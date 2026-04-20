MALIU SE ALO O SAMOA NA TAUTUA I OFISA A LEOLEO I KALEFONIA - SGT JOHN SUNIA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa mamalu le toe sauniga pa’ia ona o le tautua toto ma le tautua tuavae a le susuga le Leleo Satini Litaea mai Oxnard ae ua avea na leoleo su’esu’e nana a le matagaluega o le Ofisa o le Loia Sili i Ventura County.

O lana toe fa’aauauga lea o le auaunaga o le Malu o le Malo sa ia galue ai fo’i muamua i le Matagaluega o Leoleo i Oxnard, ma fa’apine ai lona tofi Satini.

Na fa’alauloa mai i tusitiusiga le fa’anoanoa tele o le Pulega, le aufaigaluega o e na tautua fa’atasi ma John Sunia lo latou loto faavauvau i le amia ai o le soifua o lea atali’i o le Manu’atele ma Amerika Samoa fo’i.

Na iloga Le mamalu o le o ona toe sauniga lea sa fa’atautaia e le mamalu o le Matagaluega o leoleo Su’esu’e ma ona vaega eseese, e tusa o ata na fa’ailoa mai ai i luga o feso’ota’iga

Na atoa le 20 tausaga o le tautua a lenei alo o le atunuu i le Matagaluega o Leoleo i Oxnard Peita’i na siitia lea o lana tautua i le avea ai ma leoleo su’esu’e O le Ofisa o le Loia Sili a le a’ai Ventura, lea ua fa’amutaina nei ina ua tu’umalo le susuga le Malu o le Malo, Sgt. John Sunia.

Ina ua fesiligia se tasi iloga o le Aiga Sa Sunia, o le Manu’atele, i se faia ma le susuga le Satini John Sunia, ae ua fa’ailoa mai o le tua’a o le o John Sunia o le uso matua lea o le Faafeagaiga taulagi, Fiti Sunia, o lona uiga o tausoga nei o le susuga ia I’iga Fofo Sunia ma Kovana Tauese Pita Sunia ma tuafafine ua maliu.

Sa mau fa’atuatuaina John Sunia a’o tautua ai o se tasi o leoleo i luga o le alatele i Oxnard lea na atoa ai le luasefulu o tausaga o lana tautua, ae le’i suia lana galuega i le Ofisa o le Loia Sili i Vantura.

Na iloga lana tautua o se tasi e fa’amaoni i ona tiute ma e tausa’afia ona uiga vavalalata ai ma isi sui uma sa latou faigaluega faatasi, o lona to’esea fa’afuase’i ua motusia ai le mafutaga vavalalata ma isi sui uma sa latou tautua fa’atasi, ma ua lagona ai le leo i Rama i totonu o le mafutaga.

O ona tiute sa avea ai o ia ma se tasi e sailia i latou e tagofia fuala’au fa’asaina, aua ua fa’apitoa fo’i ona tomai i ala eseese o fefa’ataua’iga, ae maise fo’i o uiga va’aia o i latou e tagofia ma fa’aaoaina nei fuala’au fa’asaina.

E amana’ia tele le auaunaga a John Sunia i totonu o Oxnard ma Ventura, ma ua fa’ailoa mai e ta’ita’i sa tautua ai o ia; ”O le a matou misia o ia i lona tomai saili ma le naunau e fai mea tonu i ona tiute uma lava. E le faigofie ona fa’atumu le avanoa sa ia tautua ai. O se tagata e le fia lalamua i totonu o le galuega, ae matau o ia, i le tulaga o le galulue fa’atasi ma isi sui uma ua latou tautua fa’atasi.”

I le tausaga e 2023 na fa’ato’a suia mai ai le galuega a Sgt. John Sunia i le vaega o leoleo Su’esu’e a le Ofisa o le Loia Sili i Ventura, Kalefonia, ma sa ta’ita’ia e ia le vaega o Fuala’au O’ona Fa’asaina o le “Fentanyl Overdose Crimes Crimes Unit!” o lo’o latou ona taumafa e taofiofia le faitau a’ofa’i o i latou e a’afia ma maliliu i lea tulaga.

I lana tautua fo’i i le Matagaluega o Leoleo i Oxnard, Kalefonia, sa auai fo’i o ia i le i tauamafaiga uma e sailia ai le to’atele o i latou e tagofia vaila’au ma fuala’au oona fa’asaina o so’o se ituaiga.

Na soifua a’e lava lenei alo o le atunuu i Oxnard, Kalefonia, ma na mua’i fa’au’u mai le Channel Islands High School, lea e ta’u ta’uta’ua ai tele i le ta’aloga o le Baseball faapea ma le football. O isi ia mea sa iloga ai ona fiafia lea a’ai ia te ia. E fa’aauau atu la lana auaunaga e avea ma Malu o le Malo, ae ua matua silafia e le to’atele, lea alo o Amerika Samoa. Ua ia fa’aauau fo’i uiga lelei nei i totonu o lana auaunaga o se ali’i leoleo.

Ua faaauau pea ona soifua mai le susuga le Malu o le Malo Satini Jon Sunia, e si ona aiga, ae ua ofoina atu ai fo’i matou fa’amaisega ma le agaga nutimomoia i le aiga atoa, tau ina fa’amafanafana a’ao alofa o le Atua ile pa’ia o aiga!

Malolo manumalo atu oe le uso pelein i le galuega.