Loka se tamaitai 25 tausaga ua fefefe ai lona aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Aperila 9, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se tamaitai e 25 tausaga, mai i Leone, ona o ripoti i lona fa’aleagaina o meatotino i le latou fale ma le fefefe o fanau iti, i ona uiga fa’aalia.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia, i lenei faalavelave, aua le puipuiga o le fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i se aiga i Leone, i le aoauli o le aso 9 o Aperila, ina ua maua mai ai se vala’au, e tusa ai ma se tamaitai o le aiga, o lo’o fa’atupu vevesi,

E taunu’u leoleo, o lo’o saofai se tamaitai talavou i fafo o le fale, ma na molimauina e leoleo ia lona loto mafatia ma lona le mautonu, ona o le fa’alavelave na tupu.

Sa faasino e se molimau, ia leoleo, i se fale ua ta’ei ia faamalama. Ae o le fale na tuaoi, sa iai le tina na vala’au i le ofisa a leoleo. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na ta’ita’i atu leoleo i totonu o se potu moe, na maua atu ai le na molia, o lafi i totonu o potu o lo’o tautau ai lavalava.

Na mafai ona ave faapagota e leoleo ia le na molia, e aunoa ma se faafitauli, ma momoli atu o ia i le Ofisa a Leoleo i Leone.

Sa faatalanoa e leoleo ia nisi o tagata o le aiga, o molimau ma se tamaitai talavou. Na faamatala e se tasi o molimau, ia le amata o le fa’alavelave, ina fa’alogoina se pa’o leotele i fafo o le fale a le aiga. Ina ua alu atu se tasi o le aiga, e vaai, sa va’aia ia le na molia, o ‘e’e leotele, i tafatafa o se tamaititi laititi.

Ae ina ua alu atu seisi tagata o le aiga e taumafai e fa’afilemu le mataupu, ae tata’e e le na molia, ia se faamalama. Ona amata lea ona lafo e le na molia, ia ni faamatalaga taufa’amata’u, i se tamaititi laititi.

Sa faamatala foi e molimau i leoleo, ia le u’u mai e le na molia, ia se la’au ma amata ona sasau, pe togi, agai i le tamaititi, ae e le’i lavea ai le tamaititi.

I nisi o faamatalaga na faia i leoleo, sa faamatala ai e faapea, o se vaega lenei o se fa’alavelave e tupu so’o i totonu o le aiga. Ma ua amata ona fefefe ai tamaiti laity o le aiga, pe a ita le na molia.

Na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le fa’ailoa atu e se tasi o tagata o le aiga, i leoleo, le masalomia o le a’afia o le na molia, i gasegase o le mafaufau ma mana’omia se togafitiga. Ma na faaleoina e tagata o le aiga, ia le iai o se popolega, e le gata i le saogalemu o le na molia, ae faapea foi le fanau iti.

Sa faamatala e se tamaitai talavou na molimauina ia le faalavelave, ia lona va’aia o le na molia, o u’u se la’au ma togi atu ai o ia, ae na misi.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $300 na fa’atulagaina e mafai ona toe tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.