Loka ni alii talavou i le tagofia o ‘ava malosi ma le faatupu vevesi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 28 o Fepuari, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma se fa’alavelave na tupu i le afio’aga i Petesa. E to’alua ni alii na ave faapagota ma molia, i lenei mataupu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu le ripoti i le ofisa a leoleo, e tusa ai ma ni alii talavou se to’alua, ua fa’asua’ava, ma fa’atupu vevesi ma fa’aumuumu o nei alii, i luga o le alatele.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa va’aia ni tagata o tumutumu i tafatafa o le auala, a’o taumafai nisi e fa’afilemu se tasi na fa’atupu vevesi.

Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le malo, e ui i taumafaiga a i latou na iai, e fa’afilemu le alii talavou, ae peitai, sa fa’aauau ona ‘e’e agai i tagata o lo’o potopoto.

Ina ua o’o atu leoleo, sa sola ‘ese se tasi o alii talavou, o Peato Masuisui, ma tuliloaina ai o ia e leoleo ma ave faapagota o ia. Sa fai sina umi o taumafai leoleo e loka lima o Peato (le na molia), ae sa tete’e i le faatinoga o tiute a leoleo.

Na ta’ua foi i ripoti a leoleo ia le fa’asua’ava o le na molia (Peato), na aofia ai ma lona manogi pia, tautala fa’atosotosololoa ma le tautevateva pe a savali.

Sa valaauina le vaega a le EMS mo le togafitia o manu’a i vae o le na molia, mai i le taimi na tamo’e ‘ese mai i leoleo.

O le alii talavou lona lua, o Avele Tulai, sa le’i maua atu e leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave. Ae ina o agai atu leoleo ma Peato (le na molia) i le ofisa a leoleo, sa va’aia e leoleo ia Avele (le na molia) i luga o le auala ma piki mai ai o ia e leoleo.

Na ripotia foi e leoleo ia le fa’asua’ava o Avele, o le malosi o le manogi pia ma sa ia (Avele) fa’amaonia i leoleo ia le inu pia i lena afiafi.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia Avele, na ia fa’ailoa atu i leoleo, le faia o sana inuga pia, i tafatafa o le pa pito i luma a se fale teu oloa i Petesa. Na faapea ona amata ona o la tauvala’au atu ma seisi alii na o la inu pia, i tagata o feoa’i i luga o le auala.

Sa fa’amaonia i faamatalaga a molimau na fa’atalanoa e leoleo, ia le molimau a Avele, atoa ai ma le taumai o i la’ua ua moila, e tau’ai ia ta’avale i ma’a, ae na taofia i la’ua e nisi na latalata atu.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le i lalo ifo o tausaga a Avele ma Peato, mai i tausaga fa’atulafono e 21, e mafai ai ona tagofia e se tasi ia ‘ava malosi.

O moliaga na faia fa’asaga ia Avele ma Peato, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, emafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tagofia o ‘ava malosi, i lalo mai i tausaga fa’atulafonoina – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, emafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina Avele Tuai e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia I tua.