latou ta’elega i lea aso, ae na fai se inuga pia a lona toalua. Ina ua toe fo’i atu le latou ta’elega, sa o latou nofonofo i tua o le latou taavale, ae amata ona talatalanoa lona toalua e tusa ai ma mea na tutupu i tausaga ua mavae. Ma sa avea lea ma tulaga na oso ai le ita o lona to’alua.

Sa ta’ua e le tina ia lona faalogo atu o faatonu e lona to’alua ia se la tama teine e ‘puka’ (faapuka le gutu). Ae ‘e’e le teineititi i lona tama. Ma amata ai ona palauvale le tamaloa (le na molia) i lona afafine, i luma o lona tina.

Na fai atu loa le tina i lona toalua, e soia le pisa, ae tali mai le tamaloa, i lona togi mai o le fafine i le telefoni, misi le fafine po o le tina na a’afia, ae tau le telefoni i le faamalama o le taavale, ma leaga ai.

Sa talosagaina e le tina na a’afia, ia leoleo, ina ia aua ne’i toe faataga ona alu atu lona to’alua i le mea o iai o ia ma lana fanau, ona o lona fefe i uiga taufa’amata’u a lona to’alua.

O se taimi mulimuli ane, na fa’atalanoa ai e leoleo ia le afafine o le tamaloa na molia ma sa molimauina e leoleo ia le maka i foliga o le tamaitai, i le mea na po ai o ia e lona tama. Sa fesiligia e leoleo ia le tamaitai, pe aisea na po ai o ia e lona tama. Na tali le tamaitai, e leai se mafua’aga, na te’I lava ua ita.

Na faapea foi ona faatalanoaina e leoleo ia le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo ma sa ia fa’amatalaina ia lona iai i totonu o le fale, ina ua ulufale atu ie le na molia, i totonu o le fale, ma amata ona tau’ai solo meafale ae o lo’o tomumu lava ma fa’aalia ni foliga le fiafia. Ma o le mafua’aga lea na ia valaau ai loa i le ofisa a leoleo.

Sa aveina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo ma faatalanoaina o ia.

E tusa ai ma lana faamatalaga, sa alu se ta’elega a le latou aiga, i le sami. Ae ina ua o latou toe fo’i atu i le fale, sa tupu se fe’ese’esea’iga i le va o lona to’alua, ma lona tina ma lona uso. Ma sa ia taumafai e fa’afilemu le misa, ae ita atu ai le tina o lona to’alua ia te ia.

Ina ua fesiligia le na molia, e tusa ai ma molimau a lona to’alua ma lona afafine, sa le tali le na molia.

Sa faapea foi ona fesiligia le na molia, e tusa ai ma tu’ua’iga i lona sauaina o se fanau itiiiti, ae sa tali le na molia, e na’o na ia tago i le ‘eu ia le papateu a le teineititi laititi, ma faatonu e alu e aumai se aisa.

Ae peitai, sa maitauina e leoleo ia le suia o faamatalaga a le na molia, i taimi uma e fesiligia ai o ia. Ma sa maitauina foi e leoleo ia le fa’atosotosololoa o le tautala a le na molia, ma le manogi pia.

Na molia le tamaloa i moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (totonu o le aiga) faapea ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

O nei moliaga, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e ta’i $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe sa fa’atulagaina e le faamasinoga, e toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.