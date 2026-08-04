TALA I LE VAIFANUA

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TULAFONO TAUFA’AOFI E TAOFIA AI LE TOE AUMAIA O NI TAGATA FAIGALUEGA MAI FAFO, MO LE TASI TAUSAGA

Ua mae’a nei ona fa’aulufale e le Ofisa o le Kovana ia se pili taufa’aofi, e fofoina ai le faafitauli, i le agai pea i luga o le fuainumera o tagata faigaluega o lo’o aumai mai fafo.

Ma ua fautuaina e le Afioga i le Kovana, ia Pulaalii Nikolao Pula, ia le taofia o se vaega faapitoa, i tulafono tau i femalagaiga, mo le tausaga e tasi. O lea tulafono, e faatagaina ai kamupani ma pisinisi, ona aumai ni a latou tagata faigaluega mai i atunu’u i fafo.

O le mafua’aga o lenei I’ugafono, ona o le to’atele o sitiseni o le atunu’u, ua fa’aleoina ni o latou atugaluga, e tusa ai ma le to’atele o tagata faigaluega, ua aumai mai atunu’u i fafo, ma e ono ave’esea ai galuega a tagata moni o le atunu’u, faapea ma le a’afiaga o le tamaoaiga lotoifale.

Ua i luma nei o le Maota Fono lenei pili taufa’aofi, ma afai ae pasaia, o le a taofia ai loa le toe faatagaina e le Komiti Faafoe a le Ofisa o Femalagaiga, o le toe fa’aulufale mai o nisi tagata faigaluega mai fafo, i totonu o le teritori.

I sana tusi na fa’ao’oatu i ta’ita’i o le Maota Fono, le Afioga i le Peresetene o le Senate ma le Fofoga Fetalai, sa fa’ailoa atu ai e le Afioga i le Kovana, ia le agaga o lenei iugafono, e faavae ai se avanoa, e mafai ai e le malo ona Iloilo auiliili, pe mafai ona fa’aauau pea ona tatalaina le avanoa e toe aumai ai nisi o tagata faigaluega mai atunu’u i fafo.

Ua talosagaina ai foi i lenei I’ugafono, ia se ripoti mai i le Loia Sili ma le Komiti Faafoe o Femalagaiga, e mafai ona fesoasoani i le faia o se faaiuga, e tusa ai ma tulafono tau femalagaiga mo le lumanai.

E le o ma’oti mai i le taimi nei, pe ono a’afia ai tagata faigaluega fa’avaitaimi a le StarKist Samoa, i lenei i’ugafono. E pe a ma le 2,000 i le 2,400 tagata faigaluega fa’avaitaimi a le StarKist, o lo’o aumai mai Samoa, o le 70% lena o le faitau aofa’i o le aufaigaluega a le kamupani i’a.

LIMA MOTU O LE PASEFIKA O LE A SIITIA TUPE TOTOGI MO VISA

E lima motu o le Pasefika o le a aofia i totonu o se polokalama o pone mo Visa a le Iunaite Setete, e faamalosia ai tagatanu’u o ia motu, e totogi se tinoitupe, e o’o atu i le ta’i $20,000, e mafai ai ona asiasi atu i Amerika.

O lenei polokalama ua faapea ona fa’amaonia mai e le Matagaluega o le Setete o le Iunaite Setete, o le a fa’amautu ai le polokalama, e ta’ua o le ‘Visa Bond Pilot Program’.

O le toatele o atunu’u ua aofia i lea polokalama, e mai i Aferika ma sa amata fa’amalosia lea polokalama i le faaiuga o Aukuso 2025, e taofia ai le toatele o tagata ‘overstayers’ i totonu o Amerika.

O motu o le Pasefika, ua aofia i lenei polokalama, ua iai Fiti, Papua Niu Kini, Tonga, Tuvalu ma Vanuatu.

Ua ta’ua e le malo o Amerika, ia le aoga o lenei suiga, e fa’aitiitia ai le fuainumera o tagata ‘overstayers’ i totonu o le Iunaite Setete.