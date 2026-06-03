Molia se alii faipisinisi i le faia o ni amioga mataga i se teineititi talavou

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O Me 15, 2026, na tula’i ai i luma o le Faamasinoga Fa’aleitumalo, ia se alii faipisinisi e 78 tausaga le matua, e tali i ona moliaga, i lona faia o ni amioga mataga i se teineititi talavou, ia Tesema 2025.

[Ua le lomia suafa o le na molia ma i latou na a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le tamaitai talavou na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa fa’ao’oina atu lenei mataupu, i le ofisa a leoleo, e taitai o se aiga.

I le ulua’i faatalanoaga a leoleo ma le teineititi na a’afia, a’o iai le tina o le teineititi, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, sa faamatala ai e le teineititi, ia lona faatalitali pasi e alu ai i le aoga, i le 6:15 i le taeao o Tesema 1, 2025, na alu ai i totonu o se fale ta lavalava, e faatau sana apa inu. Ae ina ua mae’a ma o le a ia alu ese atu ma le fale ta lavalava, na valaau atu ia le na molia, ia te ia (teineititi), e alu atu.

Sa ta’ua e le teineititi, ia le tosoina atu e le na molia, ia lona lima, agai i totonu o se potu e teu ai sapalai, e faamama ai le faleoloa, lea e i tafatafa o le masini e totogi ai faatau. Ma o iina, sa fai atu ai le na molia, i le teineititi na a’afia, e aua ne’i ona ta’uina i seisi, ae na te ofoina atu se $100, e na te faia ai ni tulaga mataga, i le teineititi.

Na ta’ua e le teineititi, ia lona te’ena o le mana’oga a le na molia, ae peitai, sa tago le alii ma po lona nofoaga ma amata ona tagotago atu ia te ia. Sa ta’ua e le teineititi, ia lona po ese ina o le lima a le na molia ma tamo’e loa i fafo.

Sa tauina e le teineititi na a’afia, i sana uo, ia le mea na tupu, a’o la agai atu i le aoga. Ma ina ua o la taunu’u i le aoga, sa o la ripotia loa le faalavelave i se sikulaki (security officer), a le aoga. Na ave e le sikulaki, ia le teineititi na a’afia, i le fale ta lavalava na tupu ai le faalavelave, ina ia mafai ona faasino atu le tagata sa faia nei mea ia te ia.

Sa fa’aalia e le teineititi, ia lona fefe tele, e oso i fafo mai i le taavale, ae na mafai ona ia iloa ma faasino i le sikulaki a le aoga, ia le na molia.

Na faatalanoaina foi e leoleo, ia le sikulaki a le aoga.

I le faamatalaga a le sikulaki a le aoga, i leoleo, ia Tesema 1, 2026, sa alu atu ai le teineititi a’oga na a’afaia ma fa’ailoa atu ia te ia, le mea sa tupu ia te ia, i lea taeao, a’o faatalitali i le pasi aoga.

I le fa’atalatalanoaga a leoleo ma le na molia, i le aso lava e tasi, sa ta’ua ai e le na molia, le alu atu o le teineititi a’oga, i totonu o le fale ta lavalava, e mana’o i se afi, ma o la talatalanoa ai e uiga i lana (teineititi) ulaula. Ona tu’u lea iai e le na molia, ia le afi, i le teineititi na a’afia.

Sa ta’ua e le na molia, o ia o se uo a le aiga o le teineititi na a’afia, ma e le mafai ona ia faia se tulaga faapea, e pei ona tu’ua’ia ai o ia, aemaise ai, o le lapo’a o le teineititi na a’afia, ae ua matua o ia (le na molia).

O Tesema 2, 2025, na toe faatalanoa ai e leoleo ia le teineititi na a’afia, ma na fesiligia ai le teineititi, e uiga i le afi lea na ta’ua e le na molia. Sa tali le teineititi, e na te le’i ta’uina le afi, i le faatalanoaga muamua, ona sa le mana’o e iloa e lona tina, o ia e ulaula.

Ona ia toe fa’ailoa atu lea i leoleo, sa alu e su’e sana afi, ae fai atu ai le na molia, ia te ia (teineititi), e mulimuli atu ia te ia, i totonu o se potu. Ma na fesili atu le na molia, pe mana’o i se apainu, lea na tali mai ai le teineititi na a’afia, ioe. Sa fai atu ai loa le na molia, i le teineititi, e alu atu, ma ia tosoina atu ai le lima o le teineititi, ma fai iai, e aua le ta’uina i seisi, ae o le a avatu sana tupe e $100.

Sa toe ta’ua e le teineititi a a’afia, ia lona fai atu i le na molia, e leai, e na’o le pau le mea e mana’o iai, o le afi. Ae po lona tua e le na molia ma augani atu i le teineititi, se’i tago atu ia te ia.

Ina ua fai atu le teineititi i le na molia, o ia o le a tuai i le aoga, sa tu’uina atu loa iai, e le na molia, i le teineititi, ia le afi, ma alu ese atu ai loa le teineititi.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Sauaga mataga i lona tulaga e lua – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.