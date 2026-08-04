Faaleoina e Faipule ia faasea a tagata o le itumalo i le auaunaga a le MV Manu’atele

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fa’aalia e le Afioga ile Faipule, ia Fetu Fetui, i iloiloga a le Maota o Sui, i le vaiaso ua tuanai, ia lona le fiafia, e tusa ai ma le tele o fa’afitauli ua feagai ma tagata o lona itumalo, talu ai le umi tele ona le toe fealua’i ia le MV Manu’atele.

Na saunoa le afioga i le sui Fofoga Fetalai, e toatele aiga, e fuafua a latou faigamalaga, i fa’alavelave fa’alelotu, nu’u ma aiga, ae peitai, ona ua taofia ia le toe fealua’i o le va’a, ua fa’afaigata ai ona faataunu’u fuafuaga a aiga.

O le amataga o le masina ua tuanai, sa taofia ai faigamalaga a le MV Manu’atele, ina ua mae’a se su’esu’ega a le vaega a le Coast Guard, ma maua ai ni faafitauli i luga o le va’a, e ono a’afia ai le saogalemu, e le gata i le pasese ae faapea le aufaigaluega o le va’a. Ma ua le mafai ai ona toe fealua’i le va’a, se’iloga e toe faaleleia nei faafitauli.

E taofia ona toe femalaga’i ia le MV Manu’atele, ae o lo’o tapenapena Manu’a mo le latou Sisiga Fu’a, soso’o mai ai ma le Fonotele a le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano a Amerika Samoa, i Kanana Fou – ma sa tau saili ai se auala e faimalaga mai ai le toatele o tagata Manu’a, i Tutuila, mo lea fuafuaga.

Na faimalaga ia le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula ma sui o le malo, i Ta’u, e faigamalaga togipau o vaalele, ae sa fa’aaogaina ia le MV Talitiga ma le MV Fotu o Samoa, e la’u ai oloa ma meataumafa.

E ui ina sa togipau e le malo ia le MV Talitiga ma le MV Fotu o Samoa e fa’aauau ona la’uina oloa ma isi auaunaga, faapea ai ma femalagaiga a tagata sa fia malaga mai i le Fonotele a le EFKAS, na toatele na le mafai ona auai mai, ona e le tele ni nofoa o vaalele ma sa limiti foi faigamalaga faatulagaina.

Ma sa avea lea ma tulaga, na faaopoopoina ai le le fiafia o tagata, lea na amata mai lava i le taofia o faigamalaga a le MV Manu’atele.

Na saunoa foi Fetui, sa avea foi lea tulaga ma a’afiaga, i le toatele o tagata Manu’a o lo’o nonofo i atunu’u i fafo, na fuafua e fa’asao se tupe, e ala i le faimalaga atu i Manu’a pe a mae’a le Fonotele. Sa ia ta’ua le toatele o aiga na fuafua a latou asiasiga, i le iai o le va’a mo femalagaiga. Peitai, ona o le le toe femalaga’i o le MV Manu’atele, ua toe suia ai fuafuaga a aiga, e ala i le toe fa’aalu o nisi tupe, e totogi ai pasese i luga o vaalele, po o le le taunu’u ona o’o mai.

Na fa’aleoina e le Faatonusili o le Matagaluega o Uafu ma Malaevaalele, le susuga ia Barney Sene, ia sana fa’amaualaloga, ona o fa’afitauli ua tula’i mai i le taofia ona fealuai o le MV Manu’atele. Ae peitai, sa ia faamamafaina mai e faapea, e sili atu le taua o le saogalemu o le va’a ma lana pasese, i lo seisi lava tulaga. Na toe fa’amanino mai e le alii Faatonu e faapea, e taua tele le fa’aleleia o tulaga uma, e pei ona fautuaina ai i latou e le vaega a le Coast Guard, ina ia mafai ona pasia le va’a e le Coast Guard.

I se fa’atalanoaga ma le alii Faatonusili, i le vaiaso ua tuanai, sa ia fa’asoa mai ai e faapea, o le aso 14 o le masina nei, ua faamoemoe e fa’ata’ita’i ai le va’a, ae e le’i pasia e le Coast Guard, ma mafai ona toe fo’i le MV Manuatele, i ana faigamalaga masani.

Na saunoa foi Sene, o lea fa’ata’ita’iga, o le a aofia ai ma pasese (tagata) ma ni uta, e fa’amautu ai pe ua pasia ai tulafono a le malo, ma e mafai ai ona toe fo’i le Manu’atele i femalagaiga i luga o le sami, pe a sainia e le Coast Guard ia le pepa e pasia ai.

Ae i le folasaga a le Afioga i le sui Fofoga Fetalai, i le vaiaso ua mavae, sa ia fa’aleoina ai le le mautonu o tagata i le umi o le a le fealua’i ai le va’a ma sa ia ta’ua le fa’aauau pea ona fa’alagolago o tagata Manu’a, i auaunaga limiti a vaalele ma va’a.

O le aso Lua ua mavae, sa faapea ona tula’i mai ai se faalavelave i le vaalele a le Samoa Airways lea na malaga atu i Manu’a, ma ua avea foi lea tulaga, ua atili ai ona a’afia femalagaiga i le va o Tutuila ma Manu’a.

I ripoti a le malo, na se’e ese le vaalele mai i le malae sese’e, ina ua tulau’ele’ele i le malae vaalele i Fitiuta, ae peitai, e leai seisi na maliu i lea faalavelave.

Sa ta’ua foi e le alii Faatonusili ia Barney Sene, ua mae’a ona o latou faimalaga atu ma nisi o lana aufaigaluega sinia e to’afa, i Ta’u, e Iloilo le nofoaga na tupu ai le faalavelave. O le a tatalaina i tua ia se ripoti o a latou su’esu’ega, i se taimi lata mai.