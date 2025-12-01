Molia se alii i solitulafono mama ina ua valaau e le to’alua a lona afafine, ia leoleo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E tusa ai ma se ripoti na faila i le Faamasinoga Faaleitumalo, ia Novema 3, 2025, sa ta’ua ai le valaau atu o se alii i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, i le aso 2 o Novema, e ripoti ia le tama a lona to’alua, i le fa’ao’olima ma le fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga, i Faleniu.

O se taimi mulimuli ane, na ave faapagotaina ai le tama matua ia Kapeneta Tupua, ma molia i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o nofoaga tuma’oti (sauaga i le lotoifale) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E $800 na fa’atonuina e le faamasinoga, e mafai ona totogi, e tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fa’amatalaina iai e le to’alua a le afafine, a le na molia, ia lo latou tapena e agai atu i sauniga lotu, ae ona faalogoina ia lona to’alua, o tau’upu ma lona tua’a. Ma sa vave lava ona fa’ateteleina le la tauga’upu, ona oso atu lea o le na valaau i leoleo, e taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu.

Ae peitai, ina ua le faamanuiaina ana taumafaiga, sa ia savali loa i fafo ma valaau ia leoleo.

Sa mafai foi ona fa’atalanoa e leoleo ia le tamaitai na a’afia ma sa ia faamatalaina, ia lona faalogo atu o talanoa lona tama ma lona to’alua, ma sa faamanatu iai e le tama i le to’alua a lona afafine, ua mae’a ona faataga mai e le epikopo ona molimau le to’alua a lona afafine, i lea aso, i le sauniga lotu.

Ma na savali atu le tamaitai i lona tama ma fautua iai, e aua le faia sana molimau, ona o lo’o fa’aauau pea ona ulaula ma inu pia, faatasi ai ma le le toaga e auai atu i sauniga lotu.

Ae peitai sa amata ona leotele le tamaloa na molia ma fa’amata’u i lona afafine ma se paipa u’amea. Ona ia savali atu lea, i le tu’i foliga a lona afafine, a’o taumafai lona afafine, e u’una’i ‘ese o ia.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, na a’apa lona tama i se fagu ‘glue’ ae sa mafai ona ia taofiofi tau’au a lona tama ma ia valaau atu i lona to’alua, mo se fesoasoani.

Sa aveina e leoleo ia Tupua (le na molia) i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ma e tusa ai ma sana faamatalaga i leoleo, sa faatagaina o ia e fai sana molimau i le sauniga lotu. Ae sa taumafai lona afafine, e taofi o ia mai i le alu i le lotu, ona e leai seisi e fia faalogo i lana molimau.

Sa ta’ua e Tupua ia lona le fiafia ma ia tago atu i le u’u le ua a lona afafine, ae sa tago mai lona afafine, i le mau i lona ua ma taumafai e mimilo lona ulu. Sa ia valaau atu mo se fesoasoani ma ‘ai’oi, e faasao lona ola. Sa fa’aauau ona faamatala e Tupua (le na molia) ia le afaina o lona tau’au ina ua oso atu le to’alua a lona afafine, ma u’una’I o ia i lalo. Ae sa toe tago atu le to’alua a lona afafine, i le ta’ita’i atu o ia i lona potu ma fa’ata’oto i lalo, ona o le tiga o lona tau’au.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, o lo’o ta’ua ai ia faamatalaga a le tamaitai na a’afia ma lona toalua, I le faasaina o le na molia mai i le toe auai atu i ni gaioiga a le lotu, ona o ona uiga faamisa faapea ma lona inu pia. Ma o se mea e tupu so’o, ia le sauaina e le na molia o lona afafine, ae a o’o atu leoleo, ona taumafai lea e liliu le faamatalaga.