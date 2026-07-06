Molia se alii i le faaoolima i se tamaititi talavou ona o se faalavelave tau taavale

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iuni 13, 2026, na valaau ai se tamaloa loto mafatia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia ia se faalavelave na tula’i i le va o lona atalii ma seisi alii, ma tu’ua’ia ai e le tamaloa ia lea alii, i le fa’ao’olima i lona atalii, i luga i Aoloau.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na agai atu leoleo i Tafeta, e tali le vala’au a le tamaloa ma mafai ona molimauina ai manu’a o le atalii talavou.

Sa faatonuina loa e leoleo, ia le tamaloa e malaga atu i le ofisa a leoleo ma lona atalii, e fai sa la ripoti. Ae o le taimi lea, ua agai atu leoleo i Aoloau, e saili ia le na molia. Ae peitai, sa le manuia sailiga a leoleo.

E pei ona sa ta’ua foi i faamaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave, i le te’a laititi o le 7 i le taeao, ina ua mae’a ni a’ogamea a le autalavou i Aoloau. Ma na ofoina atu e le alii talavou na a’afia, ma sona tausoga, ia le momoliina o nisi o le autalavou, i o latou aiga.

O le agai mai o le latou taavale, i totonu o le nu’u, sa fa’aoso ai e le avetaavale, ia le taavale, i luma o seisi taavale, e aunoa ma lona iloa, o lo’o agai mai le taavale lea. E ui ina e le’i feto’ai taavale, ae peitai, sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le le fiafia o le avetaavale, o leisi taavale, ma fa’aauau ona mulimuli atu i le taavale a fanau talavou.

Ina ua tu le taavale a fanau talavou, ma feosofi i fafo le pasese, sa sosolo atu le taavale a le na molia, i le ogatotonu o le auala, ma amata ona ‘e’e ma palauvale i le fanau talavou.

Sa ta’ua e se molimau, ona o le le fiafia o le atalii talavou na a’afia, o lea na tali mai ai i le sauniga a le na molia ma faateteleina ai loa le pisa.

Na ta’ua foi e molimau, ia le fa’asolomuli e le na molia, o lana taavale, paka i tua o le taavale a fanau talavou, oso i fafo le na molia ma savali atu i le itu o nofo mai ai le atalii talavou na a’afia, ma fesili po o le a lana tala sa fai atu. Ona ‘a’apa atu lea o le na molia, e pei ona ta’ua e molimau, ma tu’i fa’alua foliga o le atalii talavou na a’afia.

Sa ta’ua foi e le molimau, ia lona oso atu ma taumafai e taofi le misa, faatasi ma nisi na iai, ae peitai, o le taimi lea ua mau ai le na molia, i le ofu a le atalii talavou na a’afia, ma fa’afaigata ai ona tu’u’ese’eseina i la’ua.

Na tutusa le faamatalaga a le alii talavou na a’afia, sa tu’uina atu i leoleo, ma le faamatalaga a le molimau.

Sa faamaonia e le alii talavou na a’afia, ia lona tali mai i ni fa’aupuga le talafeagai, i le na molia, ona o lona le fiafia, i faamatalaga sa lafoina atu e le na molia.

Ma sa fa’ailoa atu foi e le alii talavou na a’afia, i leoleo, ina ua savali atu le na molia, i le taavale ma fesili atu po o le a lana tala na fai, sa ta’ua e le alii talavou, ia lona le tali mai i le na molia, ae peitai, sa ‘a’apa atu le namolia, ma tu’i ona foliga.

O le taeao o le aso 14 o Iuni, na toe fo’i atu ai leoleo, i Aoloau, e fa’aauau ona su’e le na molia, ina ua le maua o ia, i le aso 13. Sa faamanuiaina sailiga a leoleo i le aso 14 ma o latou aveina ai le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le faia o ona suesuega.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, i lenei mataupu, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.